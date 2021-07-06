Что выходит в кино на неделе: от «Черной Вдовы» до «Бугимена»

24-я картина кинематографической вселенной Marvel о таинственной и бесстрашной героине комиксов, родившейся в СССР. В своем сольнике Наташе Романофф (то есть Черной Вдове) предстоит встретиться лицом к лицу с врагами из прошлого, которые появились в ее жизни задолго до «Мстителей». В главных ролях здесь Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор. Поставила шпионский боевик Кейт Шортланд, создательница «Берлинского синдрома» и «Лоре».

«Тайна парка развлечений» («Boonie Bears: The Wild Life»); Дин Лян

Приключенческая анимация китайского производства, уже седьмая полнометражная в медвежьей линейке «Boonie bears», которая очень популярна в Поднебесной (в том числе благодаря сериалу, растянувшемуся на несколько сотен эпизодов). Действие мультфильма разворачивается в волшебном парке развлечений, гости которого с помощью специальных браслетов могут превращаться в различных животных.

«Бугимен» («Achoura»); Талал Сельхами

Франко-марокканский хоррор, не имеющий прямого отношения к знаменитой одноименной серии ужастиков. По сюжету друзья детства возвращаются в родные места, где столкнутся с неведомым злом. Лента ранее была награждена рядом международных премий (причем в категории «Лучший фильм») — что не так часто случается с представителями жанра.

«Магазинные воришки всего мира» («Shoplifters of the World»); Стивен Кижак

В центре сюжета комедийной драмы — компания молодых фанатов легендарной группы The Smiths. Распад британского рок-коллектива они воспринимают как личную трагедию и по этому случаю устраивают громкую вечеринку в своем родном Денвере. В итоге с виду тривиальное мероприятие перерастает в событие федерального масштаба: один из опечаленных поклонников выходит из-под контроля и берет в заложники местную радиостанцию. Фильм частично основан на реальных событиях, произошедших в том же Денвере в 1988 году.

«Панда против пришельцев. План спасения Земли» («Panda»); Шон Патрик О'Рейли

Еще один мультик о приключениях зверей, которым предстоит спасти планету. Основная роль в этой миссии будет отведена панде, который до вторжения фиолетовых инопланетян лишь изображал супергероя для местного телевидения — а теперь вынужден стать им в реальности.