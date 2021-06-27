Домашний просмотр: беременность с Броснаном, отцовство с Хартом, Бэтмен и сироты-гении

Антипатриархальный слоубернер-триллер про беременность, который к финалу оказывается фильмом, чьему безумию слегка недостает Николаса Кейджа, — ну да бог с ним, есть Пирс Броснан в роли жутковатого репродуктолога. По сюжету семейная пара, Люси (Илана Глейзер из ситкома «Брод Сити») и Эдриан (Джастин Теру), после пары лет неудачных попыток зачать ребенка решает обратиться к специалисту — доктору Джону Хиндлу (Броснан), ведущему престижную частную практику. ЭКО проходит успешно (даже слишком), но насладиться процессом беременности у Люси так и не выходит: она начинает замечать странности в поведении окружающих, а реальность становится все более зыбкой.

«Ложноположительный» — крепкая жанровая картина с обязательными подмигиваниями «Ребенку Розмари», парой очевидных твистов и парой — не очень. Откровений от нее ждать не стоит, однако свое очарование у ленты есть: сатисфакция приходит не с финальными литрами крови (это не спойлер, а первый кадр фильма), но с интонационной модуляцией (опять же, где Кейдж?) и совсем уж отъехавшим разрешением линии референсов к «Питеру Пэну». Из западной прессы поступают отчасти правомерные жалобы, что «Ложноположительный» оказывается недостаточно напряженным для триллера и недостаточно гротескным для черной комедии. С другой стороны, в этом видится преимущество, поскольку пропорционально странноватая смесь формирует собственную, довольно редкую атмосферу — а это уже победа.

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«Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 1» («Batman: The Long Halloween Part One»), Крис Палмер

Экранизация культового комикса, который в 1996 году продолжил знаменитую арку Фрэнка Миллера «Бэтмен: Год первый». «Долгий Хэллоуин» посвящен борьбе Темного рыцаря с таинственным убийцей, орудующим исключительно по праздникам: Хэллоуин, День благодарения, Рождество, Новый год и далее по списку. В этой истории Бэтмен действует сообща с Женщиной-кошкой и прокурором Харви Дентом, которому вскоре предстоит стать Двуликим («Долгий Хэллоуин» сильно повлиял на вторую часть трилогии Кристофера Нолана), а также впервые сталкивается с необходимостью проявлять детективные способности: кулаков и гаджетов оказывается недостаточно.

Поделенная пополам лента (вторая серия выйдет через месяц) отдает нуарным вайбом мультсериала 90-х, однако множит его на «взрослость» — в смысле кровавость (как мы теперь знаем, DC в вопросах «взрослости» лицемерно избирательны). Причем дальше, судя по всему, больше: первая глава еще проскользнула в категорию «PG-13», вторую маркировали уже «R». Отдельная радость: фильм не входит во флагманскую анимационную вселенную студии (та, что DCAMU), поэтому в материале быть не нужно, разобраться будет не так сложно. Из других приятных моментов: Брюса Уэйна озвучивает Дженсен Эклз из «Сверхъестественного», Джокера — Трой Бейкер.

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«Тайное общество мистера Бенедикта» («The Mysterious Benedict Society») — 1 сезон

Адаптация серии книг Трентона Ли Стюарта о четырех одаренных детях-сиротах, которых собирает вместе эксцентричный мужчина по фамилии Бенедикт, чтобы отправить на миссию в таинственный институт на удаленном острове, где зреет опасный заговор против человечества. Выглядит все примерно так, как если бы Уэс Андерсон продюсировал новую экранизацию «33 несчастий» Лемони Сникета, разве что без откровенно макабрических ноток, но с похожим поклонением Диккенсу и Далю (больше второму). Первые две серии неплохо справляются с выстраиванием дурашливо-уютного мирка в конфетных расцветках. Сюжет в это время течет довольно неспешно, как пойдет дальше, пока неясно. Как бы то ни было, если вы уже год кусаете локти из-за переносов андерсоновского «Французского вестника», «Тайное общество мистера Бенедикта» станет отличным временным решением — как минимум.

Где смотреть: Disney+*

Конвейерная мелодрама, по счастью не сводящаяся к ремейку «Девушки из Джерси». Комик Кевин Харт изображает отца, чья жена умерла на следующий день после родов, оставив его наедине с дочерью (история, надо сказать, реальная). В таких местах принято говорить о неожиданных амплуа и вскрывшихся драматических талантах, но Харт не то чтобы Адам Сэндлер или Джим Керри (хотя в целом справляется), поэтому лучше промолчим. Даром что, как водится в таких случаях, весь фильм крадет младшая участница каста — Мелоди Херд, которую прежде можно было увидеть в первом сезоне хоррор-антологии «Они», плюс по обыкновению отлично выступает ветеранка Элфри Вудард. «Отцовство» же в целом словно страдает от избытка людей, вышедших из комедии: помимо Харта, это режиссер Пол Вайц, когда-то снявший «Американский пирог». Видимо, их совместными усилиями (вряд ли к этому безобразию причастна сценаристка «Города ангелов» и «Тихой гавани» Дана Стивенс) лента поначалу злоупотребляет неловким и мало уместным юмором. Однако в итоге выходит из турбулентности и оказывается неплохой слезовыжималкой на вечер (если после этой жары у вас еще осталась жидкость в организме, в паре моментов точно сработает).

Где смотреть: Netflix