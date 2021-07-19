article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении срока службы высших офицеров 21:57
Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России» 21:56
Легенда «Локомотива» прокомментировал свой неожиданный уход из команды 21:47
На Украине впервые стартовали тактические учения «Три меча-2021»... 21:38
ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах 21:37
Главный тренер ЦСКА раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ 21:36
Псаки: США серьезно относится к приписываемым России и Китаю кибератакам 21:32
В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику»... 21:13
Доктор Мясников развеял распространенный миф об аллергии 21:12
Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать сигнал России» 21:11
Культура

«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип

В сети оценили дебютный клип родного сына Децла

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из клипа «Dzen»

Кадр из клипа «Dzen»

ТНТ Music
Несовершеннолетний сын рэпера Децла пошел по стопам отца — на днях Антоний Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный клип на песню «Dzen». Публика положительно восприняла релиз 16-летнего артиста, а популярный битмейкер Free Flow Flava в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что в будущем юношу может ждать громкий успех.

16-летний Тони (Антоний) Киселев делает первые успехи как хип-хоп-исполнитель под псевдонимом Juzeppe Junior. Сценическое имя он взял в память об отце Децле (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), в свое время выступавшем под никнеймом Джузеппе Жестко.

По сюжету видео молодой рэпер с катаной в руках проникает в магазин посреди ночи, его ловят охранники, однако он демонстрирует непоколебимость и спокойствие самурая. Клип на песню «Dzen» Киселев выпустил в конце прошлой недели, за несколько дней его посмотрели 150 тыс. YouTube-пользователей. Согласно авторам релиза, песня «посвящена всем, кто хочет расслабиться». Режиссером выступила Нина Моисеева.

Публика тепло встретила дебютный релиз Juzeppe Junior в поджанре мамбл-рэпа, отметила преемственность таланта и пожелала ему удачи в творческих поисках. При 2,4 тыс. лайков клип набрал менее 300 пальцев вниз.

«Голос — как у отца. Только детский еще»; «Буду следить за творчеством Тони. Надеюсь, он пойдет путем Кирилла»; «Тони, продолжай. Скажи в песнях все то, что не успел сказать нам твой папа. Респект», — писали пользователи.

Особо слушатели оценили самоиронию, искренность и прямоту Тони по отношению к родственникам. Так, в своем тексте рэпер упомянул покойного отца («Ее батя слушал моего»), а также уточнил, что пишет и продвигает музыку сам — без помощи деда Александра Толмацкого, известного продюсера, сделавшего суперзвездой самого Децла («Сам себе creator и designer, /// Дед не помогает, хотя — why not?»).

Сам Толмацкий-старший, практически не общающийся с Тони, еще в прошлом году критически высказывался о его рэп-деятельности. «Творчество как хобби 15-летнего мальчика — ну, нормально все. А как дальнейшее какое-то действие — я не понимаю, что с этим делать. Не вижу перспектив никаких. Вижу перспективу в том, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться», — говорил он РЕН ТВ.

Комментировать новый релиз внука «Газете.Ru» продюсер отказался, объяснив, что еще не ознакомился с ним.

Известно, что после смерти Децла и без того тяжелые отношения Толмацкого-старшего и его невестки Юлии Киселевой сильно ухудшились, так как она якобы мешала их общению с ребенком. Кроме того, продюсер выражал публичное сомнение в кровном родстве с Тони. Однако результаты ДНК-текста доказали, что Киселев действительно является его внуком и сыном Децла. Сам юноша прекратил общение с дедушкой и бабушкой, взяв фамилию матери.

По мнению популярного битмейкера Free Flow Flava (Александр Осипов), у Juzeppe Junior есть немало шансов стать большим артистом. Также он посоветовал оценивать Тони не как сына Децла, а в качестве самостоятельного исполнителя.

«Почему-то все делают акцент на том, что это сын Децла. Но гораздо честнее оценивать, когда абстрагируешься от таких предрассудков. Для своих лет парень явно хорош в рэпе. Конечно, еще не сформировался фирменный, узнаваемый флоу, но ведь это — только первая крупная работа. Если он и дальше будет развивать свой проект и не охладеет к нему, то его ждет громкий успех», — сказал он «Газете.Ru».

Согласно Free Flow Flava, представленный Тони релиз сложно сравнить с творчеством какого-либо российского рэпера. «Но из зарубежных это очень похоже на группу BAD HOP из Японии», — добавил музыкант.

Кирилл «Децл» Толмацкий, отец Тони, скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной смерти артиста была названа острая сердечная недостаточность.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО
Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали
Рейсы в Египет придержали до рекомендаций
Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать сигнал России»
ВОЗ зафиксировала «лямбда»-штамм COVID-19 более чем в 30 странах
В Бразилии Instagram-модель погибла в ДТП после призыва к подписчикам «творить безумства»
На Украине впервые стартовали тактические учения «Три меча-2021» с участием стран НАТО
Новости и материалы
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении срока службы высших офицеров
Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России»
Легенда «Локомотива» прокомментировал свой неожиданный уход из команды
Главный тренер ЦСКА раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ
Псаки: США серьезно относится к приписываемым России и Китаю кибератакам
В Госдуме отреагировали на попадание «Спартака» на «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов
Доктор Мясников развеял распространенный миф об аллергии
Умер экс-фигурант списка Forbes Александр Щукин
В России к 2024 году все справки будут выдавать в электронном виде
Лолита рассказала, как провалила кастинг в сериал «Моя прекрасная няня»
Вратарь ЦСКА Акинфеев поделился мнением о возможных реформах в российском футболе
Реакция на приговор суда сбившей троих детей Башкировой попала на видео
«Фиорентина» посвятила голу Кокорина на тренировке пост в соцсетях
В Крыму пять человек погибли в аварии с «Камазом»
В УФСИН прокомментировали сообщения о «секретной тюрьме» под Петербургом
Экс-игрок сборной России назвал своего фаворита на пост тренера национальной команды
В приложении WhatsApp появилась новая функция
Эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты Египета
Все новости
«Боя не будет 100%»: что в MMA говорят о контракте Моргенштерна
Специалисты MMA назвали хайпом и пиаром соглашение Моргенштерна с Hardcore FC
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
«Это фантастика»: почему бензин не подешевеет до 20 рублей
Эксперты оценили слова совладельца «Лукойла» о дешевом бензине
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях
Папарацци подают в суд на знаменитостей. А те жалуются на преследование
Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе
В Финляндии обнаружены останки аристократки, родившей после смерти
«Играть на нервах Москвы»: зачем Байдену Белоруссия
Светлана Тихановская проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Конец «Голливудского потрошителя»: суд вынес решение по убийце подруги Эштона Кутчера
Что известно о деле и смертном приговоре убийце подруги Эштона Кутчера
Жилье, санитарный щит и электромобили: в какие проекты вложится Россия
Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России
Накормить россиян борщом. Как власти будут бороться с ценами на продукты
Минпромторг потребует снизить цены на овощи в магазинах вслед за производителями
Женщина из небольшой страны Европы. Кто может стать новым генсеком НАТО
Politico назвало основных кандидатов на пост главы НАТО
Летний отдых с детьми: на какую поддержку могут рассчитывать родители
Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях