«Неэтично и непрофессионально»: Лена Катина об организации трибьют-концерта «Тату»

Экс-участница «Тату» Лена Катина в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что поддерживает инициативу организаторов шоу, посвященного 20-летию альбома «200 по встречной», однако возможным проведение концерта видит лишь при согласии всех сторон. По ее мнению, «иначе в данном мероприятии нет смысла — за исключением получения коммерческой прибыли третьими лицами».

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«Мы были готовы к переговорам, это интересная идея и новый виток жизни песен группы. Именно Иван [Шаповалов, продюсер «Тату»] настаивал на том, чтобы в мероприятии участвовали я и Юля [Волкова], так как без нас сам трибьют «Тату» выглядит странно. Я не могла себе представить, что можно поставить артистов и «Неформат» (компания, обладатель смежных прав на бренд «Тату». — «Газета.Ru») перед фактом, выйти в рекламу и начать продажу билетов, запутать фанатов и других артистов, — возмутилась Катина. — Это некрасиво и непрофессионально. Сначала урегулируйте все вопросы и договоренности, подпишите договора с участниками».

«Я считаю, что такого рода шоу требует договоренностей со всеми нами, участниками группы и создателями, если мы говорим о трибьюте. Постановка вопроса «шоу состоится с вами или без вас» — неэтична и непрофессиональна», — подчеркнула артистка.

Сам Шаповалов рассказал «Газете.Ru», что узнал информацию о проведении концерта из рекламы организаторов.

«О том, что запущена продажа билетов, я узнал из социальных сетей. Официальное разрешение на него никто не запрашивал. Без согласия Юли и Лены — это кавер-шоу, а не трибьют-шоу», — подчеркнул он.

По словам продюсера, идея провести подобный концерт существовала и ранее, но на официальном уровне ничего не документировалось и не уточнялось: «Хочу пояснить, что речь идет о согласии Юли и Лены и смежных правах «Неформата» на бренд, а не о моих правах как автора треков. Со мной действительно изначально связывались организаторы, но мы не договорились».

Алексей Волк, организатор шоу, был удивлен недовольству коллег. По его утверждениям, он уже несколько месяцев обсуждает формат мероприятия и участие в нем Катиной, Волковой и Шаповалова.

«Шаповалов многократно в устной и письменной форме выражал согласие на участие в проекте в качестве автора, убедив нас в отсутствии препятствий с его стороны, что зафиксировано перепиской, — заверил Волк. — Менеджерам Катиной и Волковой также было отправлено несколько предложений об участии в проекте с подробным описанием идей, лайн-апа артистов и всех деталей. <...> К сожалению, во всех случаях коллеги сослались на «несуществование группы» и отсутствие интереса к проекту».

Сторону Волка занял Сергей Галоян — соавтор ряда песен группы, среди которых «Я сошла с ума», «Нас не догонят» и «Мальчик-гей».

«Группы давно уже не существует, а эти песни вот уже 20 лет являются хитами в исполнении других артистов... Мы с любовью относимся к девочкам и Ивану — и призываем их не скандалить, а помочь этому проекту состояться. Этот концерт нужен всем», — написал он «ВКонтакте», назвав себя одним из создателей «Тату».

Однако Катина подчеркнула, что основателями группы являются исключительно Шаповалов и Борис Ренский.

«Солисткам не принадлежат права, но принадлежит история, которая неразрывна с нашим репертуаром. Права на бренд «Тату» принадлежат «Неформату». Ситуация спора между разными авторами, которые почему-то претендуют на роль «основателей» или «создателей» «Тату», выглядит комично. Основатели группы — это только Иван Шаповалов и Борис Ренский, которые нанимали авторов, текстовиков, клипмейкеров, аранжировщиков, фотографов, пиарщиков для работы над проектом, но это не делает всех перечисленных выше людей «создателями» нашей группы. На этом споре можно навсегда поставить точку», — заключила певица.

Официальный анонс трибьют-шоу «Тату», в рамках которого песни группы должны исполнить Cream Soda, «Нервы», «Винтаж», Artik & Asti, Лариса Долина и другие артисты (но не экс-участницы самого коллектива), состоялся этим летом. Согласно информации от организаторов, они заключили соглашения об использований композиций «Тату» на мероприятии с авторами ряда хитов группы, включая Валерия Полиенко, Елену Кипер и Сергея Галояна. При этом, как рассказали «Газете.Ru» Катина и Шаповалов, уже после анонса организаторы концерта к ним не обращались.

Вскоре после анонса компания «Неформат», обладатель смежных прав на бренд «Тату», выпустила обращение, в котором заверила, что на проведение трибьюта у создателей шоу «200 по встречной» нет прав. Под ним подписались не только Шаповалов и Ренский, но и Катина с Волковой.

«Прошло 20 лет, но альбом «200 по встречной» продолжает звучать и вдохновлять. Эти песни слушают и перепевают. И даже организовывают трибьют-шоу. Мы этому очень рады. Трибьют — это дань уважения. Уважения к авторам и исполнителям, ко всем, кто дал миру «Тату». Но по непонятной причине в сети анонсируется шоу со словами «трибьют» и «Тату» без участия и согласия «Тату». Юля Волкова и Лена Катина не участвуют в этом ни в каком качестве», — говорилось в заявлении.