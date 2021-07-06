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«Водочки нам принеси»: «Черная вдова» — первый фильм Marvel за два года. Ожидание стоило того?

Рецензия на фильм «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон

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8 июля в российском прокате стартует «Черная Вдова» — сольный фильм о Наташе Романофф, бывшей русской шпионке, которая потом присоединилась к «Мстителям». Героиню вновь (и, кажется, в последний раз) сыграла Скарлетт Йоханссон, также в ленте снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Ольга Куриленко и Рэй Уинстон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел «Черную Вдову» и рассказывает, как она воспринимается после двух лет без фильмов Marvel.
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В тексте о втором «Человеке-пауке» в позапрошлом июле мы договаривались встретиться через год, но вы и сами знаете: COVID-19 полностью перелопатил расписание голливудских (и не только) релизов и вынудил многие студии отказаться от старой модели дистрибуции. Премьеру «Черной Вдовы», которая изначально должна была открыть четвертую фазу киновселенной Marvel, двигали трижды. В итоге новая глава франшизы началась этой зимой с сериала «ВандаВижн», а сольная лента о Наташе Романофф от безысходности стартует одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+ (России это не касается).

Что имеем в результате: задержанный на год фильм ощущается запоздалым. Но даже не на год — лет на пять. Marvel с некоторой нерасторопностью начала отрабатывать всеобщую ностальгию по 90-м еще в «Капитане Марвел», зарядив в тамошний саундтрек Nirvana, R.E.M., Garbage, Hole и прочих альтрокеров, а саму героиню облачив в футболку Nine Inch Nails. «Черная Вдова», в свою очередь, открывается титрами с балладно-истовым кавером на «Smells Like Teen Spirit», песней, которую собственная популярность давно изъела молью. Это и в мае 2020-го казалось бы вульгарным анахронизмом — нынешним же летом воспринимается предельной безвкусицей.

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Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021) Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)
Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Marvel Studios

Впрочем, ладно; материала для жалобной книги хватит и без снобистского нытья. Дело вот в чем: «Вдова» в своем нынешнем виде — как часть КВМ — обсуждалась еще с начала 2010-х, когда к франшизе присоединилась Скарлетт Йоханссон, но активная разработка картины началась только в 2017-м. В тот же год снимались «Война бесконечности» и «Финал», поставившие в арке Романофф жирную точку. А действие нового фильма разворачивается вскоре после событий «Противостояния» — то есть, формальное начало четвертой фазы, уже не входящей в «Сагу бесконечности», хронологически откатывается к середине третьей. Поэтому историей не получается проникнуться до конца: мы давно в курсе, что в конце Вдову ждет предельно жесткая посадка, и это существенно перебивает здешний драматизм.

Понятно, что Мстителю — Мстителево, в смысле, Вдове — положенный сольник. К Романофф это, вероятно, относится вообще в первую очередь: она лакмусовая бумажка, по которой можно проследить эволюцию «марвеловских» героинь от унизительной сексуализации к подобию эмпауэрмента. И лента, безусловно, воздает ей должное (кстати, это первый фильм Marvel, целиком поставленный женщиной — австралийкой Кейт Шортланд). Но делает это слишком поздно, отчего картина обретает слегка дежурную тональность. Получается забавная рекурсия: лента, закрывающая гештальт, рассказывает о закрытии гештальта — завязка строится на расхожем сочетании тропов «После такого не выживают» и «Тело так и не нашли».

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Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021) Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)
Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Marvel Studios

Вдова-Йоханссон в этом раскладе парадоксально ощущается фигурой второго порядка, насильно выдавленной в дамки, а весь зрительский интерес присваивает новая «Вдова» Елена Белова (Флоренс Пью из «Солнцестояния»). Дебютантка франшизы, в детстве заменявшая Романофф младшую сестру, — еще одна выпускница зловещей «Красной комнаты», где готовят таких же ассассинок (далее героиня появится в сериале «Соколиный глаз», к которому перебрасывает мостик сцена после титров).

Их взаимоотношения — пожалуй, самая захватывающая и трогательная составляющая фильма, Йоханссон и Пью оказываются блестящим дуэтом с почти осязаемой химией. Сестринство в принципе главное, о чем стремится порассуждать «Вдова», и это происходит сразу в двух плоскостях: узкой семейной — и глобальной феминистской (в контексте последнего есть жутковатая ремарка о маленьких девочках как ключевом и неисчерпаемом ресурсе планеты).

close
Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021) Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)
Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Кадр из фильма «Черная Вдова» (2021)

Marvel Studios

В остальном же «Черная Вдова» — симпатичный эксперимент Marvel в жанре шпионского триллера, «Красный воробей» встречает «Никиту». Богатая география, Будапешт для разнообразия играет Будапешт. Изощренные бои с упором на хай-тек (финальный мордобой, надо думать, особенно оценят поклонники великого боевика «Пристрели их»; морковки, правда, нет). Клюквенное эхо холодной войны. Дэвид Харбор в роли русского бати-зэка, разве что без майки-алкоголички (есть подозрение, актера просто эвакуировали со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» и не стали переодевать). Совершенно бестолковый и скучный злодей (вечная проблема Marvel), который в специальной сцене читает лекцию о своих мотивах, что, конечно, не то чтобы проясняет ситуацию. Во вступительных титрах еще мельком показывают Владимира Путина, хотя тут уверенным быть нельзя: пресс-показ проходил в день «Прямой линии», возможно, трансляция просто удачно добила до «Октября».

Положа руку на сердце, это все-таки неплохое кино, чьи проблемы — в основном хронического толка. И после 13 лет существования КВМ очевидно, что их наличие беспокоит ничтожно маленькое количество людей. К тому же, скорее всего, «Вдова» куда удачнее раскроется, если взяться пересматривать всю франшизу и поставить ее вслед за «Противостоянием» (фильму, надо сказать, не то чтобы жизненно необходим большой экран, так что вполне можно дождаться цифрового релиза — все равно особых спойлеров в данном случае не предполагается). Что касается каши с фазами — если честно, на данном этапе сложно понять, какое применение может быть у этого условного разграничения за пределами страницы в «Википедии».

А пока попробуем повторить трюк и условимся встретиться через пару месяцев, — когда дело дойдет до «Шан-Чи и легенды десяти колец». Если будем живы.

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