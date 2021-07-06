Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Что выходит в кино на неделе: от «Черной Вдовы» до «Бугимена»

Главные кинопремьеры недели по версии «Газеты.Ru»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Marvel Studios
Первый за несколько лет фильм Marvel — «Черная Вдова», хоррор «Бугимен», сумасшедшая история о захвате радиостанции фанатом The Smiths, а также мультики о животных. «Газета.Ru» рассказывает о главных кинопремьерах этой недели.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

«Черная Вдова» («Black Widow»); Кейт Шортланд

24-я картина кинематографической вселенной Marvel о таинственной и бесстрашной героине комиксов, родившейся в СССР. В своем сольнике Наташе Романофф (то есть Черной Вдове) предстоит встретиться лицом к лицу с врагами из прошлого, которые появились в ее жизни задолго до «Мстителей». В главных ролях здесь Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор. Поставила шпионский боевик Кейт Шортланд, создательница «Берлинского синдрома» и «Лоре».

«Тайна парка развлечений» («Boonie Bears: The Wild Life»); Дин Лян

Приключенческая анимация китайского производства, уже седьмая полнометражная в медвежьей линейке «Boonie bears», которая очень популярна в Поднебесной (в том числе благодаря сериалу, растянувшемуся на несколько сотен эпизодов). Действие мультфильма разворачивается в волшебном парке развлечений, гости которого с помощью специальных браслетов могут превращаться в различных животных.

«Бугимен» («Achoura»); Талал Сельхами

Франко-марокканский хоррор, не имеющий прямого отношения к знаменитой одноименной серии ужастиков. По сюжету друзья детства возвращаются в родные места, где столкнутся с неведомым злом. Лента ранее была награждена рядом международных премий (причем в категории «Лучший фильм») — что не так часто случается с представителями жанра.

«Магазинные воришки всего мира» («Shoplifters of the World»); Стивен Кижак

В центре сюжета комедийной драмы — компания молодых фанатов легендарной группы The Smiths. Распад британского рок-коллектива они воспринимают как личную трагедию и по этому случаю устраивают громкую вечеринку в своем родном Денвере. В итоге с виду тривиальное мероприятие перерастает в событие федерального масштаба: один из опечаленных поклонников выходит из-под контроля и берет в заложники местную радиостанцию. Фильм частично основан на реальных событиях, произошедших в том же Денвере в 1988 году.

«Панда против пришельцев. План спасения Земли» («Panda»); Шон Патрик О'Рейли

Еще один мультик о приключениях зверей, которым предстоит спасти планету. Основная роль в этой миссии будет отведена панде, который до вторжения фиолетовых инопланетян лишь изображал супергероя для местного телевидения — а теперь вынужден стать им в реальности.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку