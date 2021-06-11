Баста, Zivert, Бибер и Coldplay: плейлист недели

Баста — «Ты была права»

Несмотря на все хулиганские релизы Василия Вакуленко («Зять», «Жора, где ты был?» и другие), большинство фанатов любит его как лирического исполнителя — чего только стоит сверхпопулярность «Сансары». «Ты была права» как раз по этой части — простая и понятная песня об одной из вечных тем (на сей раз — о неудавшейся любви), которая вряд ли станет очень уж большим хитом, но своего слушателя точно найдет.

Zivert — «Рокки»

Zivert , исполнительница поп-хитов «Beverly Hills» и «Life» (вы точно слышали их по радио — даже если у вас нет радио), представила сингл «Рокки». На его обложке певица повторяет самый знаменитый кадр из саги о Бальбоа (тот самый, который снят на лестнице), а сам смысл песни отлично выражается строчкой припева — «В этой жизни все зависит от тебя, // Любой может быть любим». В комментариях тем временем некоторые слушатели сетует, что именно Zivert, а не Манижу нужно было отправлять на «Евровидение».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/15962437/track/84298909'>Рокки</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5007577'>Zivert</a> на Яндекс.Музыке

Coldplay — «Higher Power»

Легендарные британцы Coldplay выпустили клип на песню «Higher Power» — она войдет в их предстоящий альбом. В видео лидер группы Крис Мартин оказывается в городе будущего, который сильно напоминает футуристичный Лос-Анджелес из «Бегущего по лезвию 2049», — и там устраивает танцы с инопланетянами (или очень странно выглядящими людьми).

Doja Cat — «Need To Know»

Doja Cat, наиболее известная по TikTok-хиту «Boss B*tch» и песне «Say So», опубликовала трек «Need To Know» — это ее вторая запись в 2021 году. Песня будет включена в следующий альбом артистки. Накануне она анонсировала, что пластинка выйдет уже 25 июня. В его записи приняли участие SZA, Ариана Гранде, The Weeknd , Young Thug и другие.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/16109724/track/84778377'>Need To Know</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2881983'>Doja Cat</a> на Яндекс.Музыке

J. Cole — «Punchin' The Clock»

Рэпер J. Cole в апреле завершил свои выступления за руандский (!) баскетбольный клуб — там его, в частности, хейтили за «неуважение» к профессиональным игрокам, пытающимся заработать себе на жизнь. Мол, для него, миллионера-суперзвезды, это лишь способ развлечься, а парни таким образом с трудом добывают хлеб. И, пожалуй, расставание (возможно, временное) с баскетболом на профессиональном уровне — сплошь хорошая новость для слушателей музыканта. С момента прекращения контракта он выпустил отличный лонгплей »«The Off-Season», а теперь и клип на один из главных его хитов.

Джастин Бибер, Лудакрис, Ашер, Snoop Dogg — «Peaches (Remix)»

На ремикс «Peaches», взорвавшей песни с последнего альбома Джастина Бибера «Justice», залетели сплошь звезды — и сделали его только круче. Примечательно, что именно при поддержке Лудакриса Бибер выпустил главный хит дебютного этапа своей карьеры — «Baby».

King Gizzard & The Lizard Wizard — «Butterfly 3000»

Австралийские мультижанровые рокеры порадовали поклонников очередным релизом — в «Butterfly 3000» вошли десять треков, которые, по признанию фанатов, их удивили (на то артисты и мультижанровые). Кстати, для группы это уже пятый альбом за последние полтора года!