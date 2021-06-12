«Не Балабанов, а Тарантино»: что известно о скандальном фильме «Брат 3»

Причина путаницы в отношении «Брата 3» заключается не только в названии ленты, но и во фразе, которую произносит один из персонажей в тизере: «В чем правда, цыган? Правда в силе». Режиссер Валерий Переверзев рассказал «Газете.Ru», что фраза, произнесенная героем Птахи, не имеет ничего общего с главной репликой Данилы Багрова.

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«Если процитировать тизер дословно, то это новая жизнь. Да, там есть похожая игра слов: употребляются слова «брат», «правда», «сила». Но эти слова упоминаются во всех фильмах, которые снимают в Российской Федерации. Игра слов, как игра нот. У «Брат­а» Балабанова тоже было много предшественников.

У нас не третья часть фильма, и зрители поймут, что эта цифра обозначает не номер картины. К «тройке» будет прямая отсылка», — сказал Переверзев.

Постановщик также объяснил, почему во фразе был упомянут цыган.

«Я люблю культуру цыганского народа, их эстетику, фольклор. В фильме одну из ключевых ролей исполняют цыгане, — отметил режиссер. — В моих сценах их должна была играть династия Жемчужных, которая уже на протяжении 80 лет служит главному цыганскому театру «Ромен», но в день съемок случилась трагедия. Ушел из жизни Георгий Жемчужный, заслуженный артист России. По этому поводу в театре был объявлен траур и актеры не смогли приехать. Сейчас театр «Ромен» вновь задействован, они разрабатывают танцы и обряды венчания для нашей картины».

В разговоре с «Газетой.Ru» Переверзев впервые раскрыл некоторые детали сюжета будущей картины. По его словам, главной линией будет история любви, схожая с «Ромео и Джульеттой» Уильяма Шекспира.

«Герой моей картины — художник, а его девушка — генеральская дочка Катя. Персонажей ждет огромное количество приключений, в том числе погони от бандитов и перестрелки. Отмечу, что именно цыганская семья поможет художнику и Кате в ключевом моменте одной из новелл. Главный конфликт в фильме — борьба социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают самому главному — любви», — сказал режиссер.

Бюджет фильма пока не раскрывается, но Переверзев заявил, что его картина будет стоить на несколько порядков дороже фестивальных ценников, где суммы варьируются, со слов режиссера, в районе 4-5 млн рублей.

Также режиссер отметил, что уже ведет переговоры по получению прокатного удостоверения, поскольку «Брат­ 3» получил поддержку от «Мосфильма».

Для Переверзева это будет первый опыт в кресле режиссера полного метра. Пока в его фильмографии числятся только две короткометражки. По его словам, он всегда занимался творчеством, поэтому решил попробовать себя в кинематографе.

«На Арбате у меня свой музей истории телесных наказаний, он частный. Кстати, в фильме будут задействованы мои экспонаты. Я постараюсь не перегнуть палку, поскольку понимаю, что не все готовы к визуальным эффектным образам, хотя я хочу снимать максимально жестко. Мне нравятся художники, которые пришли в режиссуру, а не режиссеры, которых называют художниками. Спасение режиссуры как раз в этом, когда художник придет в режиссуру», — выразил мнение Валерий Переверзев.

По словам постановщика, в «Брат­е 3» будут задействованы американский актер Костас Мэндилор, сыгравший в нескольких фильмах франшизы «Пила», рэпер Птаха, который исполнит роль одного из бандитов, рэпер Гио Пика, актер Василий Карпенко, братья Владимир и Юрий Торсуевы и Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова. Последний резко отреагировал в разговоре с «Газетой.Ru» на предположения о связи с дилогией Балабанова.

«Причем тут Балабанов? Это не связано. Я бы даже больше к тарантиновскому сюжету приписал. У нас совершенно другая история.

Фильмов про братьев в мире много, но почему СМИ относят наш именно к российскому? А фраза Бодрова звучала и раньше. Он же ее откуда-то придумал», — возмутился Сафронов.

Актриса Мария Милютина, сыгравшая в «Брате» Балабанова девушку Кэт, с которой герой Сергея Бодрова несколько раз пересекается в картине, с иронией отнеслась к проекту, но призвала пока не критиковать его и подождать премьеры.

«Я отношусь к подобным картинам, как к эксцентричной акции, не более. Мне кажется, что на данный момент нет повода для дискуссий. Пусть снимают, а там и обсудим. Вдруг это будет гениально?» — сказала Милютина.

На критику тизера также ответил рэпер Птаха, записав видео в сториз Instagram. Он сказал, что Балабанова тоже многие критиковали до выхода «Брата», но в итоге его картины стали хитами. Музыкант посоветовал зрителям дождаться выхода фильма.