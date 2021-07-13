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Культура

«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог

Что выходит в кино на этой неделе

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Кадр из фильма «Космический джем: Новое поколение» (2021)

Кадр из фильма «Космический джем: Новое поколение» (2021)

Warner Bros.
Продолжение «Космического джема» с Леброном Джеймсом, «женская версия» «Джона Уика» — «Пороховой коктейль», а также французская комедия об ожившем Ван Гоге: «Газета.Ru» представляет главные кинопремьеры этой недели.

«Космический джем: Новое поколение» («Space Jam: A New Legacy»); Малкольм Д. Ли

Вторая часть знаменитой анимационно-игровой франшизы, в рамках которой звезды НБА делят баскетбольную площадку с персонажами мультсериала «Looney Tunes» — Багзом Банни, Даффи Даком, Лолой и другими. В 1996 году главную роль в «Джеме» исполнил Майкл Джордан. Теперь же спасать планету предстоит звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, которого считают главным конкурентом Джордана в борьбе за звание величайшего баскетболиста в истории. По сюжету соперником Леброна и мультяшек станет команда, составленная из фантастических версий других звезд НБА — в частности, Дэмиана Лилларда и Клэя Томпсона.

«Пороховой коктейль» («Gunpowder Milkshake»); Навот Папушадо

Экшен-комедию, в которой главная героиня сразится с армией своего бывшего босса ради спасения ребенка, поставил израильский режиссер Навот Папушадо («Очень плохие парни»). В этом непростом деле девушке-киллеру поможет ее опытная коллега — и по совместительству родная мать. Особо впечатляет актерский состав проекта: Карен Гиллан («Доктор Кто»), звезда «Игры престолов» Лина Хиди и двукратный обладатель «Золотого Глобуса» Пол Джаматти.

Подробнее о «Пороховом коктейле» читайте в интервью Хиди «Газете.Ru».

«Влюбленный Ван Гог» («Van Gogh in Love»); Жан Люк Аяш

Главную роль во «Влюбленном Ван Гоге» французского режиссера Жана Люка Аяша исполнил Фредерик Дифенталь — тот самый Эмильен из «Такси». В центре сюжета фильма — некогда неудачливый художник, который возвращается в родной город знаменитостью и миллионером. Там он встречает свою бывшую девушку и (внезапно) самого Ван Гога.

«Любовь по ту сторону»; («Van Gogh in Love»); Гарри Гринбергер

Фэнтезийная мелодрама о молодом парне, попавшем в аварию: прежде чем оказаться в раю, ему (уже призраку) придется найти девушку — и по-настоящему влюбиться в нее. В ленте снялась Кристина Риччи, известная по «Сонной лощине» и «Баффало 66».

«Адский ад» («Bloody Hell»); Алистер Грирсон

Комедийный хоррор от автора «Санктума» Алистера Грирсона. По сюжету бывший военный, некогда защитивший банк от нападения грабителей (но случайно убивший местную работницу), выходит из колонии и уезжает в далекую Финляндию, чтобы скрыться от прошлого. Правда, вскоре после прилета мужчина оказывается в камере пыток.

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