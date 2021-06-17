«18 мне уже»: тиктокера обвинили в краже хита «Руки Вверх!»

В своем посте Егор Шип назвал себя «крутым поэтом» и представил хит 90-х как свой собственный. «Выпускники. Написал для вас новый трек. Как вам мои стихи? Я крутой поэт! Уже загрузил кусочек в TikTok — снимайте клипы. Лучшее выложу себе», — написал блогер в Instagram под роликом с перепетым слово в слово треком.

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На пост Шипа отреагировал Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» — исполнитель и соавтор композиции. Артист обвинил тиктокера в нарушении авторских прав. «Егор Шип, а не охренел ли ты? Это ты написал «18 мне уже»? Я написал ее 20 лет назад. Где авторские? — рассердился музыкант в соцсетях.

В комментарии «Газете.Ru» экс-участник «Руки Вверх!» Алексей Потехин, один из создателей композиции, отметил, что перепевать ее возможно только с разрешения авторов — и не бесплатно.

«Считаю, что перепевать песни можно. Правда, за это платят деньги и всегда спрашивают разрешение, а без нашего согласия — это нарушение авторских прав. КВН, Comedy Club, например, оплачивают каверы — даже если исполнитель меняет мелодию или слова. За разрешением нужно обращаться только к нам с Сережей, а также в студию, которой принадлежат права на композицию», — сказал Потехин.

Помимо группы «Руки Вверх!», решение о согласии на переработку песни третьими лицами принимает музыкальная «Студия Союз». С 2018 года права на «18 мне уже» принадлежат именно ей. «Газета.Ru» запросила информацию о покупке прав на выпуск кавера, но студия отказалась давать комментарии, ссылаясь на конфиденциальность данных.

Юрист по интеллектуальной собственности Вадим Хохлов объяснил «Газете.Ru», как выглядит эта ситуация с точки зрения правовых норм.

«Егор в посте указывает, что написал песню, но пока выложен только кусок с текстом из оригинального трека. Поэтому неясно, действительно ли он что-то дописал или нет. Ведь куплеты могут отличаться от оригинала, как и музыка. Егор вполне может быть правомерным автором кавера. Гражданским кодексом предусмотрено право на переработку произведения, но вопрос остается сугубо техническим.

Если правообладатель оригинального произведения заключил с Егором лицензионный договор и в нем указано право на переработку, Егор вправе на законных основаниях делать кавер: перепевать слово в слово, что-то менять и создавать фактически новую песню. Если нет, это будет нарушением прав правообладателя: как исключительного права, так и личных неимущественных», — рассказал юрист.

По мнению экс-участника «Руки Вверх!» Потехина, ухудшение музыкального вкуса связано с культурной деградацией общества.

«У молодежи нет никакого чувства окультуривания. Они такую музыку слушают, которую на дух невозможно переносить. Сейчас идиотская мелодия может стать популярной. Думаю, так происходит из-за отсутствия интереса к молодежи. Никто за ней не следит — что она делает, чем интересуется? В клубах на всяких моргенштернов битком собирается народ, им всем около 14-и лет. Кто проверяет, что в этих клубах происходит? На мой взгляд, главная причина в том, что отсутствует полное понимание культуры.

Сейчас такое время, и нас до этого довело само государство. Никто не прививает молодежи вкус. Везде одни и те же: либо Моргенштерн с Бузовой, либо Киркоров» — заключил артист.

Тикток-блогер Валерия Бервольф, чья аудитория насчитывает более 8 миллионов подписчиков, считает реакцию Жукова на произошедшее излишне резкой.

«Егор вряд ли преследовал цель убедить всех в собственном авторстве текста. Если мы все выложим песню и напишем, что сочинили ее, Жуков нам повестку в суд отправит?» — сказала она.