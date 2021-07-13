«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог

«Космический джем: Новое поколение» («Space Jam: A New Legacy»); Малкольм Д. Ли
Вторая часть знаменитой анимационно-игровой франшизы, в рамках которой звезды НБА делят баскетбольную площадку с персонажами мультсериала «Looney Tunes» — Багзом Банни, Даффи Даком, Лолой и другими. В 1996 году главную роль в «Джеме» исполнил Майкл Джордан. Теперь же спасать планету предстоит звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, которого считают главным конкурентом Джордана в борьбе за звание величайшего баскетболиста в истории. По сюжету соперником Леброна и мультяшек станет команда, составленная из фантастических версий других звезд НБА — в частности, Дэмиана Лилларда и Клэя Томпсона.
«Пороховой коктейль» («Gunpowder Milkshake»); Навот Папушадо
Экшен-комедию, в которой главная героиня сразится с армией своего бывшего босса ради спасения ребенка, поставил израильский режиссер Навот Папушадо («Очень плохие парни»). В этом непростом деле девушке-киллеру поможет ее опытная коллега — и по совместительству родная мать. Особо впечатляет актерский состав проекта: Карен Гиллан («Доктор Кто»), звезда «Игры престолов» Лина Хиди и двукратный обладатель «Золотого Глобуса» Пол Джаматти.
Подробнее о «Пороховом коктейле» читайте в интервью Хиди «Газете.Ru».
«Влюбленный Ван Гог» («Van Gogh in Love»); Жан Люк Аяш
Главную роль во «Влюбленном Ван Гоге» французского режиссера Жана Люка Аяша исполнил Фредерик Дифенталь — тот самый Эмильен из «Такси». В центре сюжета фильма — некогда неудачливый художник, который возвращается в родной город знаменитостью и миллионером. Там он встречает свою бывшую девушку и (внезапно) самого Ван Гога.
«Любовь по ту сторону»; («Van Gogh in Love»); Гарри Гринбергер
Фэнтезийная мелодрама о молодом парне, попавшем в аварию: прежде чем оказаться в раю, ему (уже призраку) придется найти девушку — и по-настоящему влюбиться в нее. В ленте снялась Кристина Риччи, известная по «Сонной лощине» и «Баффало 66».
«Адский ад» («Bloody Hell»); Алистер Грирсон
Комедийный хоррор от автора «Санктума» Алистера Грирсона. По сюжету бывший военный, некогда защитивший банк от нападения грабителей (но случайно убивший местную работницу), выходит из колонии и уезжает в далекую Финляндию, чтобы скрыться от прошлого. Правда, вскоре после прилета мужчина оказывается в камере пыток.