Little Big, Басков, Шварценеггер, Лавин: кто из звезд есть в TikTok — и что они там снимают

BTS — @bts_official_bighit; 36,5 млн подписчиков

В этом милейшем аккаунте участники южнокорейского бойз-бенда BTS синхронно танцуют под свои треки, распеваются, едят мармеладки, рисуют на стаканах и листочках. Поклонницы со всего мира в восторге!

Уилл Смит — @willsmith; 56,2 млн подписчиков

На странице актера Уилла Смита множество качественных юмористических роликов, отчетов из поездок по миру, танцев и пропаганды спорта. Жизнеутверждающие посты Смита с участием его родных и друзей собирают миллионы просмотров и лайков.

@willsmith First and last time I was allowed at that gym Spongebob - Dante9k

Энтони Хопкинс — @anthonyhopkins; 1,8 млн подписчиков

Ветеран американского кинематографа Энтони Хопкинс завел душевную страницу в TikTok весной 2020 года. На видео 83-летний актер танцует, поет, готовит еду, гладит котика, рисует, читает стихи и рассказывает подписчикам различные истории.

Арнольд Шварценеггер — @arnoldschnitzel; 4,5 млн подписчиков

Звезда «Терминатора» и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер чаще всего появляется в TikTok со своими пони Виски и осликом Лулу. В компании питомцев он занимается спортом, ходит в офис и кормит их салатом из своей тарелки. Также на странице «железного Арни» много видео с силовыми тренировками, катанием на лыжах и велосипеде. Особенно эффектно выглядит ролик, на котором Шварценеггер демонстрирует отличную растяжку, сидя на шпагате с сигарой в зубах. А в одном из последних тиктоков актер призвал поклонников сделать прививку от коронавируса.

@arnoldschnitzel Quarantine lunch with my girls. How are your pets helping you through this? ##happyathome original sound - Arnold

Бритни Спирс — @britneyspears; 4,4 млн пользователей

Почти на всех своих роликах Бритни Спирс танцует на камеру, которая снимает ее сверху. Певица часто появляется в кадре в откровенных нарядах и купальниках, а также ностальгирует по своему прошлому. Последнее видео 39-летней звезды состоит из фотографий, на которых она в юности позирует перед фотографами. Также она демонстрирует ролики, на которых занимается боксом и йогой.

@britneyspears We all have our own ways to work on our bodies and I respect that cause we all should !!! Perfect Day - Tundra Beats

Little Big — @littlebig; 4 млн подписчиков

Видео в аккаунте российской панк-рейв группы Little Big напоминают ее клипы со множеством абсурдных деталей и спецэффектов. В роликах у Ильи Прусикина вырастает голова петуха, Антон Лиссов закрашивает валиком солнечный свет, который падает ему на лицо, а голова Софьи Таюрской улетает в небо, как воздушный шар.

Егор Крид — @egorkreed; 10,9 млн подписчиков

Один из самых популярных российских артистов в TikTok Егор Крид записывает короткие ролики под музыку (один или в компании друзей), часто использует реквизит (игрушки, автомобили) и акцентирует внимание на том, что он одинок («ищет девушку» в одном из видео). Недавно Крид объявил о расставании с популярной тиктокершей Валей Карнавал, которая также сыграла роль в продвижении рэпера в соцсети. Когда артист был членом жюри детского «Голоса», он умилял поклонниц многочисленными видеозаписями с талантливыми детьми.

@egorkreed спасибо всем, кто поддерживает, переживает и голосует за моих деток-мою команду через неделю финал original sound - mani_dharshan

Николай Басков — @nbaskov; 1,6 млн подписчиков

Народный артист России Николай Басков ворвался в TikTok в апреле прошлого года. Он начал вести аккаунт с юмористическими видео и кадрами с различных проектов, а затем связался с популярными блогерами. Артист периодически снимает ролики с участниками TikTok-хаусов и дружит со звездой соцсети Даней Милохиным. В дуэте они записали песню «Дико тусим», в которой Басков заявляет: «Я покорил давно эстраду, теперь взорву TikTok». Также соцсеть пытаются «взорвать» Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Дима Билан, Максим Галкин и другие звезды, которые устраивают коллаборации с известными тиктокерами.

NILETTO — @niletto; 3,3 млн подписчиков

Певец и танцор Данил Прытков (он же Niletto) начал вести TikTok еще до того, как стал популярным. Сначала он выкладывал видео с танцами под трендовую музыку, записями своих песен и воркаутом. Сейчас он часто публикует ролики из концертных залов с огромной аудиторией. На кадрах артист ходит на руках, делает сальто и выполняет другие сложные упражнения. Многие его посты с опасными элементами TikTok отмечает предупреждениями «Потенциально неприемлемый контент» и «Трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить».

Луиза-Габриэла Бровина — @luiza.gabriela.brovina; 4 млн подписчиков

В плеяду юных тиктокеров органично вписалась звезда «Закрытой школы» Луиза-Габриэла Бровина. Сейчас девушке 18 лет, она снимает классические скетчи о взаимоотношениях подростков и трендовые видео, активно используя свои актерские способности. В комментариях почти к каждому посту пользователи удивляются тому, как быстро Габи выросла, и вспоминают ее детские роли.