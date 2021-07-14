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Культура

«Взял бы в команду Супермена и Кинг-Конга»: звезды «Космического джема 2» о фильме и Леброне Джеймсе

Интервью с Доном Чидлом и Седриком Джо, исполнившими главные роли в «Космическом джеме 2»

На российские экраны вышел фильм «Космический джем: Новое поколение», в котором наследник Майкла Джордана Леброн Джеймс играет в баскетбол в одной команде с мультяшками из «Looney Tunes». В интервью «Газете.Ru» Дон Чидл и Седрик Джо, сыгравшие главного злодея и сына баскетболиста соответственно, рассказали об отличиях проекта от оригинального «Джема», опыте общения с Леброном и увлечении НБА.

— В чем лично вы видите главное отличие между первым «Космическим джемом» и «Новым поколением»?

Дон Чидл: Я не смотрел ни один из них — в этом они схожи. А главное отличие заключается в том, что меня не было в первом фильме (смеется).

Седрик Джо: На мой взгляд, «Новое поколение» это более душевная история о взаимоотношениях отца и сына. В оригинале подобного не было. В нашем фильме зритель сможет увидеть обе стороны истории. У нас многое завязано на теме коммуникации и понимании ближних.

— Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что будет сниматься «Космический джем 2»?

Чидл: Я был в восторге. И, кстати, узнал о предстоящих съемках как раз благодаря приглашению на одну из ролей. Я был рад принять участие в перезагрузке «Космического джема», перенести его в современную эру и поработать с Леброном Джеймсом — это большая удача. Но по большей степени меня заинтересовал мой собственный персонаж. Я задавался вопросом, как это — изобразить искусственный интеллект на экране? Что из этого выйдет? Во время создания фильма мы пытались понять: кем является этот парень и как привнести в его виртуальную сущность толику человечности.

Джо: Эта новость вызвала во мне восторг. И затем, когда я попал на прослушивание, это было... Я был очень взволнован, ведь для меня это все являлось некой авантюрой. Через несколько недель после первых проб меня пригласили на еще одно прослушивание. И еще через некоторое время состоялись очные пробы с Леброном. Помню, что когда пришел на то прослушивание и увидел Леброна, я был просто очарован им. Помню, как тогда пошел в уборную, умылся, пытался успокоиться, говорил себя: «Вернись туда и продемонстрирую себя с лучшей стороны, а потом буду надеяться на лучшее». Но именно благодаря Леброну эти пробы были простыми. В жизни он оказался скромным, забавным, прикольным и очень открытым человеком.

Очень рад, что мне дали шанс поучаствовать в этом проекте. То, что происходит со мной сейчас... О большом я не мог и просить.

— Мы все знаем Леброна как живую легенду баскетбола, но в актерской профессии у него не так много опыта. На ваш взгляд, как он справился с главной ролью в крупной голливудском проекте?

Чидл: Я думаю, он справился отлично. Еще не видел итоговый результат, но на съемочной площадке он был великолепен. Он подошел к делу со всей серьезностью, всегда вовремя приходил на съемки и выкладывался на полную. Мы отлично проводили время в ходе съемок. Будет здорово, если наша дружба продолжиться и после выхода фильма. Равно как и с Седриком — он талантливый парень, надеюсь, у него все отлично сложится в карьерном плане

Что касается Леброна как человека, то я думаю, что он командный игрок. Ему не нужно быть в центре внимания, он доволен своим нынешним положением. Он не стремится серьезно контролировать продакшн и тому подобное. Ему нравится быть актером, делать свою работу. И это приятно.

Джо: Мне кажется, он справился даже лучше, чем думают многие. Леброн больше, чем просто спортсмен. Он лидер, уверенный в себе, настоящий профессионал. С ним было очень просто работать.

— Представим, что вы оказались на месте Леброна в «Космическом джеме». И вам нужно выиграть фантастический баскетбольный матч, чтобы спасти планету. Кого бы из персонажей Warner Bros. вы бы взяли в команду?

Чидл: Наверное, я бы взял Пеннивайза, потому что он бы точно навел на всех соперников ужас. На любую позицию, какую он сам пожелает. Позиция в данном случае не имеет значения.

К слову, я и сам фанат баскетбола. Мне нравятся «Лейкерс». А мой любимый период в истории клуба связан со временами Мэджика Джонсона. В студенческие годы у меня было не так много денег, поэтому я сначала покупал телевизор, что посмотреть финал НБА, а потом возвращал его обратно в магазин (смеется). В общем, эра Мэджика Джонсона, Карима Абдул-Джаббара, Джеймса Уорти, Майкла Купера — она моя любимая.

Джо: Я был определенно взял Супермена. А еще Кинг-Конга. Да и в целом — всех тех персонажей, которые были на карандаше у Леброна по сюжету фильма, когда он набирал команду. Это были бы отличные кандидатуры.

***

«Космический джем: Новое поколение» вышел на российские экраны 15 июля. По сюжету фильма Леброн Джеймс, действующая звезда НБА, и его сын (Седрик Джо) оказываются внутри виртуальной киновселенной Warner Bros. Туда их обманом отправляет искусственный интеллект, роль которого исполнил Дон Чидл. С помощью героев «Looney Tunes», включая Багза Банни, одному из лучших игроков в истории баскетбола предстоит спасти жизни множества людей и вызволить из виртуального заточения собственного сына. Сделать это возможно единственным образом — обыграть с виду непобедимую команду под предводительством компьютерного интеллекта.

«Новое поколение» — сиквел-перезагрузка оригинального «Космического джема», премьера которого состоялась в 1996 году. Главную роль в том фильме исполнил Майкл Джордан.

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