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«Монстры на работе»: сиквел «Корпорации монстров» оказался сказкой о прелестях капитализма

Рецензия на сериал «Монстры на работе» от Pixar

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На стриминговом сервисе Disney+ (недоступен в России) начался мультсериал «Монстры на работе» — продолжение «Корпорации монстров» студии Pixar. По сюжету выпускник Университета монстров Тайлор устраивается на фабрику Майка Вазовски и Салли (их вновь озвучивают Джон Гудмен и Билли Кристал), однако вынужден работать не по специальности: страшил упразднили, теперь детей не пугают, а смешат. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел два эпизода «Монстров на работе» — и рассказывает, почему из-за шоу хочется немедленно взять отпуск.
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В мультфильме 2001 года чудища Салли и Майк Вазовски обнаружили, что детский смех приносит в десять раз больше энергии, чем страх, и возглавили спасенную от кризиса «Корпорацию монстров», которая теперь переходит на более дешевое (и этичное) электричество. Как при любой подобной революции, в один миг исчезает целая профессия: страшилы — пережиток прошлого, вместо них в человеческий мир отправляют тех, кто способен рассмешить ребенка.

Эти изменения застают юного Тайлора врасплох: буквально вчера он с отличием окончил Страшильный факультет Университета монстров, а сегодня мечта всей жизни рассыпалась в прах. Героя распределяют в отдел техобслуживания — последнее место, где он рассчитывал оказаться. И все бы ничего, но Тайлор не может ни переквалифицироваться в шутилу (с юмором туговато), ни уволиться (ради его поступления в вуз всей семье пришлось влезать в долги). К тому же приставучие ремонтники крайне заинтересованы в том, чтобы новичок остался с ними.

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Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021) Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021)
Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021)

Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021)

Walt Disney Television Animation

Описанное выше звучит, как предельно пессимистичная сказка о том, что с людьми делает капитализм, но «Монстры на работе» смотрят на ситуацию под другим углом: это мило и смешно. А главное — совершенно нормально. Нет ничего страшного в том, что ты заперт на чуждой тебе должности, ведь придурковатые, но обаятельные коллеги вынудят тебя свыкнуться со своим положением и пропитаться корпоративным духом. И без того сомнительный афоризм про то, что на любимой работе не нужно работать ни дня, укорачивается вдвое, однако на небе по-прежнему ни облачка.

Это не самый очевидный месседж для детского мультсериала, но удивляться, в общем, не приходится: «Монстры на работе» просто развивают идеи «Университета монстров» — приквела оригинальной ленты. В нем Майк Вазовски страдал из-за своей неспособности кого-либо напугать, однако в ответственный момент, объединившись с Салли, он все же заставлял людские сердца екнуть от ужаса. После этого герои, исключенные из Университета монстров, устраивались в Корпорацию почтальонами — в надежде когда-нибудь дослужиться до страшил. «Монстры на работе» подтверждают: самое важное — встроиться винтиком в систему, а там уж как пойдет.

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Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021) Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021)
Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021)

Кадр из сериала «Монстры за работой» (2021)

Walt Disney Television Animation

В довесок новый мультсериал еще и скучен до скрипа зубов. Подобное случается, когда история основных персонажей полностью закончена, но франшизу очень уж хочется продолжить. Поэтому ветераны с пенсионным удостоверением отправляются на второй план, а на первый выводятся не вполне подходящие для такой роли герои, которые хороши лишь как эпизодические комик-релифы. В «Монстрах на работе» эта схема усугубляется издевательски пустой фигурой Тайлора, тянущего лидирующую партию, но уступающего любому из соседей по кадру. Скажем, у сериала про бойкую Вэл, которая, в отличие от некоторых, бросила учебу и в ус не дует, было бы больше шансов стать захватывающим, — тем более что у Pixar заметен серьезный дефицит женских протагонистов.

Прежние сериалы под «пиксаровским» брендом особенно не были никому нужны, но от «Монстров на работе» все-таки веяло потенциальным качеством: проект для нового стриминга Disney+, в актерском составе — Джон Гудмен и Билли Кристал, озвучивавшие Салли и Майка в старой ленте. Но в результате шоу сильно напоминает телевизионные спин-оффы Disney, чьи бюджеты были заметно скуднее, а сюжеты примитивнее, из-за чего магия полных метров бесповоротно рассеивалась. Так и здесь: на две серии «Монстров» не приходится ни одного запоминающегося кадра — подобным не способны похвастаться даже самые неудачные картины Pixar. Что ж, при капитализме все имеет цену — и, вероятно, вот она, цена того, что тебя покупает гигантская корпорация.

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