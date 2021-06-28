«Аритмия на фоне коронавируса»: умер лидер шоу-группы «Доктор Ватсон»

Умер основатель и солист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. Заслуженному артисту России было 76 лет. Пиар-менеджер коллектива Вера Воронина сообщила «Газете.Ru», что причиной смерти музыканта стала мерцательная аритмия на фоне коронавируса. Также она рассказала о последних днях жизни Мамиконова, которые он провел в больницах.

«Сначала он попал в поликлинику, где над ним издевались — он четыре часа ждал КТ. У него плохо с сердцем, и на фоне этого его отправили в Коммунарку — там якобы хорошее оборудование, которое сможет помочь, — сообщила представительница артиста. — Через два дня ему действительно стало легче с сердцем, но про ковид в Коммунарке почему-то забыли. Хотя диагноз у него был совершенно четкий: положительный тест на коронавирус и КТ на руках. Он туда попал с 15-20% поражения легких, но через три дня выяснилось, что у него уже 55-65%. Как они довели его до этого состояния?»

По словам Ворониной, во время телефонных разговоров Мамиконов говорил, что ему плохо, и просил забрать его из больницы. Она раскритиковала медиков за отсутствие индивидуального подхода к пациентам.

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«К нему долго подходили — я звонила и просила не издеваться над человеком, который по 40 минут ждет утку. Как такое может быть? Почему в интенсивной терапии не работают кнопки, и пациенты кричат: «Сестра, сестра, пить»? На самом деле, ужас. Хотя по телефону они такие милые, старающиеся помочь и идущие навстречу. Медики борются с правилами, чтобы им разрешали лечить не по рекомендациям ВОЗ, а лечить так, как надо!

У меня было 25% поражение легких, я пришла в больницу и получила уколы, которые остановили процесс всего этого движения. А ему ничего не сделали — только привели в порядок сердце, — поделилась Воронина.

— Палата интенсивной терапии была плохо оборудована. Его потом перевели в нормальную палату ценой наших усилий, но там он пробыл буквально один день и оказался в реанимации, уже по ковиду. В результате мы перевели его в Склифосовского. Там с ним максимально работали».

Также пиар-менеджер рассказала, что 20 июня участники шоу-группы «Доктор Ватсон» записали видео в поддержку Мамиконова. В ответ он пообещал коллегам держаться и постараться выкарабкаться.

«Для них это полный шок, потому что он был двигателем группы — абсолютно все держалось на нем, — вздохнула собеседница. Она добавила, что из-за шока супруга Мамиконова «ничего не соображает и не может осознать, что Жоры нет».

«Мы делали для него все, что только можно, и его не стало», — сказала Воронина.

Шоу-группа «Доктор Ватсон» была основана в 1985 году под названием «Сюрприз». У истоков проекта стояли Мамиконов и Виктор Камашев. Группа специализируется на исполнении попурри на популярные песни и кавер-версий иностранных композиций. Жена артиста — педагог по вокалу Любовь Мамиконова — работает арт-директором шоу-группы «Доктор Ватсон». Дочь Мамиконова Юлия окончила Музыкальный институт имени Шнитке и с 2006 до 2018 года руководила детской вокальной студией «Ватсон Junior».