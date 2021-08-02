«Приступ ковида», случайное убийство, отравление бездомного: как розыгрыши приводят к тюрьме

Блогера Кароматулло Джаборова приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии за «приступ ковида» в московском метро. Пока пранкер имитировал конвульсии, его друзья кричали об «опасном вирусе» — они получили по два года условно. «Газета.Ru» рассказывает о том, как суды в России и мире наказывают блогеров за розыгрыши.

Угостил бездомного печеньем с зубной пастой

В 2017 году испанский YouTube-блогер Канхуа Рен (известен под псевдонимом ReSet) дал бездомному печенье Oreo с зубной пастой вместо начинки и €20. Затем пранкер снял на видео, как бедолагу вырвало, и опубликовал ролик на своем канале. Этот поступок вызвал волну осуждений. Пранкер пытался откупиться от пострадавшего и его дочери, чтобы они не подавали на него в суд, но не смог. Его приговорили к наказанию в виде 15 месяцев тюрьмы и выплате компенсации в размере €20 тыс., а также запретили вести канал на YouTube и соцсети в течение пяти лет.

Случайно спровоцировал убийство

В США суд приговорил 26-летнего геймера Тайлера Барриса к 20 годам тюрьмы за 51 шуточный звонок властям, один из которых повлек за собой смерть человека. В 2017 году пранкер заявил полиции, что убил одного человека и удерживает двух заложников. Он вызвал правоохранителей в дом, где предположительно проживал его соперник по игре Call of Duty. Прибывшие полицейские подумали, что хозяин дома тянется за оружием, и застрелили его.

Угнали такси в центре Москвы

В марте 2021 года московская полиция задержала троих блогеров из Казахстана, угнавших такси бизнес-класса на Пресненской набережной ради розыгрыша. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в ролике, опубликованном на YouTube-канале ведомства.

«В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом», — сообщила Волк.

Блогеры вызвали такси премиального класса немецкого производства стоимостью 3,5 млн рублей. Они попросили водителя открыть багажник и помочь положить туда вещи. Когда таксист вышел, пранкеры прыгнули в машину и уехали, снимая происходящее на видео. Вскоре молодые люди вернулись и объяснили водителю, что это была шутка, но тот обратился в полицию. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). По статье злоумышленникам грозит до семи лет колонии. Согласно постановлению Пресненского суда Москвы, 26 июня был продлен срок домашнего ареста одного из пранкеров — Айдына Тусупова. Актуальной информации о судьбе его товарищей в сети нет.

Ловил покемонов в церкви

В 2016 году блогер Руслан Соколовский записал видеоролик, на котором он играл в «Pokemon Go» на территории екатеринбургского храма. На видео молодой человек просто ходит по храму, уткнувшись в телефон — звуковая дорожка и комментарии были наложены позднее. Суд возбудил против парня уголовное дело по двум статьям — 282-й («Разжигание ненависти») и 148-й УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Сначала блогера арестовали на два месяца, затем приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Впоследствии условный срок Соколовского был сокращен до двух лет и трех месяцев.

Нарисовали маску на лице

Этой весной на Бали попали в тюрьму два YouTube-блогера — тайванец Джош Палер Лин и россиянка Лея Се. Парень нарисовал на лице Леи маску, снимая процесс на видео, и повел подругу в магазин. В ролике блогеры смеялись, потому что люди долго не замечали, что маска ненастоящая. Видео стало вирусным, но вскоре его удалили. В связи со строгими правилами ношения масок в Индонезии власти решили депортировать нарушителей, обвинив их в угрозе здоровью окружающих. Во время разбирательства у пранкеров забрали паспорта. Согласно правилам на Бали, за несоблюдение масочного режима для иностранцев предусмотрен штраф в размере 1 млн рупий ($70) и депортация после второго нарушения. Но, согласно сайту Ladbible, полицейских сильно задела выходка блогеров: «Стоит применить к ним более строгие санкции: не только штраф, но и депортацию. Они не только нарушают, но и сознательно провоцируют общественность нарушать правила здравоохранения».

Пошутил о минировании университета

Американский блогер Джаммал Харраз (публикует видео под псевдонимом Араб Энди) включил в Вашингтонском университете запись со звуками тикающей бомбы и взрыва. Портал Polygon со ссылкой на полицию сообщает, что перед этим блогер зашел в буфет и попросил присутствующих обратить внимание на сообщение о бомбе. В панике люди начали выбегать из помещения, а Харраз снимал последствия шутки на видео. В тот же день его задержали по подозрению о минировании. За жесткий пранк Араб Энди был приговорен к тюремному заключению, но вскоре был освобожден под залог в $75 тыс. при условии, что ему никогда не будет разрешено создавать контент. YouTube сам удалил все видео блогера.

Дважды инсценировали ограбления банка

Блогеры-близнецы братья Стокс были обвинены в незаконном ограничении свободы людей, произведенном с помощью насилия, угроз и ложного заявления о чрезвычайном положении. В октябре 2019 года пранкеры сняли видео с двумя инсценированными ограблениями банков. Они сыграли роли грабителей, придя на место преступления в черной одежде, лыжных масках и со спортивными сумками. При этом они активно взаимодействовали с окружающими, провоцируя панику. Также парни позвонили таксисту, который не знал о розыгрыше. После того, как водитель отказался их везти, они попытались заставить его. Прибывшие полицейские приняли таксиста за одного из пранкеров и держали его под прицелом. Братья отделались предупреждением, но уже через четыре часа снова были задержаны за аналогичный розыгрыш. 1 апреля 2021 года их признали виновными в правонарушении и приговорили к 160 часам общественных работ и одному году условного срока.