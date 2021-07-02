«Возможно, нам повезло чуть больше»: как Signal устраивает рейв в пандемию

— Как идет подготовка к Signal?

— Подготовка идет полным ходом. Лайн-ап составлен на 80%. Недавно мы объявили новую волну артистов — Aurora Halal, Dr. Rubinstein, Elena Sizova, Bejenec, Simple Symmetry, Philipp Gorbachev, Электрическая Собака и Sofia Rodina. У нас завершился арт-колл: молодые художники и архитекторы прислали нам более 200 проектов. В этом году появятся две новые сцены. Наши партнеры — Sila Sveta — готовят 50-метровую медиабашню, которая будет отправлять эмоции гостей в космос. Это будет что-то такое, чего мир еще не видел. Активно продаются билеты. Похоже, все собираются в «Никола-Ленивец», и мы этому рады.

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— Пришлось ли в этом году ограничить продажу билетов в связи с пандемией?

— Да, мы решили в этом году ограничить количество билетов, но это скорее вызвано повышенным спросом и ограниченными возможностями инфраструктуры, которую мы активно строим, расширяем. В какой-то момент мы, вероятно, закроем продажи.

— Грушинский фестиваль, «Нашествие» и «Дикую мяту» отменили из-за коронавируса. Каковы шансы, что в этом году Signal пройдет 19-22 августа, как и планировалось?

— Отмены фестивалей, особенно в последний момент, это, конечно, неприятные новости. Я очень сочувствую коллегам, что они попали в такую ситуацию. Но мне кажется, что кое-какие выходы из нее можно найти. Signal состоится в намеченные даты, и на это у нас есть несколько оснований. Во-первых, в Калужской области нет ограничений, которые не позволяли бы проводить Signal. «Архстояние» планируется в конце июля, День города Калуги будет 28 августа. Мы тоже получили «зеленый свет» на проведение фестиваля от администрации. Во-вторых, есть опыт прошлого года. Из недавнего: 25 июня мы провели вечеринку в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города. Причем эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась за неделю до начала мероприятия, но с губернатором был разработан ряд мер. Так мы провели фактически первый Covid-free-ивент.

— Расскажи подробнее, какие меры были приняты?

— Было принято решение, что вход на мероприятие возможен только по свежим ПЦР-тестам, либо по сертификату о вакцинации, либо по справке о высоком количестве антител. Честно, часть аудитории не очень это восприняла, но всем, кто не не был готов идти на такие меры, мы вернули билеты. По итогу пришло много людей. Для меня это отличный пример диалога и сотрудничества с властями.

Нам также удалось донести до людей важность введенных на вход ограничений. Я думаю, они есть новое, нормальное положение вещей. Еще какое-то время мы будем жить в такой обстановке, и надо жить, а не сидеть под запретами.

Мы смотрим на ситуацию позитивно.

— Когда мы говорили про отмену фестивалей, ты упомянул, что есть кое-какие выходы из сложившейся ситуации. Что ты имел в виду?

— Мне кажется, что уже увеличиваются темпы вакцинации, и я надеюсь, что сейчас распространение COVID пойдет на спад. Но я допускаю, что если ситуация не будет улучшаться, то возможным решением будет ограничение входа с доступом тем, кто сможет показать негативный ПЦР-тест или сделать экспресс-тест на входе.

— В США Foo Fighters провели концерт только для вакцинированных. Был полный солд-аут. Возможно ли у нас в России такое?

— Мне кажется, что да. У нас, к сожалению, не очень удачно пошла программа вакцинации, насколько я понимаю, только сейчас появились очереди и ажиотаж. Думаю, это дело ближайшего времени.

close Предоставлено пресс-службои фестиваля Signal

— Сильно ли пришлось менять программу фестиваля в этом году?

— На данный момент вся архитектурная, развлекательная, образовательная и практически вся музыкальная часть фестиваля сохраняется без изменений. Разве что двое артистов пока не уверены, что полетят, если их заставят сидеть на карантине на обратном пути. Все время все меняется, но опять же — есть опыт прошлого года, когда были жесткие ограничения. Когда никто из иностранных артистов не мог приехать, мы с Sila Sveta придумали формат выступлений по телемосту. Мы разработали эффектное технологичное решение со спутниковой связью в лесу, которая позволяла артистам в прямом эфире видеть танцпол, а танцпол, в свою очередь, видел артистов через восьмиметровую голограмму на воде. Если в этом году что-то пойдет не так, то какие-то фантазии на эту тему могут быть воплощены.

— В этом году вы увеличили цену за билеты?

— Нет, мы как раз в 2020 году цену на билеты снизили, в этом году цена нормальная. И скоро мы будем стоимость еще повышать, так как мы лимитированы в количестве гостей, а спрос большой.

— Сколько убытков вы понесли за прошлый год?

— Честно, каким-то чудом нам удалось избежать фатальной ситуации в прошлом году. Было сложно, за несколько месяцев отвалились все коммерческие партнеры фестиваля. Тогда нас очень сильно поддержали наши гости. Они не сдавали билеты, хотя на тот момент уже несколько месяцев были запрещены массовые мероприятия. Мы очень надеялись, что нам дадут провести Signal, готовились, настраивались, и в итоге наши мысли материализовались: за три с половиной недели до фестиваля Калужская область частично сняла ограничения, что позволило нам это сделать.

— Не было чувства неловкости перед теми, кто был вынужден перенести свои фестивали на следующий год?

— На самом деле кто-то перенес свое мероприятие на более позднее время и тоже смог его провести. Некоторые же просто очень быстро сдались и даже не стали что-то придумывать. Довольно большие коммерческие мероприятия подумали: «Да, за этот год мы не заработаем, давайте пропустим». Нет, я не чувствовал какой-то зависти в разговоре с коллегами. Возможно, нам правда повезло чуть больше, чем остальным.

— Чему тебя научил 2020-й год?

— Думаю, это был отличный урок для того, чтобы учиться жить в неопределенности.

— Как можно и нужно поддерживать музыкантов в такое непростое время?

— Покупать и слушать их музыку, рассказывать другим, какая она классная, ходить на немногочисленные выступления, которые сейчас происходят, но тут история не только про музыкантов. Целую отрасль постиг удар. Я общаюсь с организаторами, подрядчиками, билетными операторами и так далее. Тут люди лишаются всех возможностей существовать, имеют постоянные издержки, которые нечем закрывать. Хотелось бы, чтобы про них не забывали и поддерживали в это время. Я надеюсь, что никому не приходит в голову сдавать билеты на «Дикую мяту». Люди год готовились. Надо не только про музыкантов думать, а про все наше большое комьюнити, которое создает праздник.

— Расскажи про музыкальную резиденцию Signal.

— В этом году музыкальная резиденция проходит при поддержке наших партнеров Jager Vibes в рамках программы #SAVETHENIGHT. До 12 июля мы принимаем заявки на участие (прим. — подробности и форма для подачи заявки на сайте резиденции — signal.live/residency). Кстати, это отличный пример того, как можно поддержать молодых музыкантов. Для них это возможность научиться чему-то важному у кураторов и представить свою работу на фестивале для многотысячной аудитории.