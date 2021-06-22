«Государство не право»: «Тотальный диктант» остался без денег после работы с Глуховским

«Мы вне политики. Мы — про литературу»

По мнению Ольги Ребковец, отказ в предоставлении президентского гранта может быть связан с позицией «Тотального диктанта». Организатор проекта пояснила, что он был и остается вне политики, но его участники — люди с разными взглядами:

«Это решение основано не на объективной оценке конкурсной заявки, а на позиции проекта и особенностях того, что «Тотальный диктант» может приглашать в том числе таких авторов [как Дмитрий Глуховский]».

При этом Ребковец не считает отказ в получении гранта попыткой давления на проект. По ее словам, «выпады» в сторону «Тотального диктанта» случались и ранее, в разное время претензии по поводу выбора автора диктанта высказывали бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Я бы не назвала эту ситуацию давлением. Нам никто не ставил условия, мол, закрывайте «Тотальный диктант» или согласовывайте с нами автора, иначе ничего не получится. Такого не было, — продолжила она. — Были некоторые заявления, выпады, но они, как правило, становились точкой роста проекта».

Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский был объявлен автором «Тотального диктанта-2021» в ноябре прошлого года. Вскоре глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался поддерживать проект «по веским причинам» (Глуховский утверждал, что изначально Примаков в посте Telegram назвал его «русофобом»). В этом году от проведения акции отказались площадки в Красноярске и Томске.

«Взаимосвязь, конечно же, прямая. Но на большинство выбор автора не повлиял. Дмитрий Глуховский — один из топовых современных писателей. Мы же вне политики. Мы — про литературу, — сказала Ребковец. — «Тотальный диктант» — акция добровольная, мы никого не заставляем в ней участвовать».

Тем не менее организатор призналась, что «Диктант» сильно зависел от Фонда президентских грантов. На проведение просветительской акции в 2022 году проект запрашивал грант на 25 млн рублей при стороннем софинансировании в размере 97 млн рублей.

«Для государства это не супер великие деньги. Для нас эти средства где-то оказывают решающую роль, — добавила Ребковец. — Чем больше разрастается проект, тем больше инфраструктурных моментов нужно покрыть. Мы можем сделать это за счет аутсорсинга или бартера, но какая-то базовая поддержка все же необходима».

Как уточнила организатор «Тотального диктанта», поиск других источников финансирования осложняется тем, что бизнес не слишком охотно поддерживает инициативы в сфере образования:

«Опыт показывает, что такие вещи, как русский язык и грамотность, бизнесами поддерживаются не слишком охотно, потому что это не так очевидно, как, например, проблемы экологии. Бизнес воспринимает такую вещь как то, что должно обеспечить государство. Поэтому нам непросто привлекать партнерские средства на это».

«Есть Глуховский, а есть Прилепин. Оба талантливые»

Комментируя ситуацию вокруг «Тотального диктанта», писатель Павел Басинский, сочинивший для него текст в 2019 году, заявил «Газете.Ru», что не стоит смешивать политику и культуру. Он также назвал проект «уникальным явлением» и добавил, что недоволен решением Фонда.

«Это плохо, что «Тотальному диктанту» отказали в гранте. Дмитрий Глуховский — замечательный писатель и сценарист. Да, со многими его политическими взглядами я не согласен. Но он сильный писатель. «Топи», на мой взгляд, один из лучших сериалов, а «Текст» — один из лучших романов за последнее время», — выразил мнение Басинский.

Писатель напомнил, что в разное время авторами «Тотального диктанта» выступали люди с диаметрально противоположными взглядами: «Есть Глуховский, а есть [Захар] Прилепин (автор текста в 2012 году — прим. «Газета.Ru»), у них разные взгляды, но оба талантливые».

Автор «Тотального диктанта-2011», колумнист Дмитрий Быков, в свою очередь, не увидел проблемы в том, что проекту отказали в финансировании.

«Для того чтобы пригласить автора, не нужно финансирование. По крайней мере, в моем случае. Люди, которые хотят проверить свою грамотность, могут собраться самостоятельно. Арендовать помещение для этого не нужно, можно воспользоваться любой аудиторией. На чаепитие люди сами могут скинуться, — убежден Быков. — Поздравляю «Тотальный диктант» и Ольгу Ребковец. Принцип простой: дальше от государства — ближе к богу».

Между тем детский писатель Андрей Усачев, автор текста 2016 года, пожелал «Тотальному диктанту» «сражаться за гранты»:

«Государство не право, а «Тотальный диктант» — прав. Надо сражаться за гранты, а то не пойми кому дают».

На момент публикации материала «Газете.Ru» не удалось получить комментарий по отказу от представителей самого Фонда президентских грантов.

Фонд был создан в 2017 году (хотя первый конкурс президентских грантов на развитие институтов гражданского общества состоялся за 11 лет до этого). В конкурсе по получению государственной поддержки участвуют некоммерческие организации. В этом году гранты раздали Юрию Башмету с проектом «Молодые дарования России», Союзу кинематографистов, организации «Справедливая помощь доктора Лизы», фонду «Вера» и другим.

«Тотальный диктант» — это просветительский проект, в рамках которого участники пишут диктант, чтобы проверить свою грамотность. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Текст для диктанта, как правило, сочиняют известные писатели. В разное время авторами выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, Павел Басинский и Андрей Геласимов.