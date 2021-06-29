«Украли здесь, продают там»: как устроен черный рынок искусства

Зачем коллекционеры покупают картины на черном рынке

По словам главного эксперта аукционного дома «12-й стул» Ивана Ефимова, картины на черном рынке стоят дешевле, чем на аукционе. Однако коллекционер, сделавший покупку таким нелегальным способом, лишает себя возможности законным образом перепродавать предмет искусства и выставлять его на выставках:

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«Картину, купленную незаконно, можно перепродать только на черном рынке. Кроме того, невозможно экспонировать предмет, что осложняет поиск покупателя. Эксперту предмет искусства тоже не показать — он просто сдаст «черного» арт-дилера полиции».

Иван Ефимов подчеркнул, что современные коллекционеры избегают покупок на черном арт-рынке, поскольку не хотят испортить свою репутацию:

«Теперь покупатель обращается не к серым дилерам, а в аукционные дома или же к крупным дилерам, которые являются членами ассоциаций, так что все «ворованные истории» вскрываются очень быстро. Сегодня все знают — если предмет искусства хотят продать «вчерную», значит, с ним что-то не то».

В этом смысле российское арт-сообщество, согласно Ефимову, не отстает от прочих — здесь есть систематизированные базы данных, где фиксируются все открытые покупки и продажи предметов искусства. «Я могу сказать, что в России есть опыт правоохранительных органов по работе с украденными предметами искусства. Мы идем в общемировом тренде, взаимодействие между нашими и зарубежными правоохранительными органами очень хорошее», — пояснил он.

Можно ли скрыть факт наличия картины на черном рынке

По словам Ефимова, присутствие картины на таком рынке установить довольно сложно. «Черные» арт-дилеры не ведут баз данных, сама работа может ситуативно оказаться не там, где ее пытаются найти, — например, продаваться за границей.

«В отличие от открытого рынка, где фиксируются все покупки и продажи, на черном арт-рынке такого нет. У полотна Пикассо мог появиться заинтересованный покупатель из-за рубежа, его могли украсть по заказу или хорошо спрятать на рынке. Кроме того, дилеры могли сознательно переместить картину в другой сегмент рынка, где полиция ее не искала», — пояснил собеседник.

Кому картина будет принадлежать после спасения с черного арт-рынка

Дальнейшая судьба украденных произведений искусства зависит от конкретного местного законодательства: «Тот, кто приобретает картину, далеко не всегда в курсе, краденая она или нет. Обычно он даже не преступник, а просто жертва обстоятельств. Другой нюанс в том, что первоначальному владельцу нужно еще доказать, что это его предмет — и он действительно был украден, а не продан на добровольной основе».

Иногда дело доходит до суда, поскольку украденная картина могла оказаться и быть куплена в галерее, а не на черном рынке. В ходе разбирательств определяется итоговый собственник — тот, кому предмет искусства вернется. Если предмет был украден у человека, который давно умер, то вопрос правообладания решается с его наследниками.

«В случае, если прийти к соглашению невозможно, предмет будут продавать на аукционе и, вероятно, делить вырученные средства между наследниками», — уточнил Ефимов.

Может ли владелец не знать, что его картина была украдена

Согласно Ефимову, покупатель может узнать о том, что картина украденная, уже только через много лет владения ей. Этим вопросом занимается международное частное право — как минимум по той причине, что многие предметы искусства путешествуют по свету, и судьба их не может решиться национальным законодательством. «Я знаю, что очень много российского вылавливается за рубежом — украли здесь, продают там. Рано или поздно все это возвращается», — пояснил собеседник.