Что суд решил по опеке Бритни Спирс и возможна ли такая ситуация в России

Система опекунства и попечительства в США

По словам кандидата юридических наук Тимура Акчурина, в США нет единой системы опекунства и попечительства. Здесь действует система общего права, основным источником которой является судебный прецедент. То есть законодательство разнится в зависимости от штата, где рассматривается дело. Дело Бритни Спирс рассматривал суд штата Калифорния.

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«В каждом штате свои прецеденты, свои правила рассмотрения вопроса, — сказал эксперт. — Для понимания того, верно ли суд вынес решение по певице, необходимо учитывать не только обстоятельства самого дела, но и местное законодательство».

В чем нюанс дела Спирс

В своей речи перед судом присяжных Спирс рассказала, что ей принудительно давали литий, приставив для контроля шестерых медсестер. Литий — это сильный нейролептик, в США он отпускается только по рецепту. Препарат прописывают при острых маниях, биполярном расстройстве, шизофрении и глубокой депрессии. Однако Спирс заявила, что абсолютно здорова и не нуждается в лечении. Наряду с принудительным приемом лития, Спирс сочла незаконными и другие ограничения — например, артистке запрещено выходить замуж и заводить детей, что также является следствием заявленной психической нестабильности певицы. На основании этого она потребовала отстранить отца от опеки.

Тем не менее суд отклонил прошение Спирс. В СМИ нет информации, на каком основании было вынесено это решение и запрашивал ли суд повторное медицинское освидетельствование. При этом, как объяснил Акчурин, возможный отказ суда запрашивать повторную медицинскую справку юридически обоснован: это также зависит от существования в конкретном штате прецедента. В калифорнийском законодательстве подобного прецедента нет.

Опека была введена в 2008 году в связи с психически нездоровым состоянием певицы. Позднее отец Спирс публично заявил, что у дочери развилась деменция. Из калифорнийских законов следует, что не каждый случай деменции является основанием для лишения человека дееспособности. По словам эксперта, в такой ситуации необходимо учитывать наличие других ментальных заболеваний, которые могут служить основанием для лишения певицы дееспособности — и при которых показан литий.

«Все дело в деталях, которых мы не знаем», — заключил юрист.

Полную историю опекунства Спирс читайте здесь.

Как система опеки работает в России

Опека в России всегда назначается судом, и для ее установления нужны весомые причины, в том числе медицинские. Суд обязан назначить судебно-психиатрическую экспертизу, причем в дальнейшем человек будет вынужден проходить ее регулярно для подтверждения недееспособности.

«Очень любопытный момент — в России опека существует в трех законах. Первый закон в Гражданском кодексе, второй — в Семейном кодексе, третий — закон об опеке и попечительстве. Последних из них — приоритетный», — рассказал Акчурин.

По его словам, в России тоже может произойти ситуация, в которой оказалась Спирс, целиком потерявшая контроль над своими финансами и частной жизнью:

«Существуют определенные случаи, в которых гражданин по решению суда лишается дееспособности. Или даже лишен ее с рождения — например, если у человека синдром Дауна. Раньше даже государственный орган мог признать человека «психом» и поместить в психиатрическую больницу. Однако сейчас существует закон о психиатрической помощи, согласно которому только родственники могут обращаться в суд за признанием человека недееспособным».

Кроме того, в отличие от США в России действует единый перечень заболеваний, в связи с наличием которых человек считается недееспособным.

Дело Баталова

В российском законодательстве есть случай, аналогичный делу Бритни Спирс — это дело семьи актера Алексея Баталова.

Народный артист СССР являлся опекуном своей дочери Марии с синдромом ДЦП. После смерти Баталова в 2017 году все его имущество по праву первой очереди наследования перешло Марии. Знакомые семьи, на которых впоследствии завели дело о мошенничестве, пытались оформить на себя опеку, а также несколько договоров пожизненного содержания. Некоторое время они распоряжались наследством семьи Баталовых в своих интересах. Так, Мария и ее мать лишились внушительного имущества и дохода с квартир, которые сдавали.

Дело закончилось тем, что Замоскворецкий суд вернул все имущество вдове и дочери.