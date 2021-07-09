«Не думаю, что здоровье стоит так мало»: коллега оценила приговор блогеру Mellstroy

В октябре прошлого года русскоязычный трэш-стример Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, во время очередного прямого эфира несколько раз ударил модель Алену Ефремову об стол. Инцидент произошел во время блогерской тусовки в одной из башен «Москва-Сити», ни один из участников масштабного мероприятия не вмешался в потасовку. Впоследствии против Бурима было возбуждено уголовное дело.

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После стрима жертва опубликовала фотографию побоев и видео с избиением в Instagram. Она также сказала, что Бурим сломал ей челюсть и повредил брекеты. «Этот человек психически неуравновешен и может принести серьезный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили — и на нем висит административная ответственность», — написала она. Медицинское заключение зафиксировало у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

9 июля суд вынес стримеру приговор — его признали виновным по статье «Побои» и назначили наказание «в виде исправительных работ сроком шесть месяцев с удержанием 10% процентов от заработной платы в доход государства». Также с него взыскали 72,4 тыс. рублей.

В разговоре с «Газетой.Ru» Instagram-блогер Диана Литвинова назвала поведение Mellstroy «недопустимым», призвав стримера хайпить иными способами.

«Лично с Буримой я не знакома. Подобное поведение недопустимо — ни на стриме, ни в социальных сетях, ни в реальной жизни. Убеждена, что настоящий мужчина никогда не поднимет руку на женщину, еще и ради хайпа. Хочешь хайп? Тогда сделай это так, чтобы никакой физической боли это не принесло окружающим. Стрим не должен быть злым, — заявила она. — По поводу компенсации: я не думаю, что здоровье стоит так мало. Но, с другой стороны, прежде чем ввязываться в такие истории, нужно думать головой».

Несмотря на критику поведения Бурима, Литвинова выступила против цензурирования интернет-контента. Также девушка выразила мнение, что инцидент могли вызвать детские психологические травмы жертвы.

«Я считаю, что запрещать на законодательном уровне ничего не нужно. Законодательству можно заняться другими вещами. У людей всегда был интерес к чему-то запрещенному, недоступному, запреты будут провоцировать еще больше. Если человек воспитан определенным образом, никакой стрим не повлияет на его картину мира, — сказала она. —

По поводу поведения девушки — считаю, она допустила насилие по отношению к себе, потому что избиение со стороны мужчины для нее допустимо. Все это можно отнести к детским психологическим травмам. Как ты позволяешь людям вести себя рядом с тобой, так они себя и ведут».

По словам юриста Алексея Гавришева, Mellstroy могут назначить исправительные работы в виде уборки территории или покраски зданий. При этом, если блогер позволит себе избить кого-то на стриме еще раз, ему грозит до двух лет лишений свободы.

«Как показывает практика, исправительные работы обычно отбываются в районе места жительства осужденного. Как правило, исправительные работы связаны с уборкой территорий, обустройством, покраской зданий и сооружений. В случае рецидива ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщил управляющий партнер юридической компании AVG Legal.