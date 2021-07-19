«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип

Несовершеннолетний сын рэпера Децла пошел по стопам отца — на днях Антоний Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный клип на песню «Dzen». Публика положительно восприняла релиз 16-летнего артиста, а популярный битмейкер Free Flow Flava в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что в будущем юношу может ждать громкий успех.

16-летний Тони (Антоний) Киселев делает первые успехи как хип-хоп-исполнитель под псевдонимом Juzeppe Junior. Сценическое имя он взял в память об отце Децле (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), в свое время выступавшем под никнеймом Джузеппе Жестко.

По сюжету видео молодой рэпер с катаной в руках проникает в магазин посреди ночи, его ловят охранники, однако он демонстрирует непоколебимость и спокойствие самурая. Клип на песню «Dzen» Киселев выпустил в конце прошлой недели, за несколько дней его посмотрели 150 тыс. YouTube-пользователей. Согласно авторам релиза, песня «посвящена всем, кто хочет расслабиться». Режиссером выступила Нина Моисеева.

Публика тепло встретила дебютный релиз Juzeppe Junior в поджанре мамбл-рэпа, отметила преемственность таланта и пожелала ему удачи в творческих поисках. При 2,4 тыс. лайков клип набрал менее 300 пальцев вниз.

«Голос — как у отца. Только детский еще»; «Буду следить за творчеством Тони. Надеюсь, он пойдет путем Кирилла»; «Тони, продолжай. Скажи в песнях все то, что не успел сказать нам твой папа. Респект», — писали пользователи.

Особо слушатели оценили самоиронию, искренность и прямоту Тони по отношению к родственникам. Так, в своем тексте рэпер упомянул покойного отца («Ее батя слушал моего»), а также уточнил, что пишет и продвигает музыку сам — без помощи деда Александра Толмацкого, известного продюсера, сделавшего суперзвездой самого Децла («Сам себе creator и designer, /// Дед не помогает, хотя — why not?»).

Сам Толмацкий-старший, практически не общающийся с Тони, еще в прошлом году критически высказывался о его рэп-деятельности. «Творчество как хобби 15-летнего мальчика — ну, нормально все. А как дальнейшее какое-то действие — я не понимаю, что с этим делать. Не вижу перспектив никаких. Вижу перспективу в том, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться», — говорил он РЕН ТВ.

Комментировать новый релиз внука «Газете.Ru» продюсер отказался, объяснив, что еще не ознакомился с ним.

Известно, что после смерти Децла и без того тяжелые отношения Толмацкого-старшего и его невестки Юлии Киселевой сильно ухудшились, так как она якобы мешала их общению с ребенком. Кроме того, продюсер выражал публичное сомнение в кровном родстве с Тони. Однако результаты ДНК-текста доказали, что Киселев действительно является его внуком и сыном Децла. Сам юноша прекратил общение с дедушкой и бабушкой, взяв фамилию матери.

По мнению популярного битмейкера Free Flow Flava (Александр Осипов), у Juzeppe Junior есть немало шансов стать большим артистом. Также он посоветовал оценивать Тони не как сына Децла, а в качестве самостоятельного исполнителя.

«Почему-то все делают акцент на том, что это сын Децла. Но гораздо честнее оценивать, когда абстрагируешься от таких предрассудков. Для своих лет парень явно хорош в рэпе. Конечно, еще не сформировался фирменный, узнаваемый флоу, но ведь это — только первая крупная работа. Если он и дальше будет развивать свой проект и не охладеет к нему, то его ждет громкий успех», — сказал он «Газете.Ru».

Согласно Free Flow Flava, представленный Тони релиз сложно сравнить с творчеством какого-либо российского рэпера. «Но из зарубежных это очень похоже на группу BAD HOP из Японии», — добавил музыкант.

Кирилл «Децл» Толмацкий, отец Тони, скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной смерти артиста была названа острая сердечная недостаточность.