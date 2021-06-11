«Это будет большой праздник»: в Ярославле пройдет конкурс артистов балета

Праздник балета в Ярославле

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов был учрежден распоряжением правительства РФ и Министерством культуры. Организатор мероприятия — ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Художественным руководителем конкурса является президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Государственного академического Большого театра России, народный артист СССР, профессор Юрий Николаевич Григорович.

«Очень рад, что наш Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов с каждым годом становится все более привлекательным и интересным в творческом, да и в организационном плане. Особенно важно, что конкурс продолжает свою жизнь, несмотря ни на какие преграды и обстоятельства», — отметил Григорович.

Реклама

В этом году проходит уже 3-й конкурс по характерному и народно-сценическому танцу, очень важным жанрам в искусстве балета, подчеркнул он, и это творческое соревнование проводится практически как большой танцевальный форум с концертами известных коллективов, лауреатов прежних лет, мастер-классами, творческими встречами, кинопоказами и т.д., и это замечательно.

«Желаю всем участникам успешных выступлений, жюри плодотворной работы, а ярославской публике, ярких положительных эмоций от просмотров, надеюсь, интересных впечатляющих выступлений участников», — заключил Юрий Григорович.

На открытии конкурса выступит Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. По традиции в рамках культурной программы мероприятия будут организованы творческие лаборатории, встречи, мастер-классы и кинопоказы. Онлайн-трансляция важнейших и наиболее увлекательных для зрителей этапов конкурса будет проходить на портале Культура.рф.

close Минкульт РФ

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов был учрежден в 2013 году по инициативе выдающегося деятеля современного балетного искусства Юрия Николаевича Григоровича. Цели проекта — выявление молодых перспективных исполнителей и хореографов, повышение уровня профессионального мастерства артистов балета, подготовка новых молодых кадров для российских театров, а также создание новых ярких произведений современной хореографии и поиск неординарных путей в развитии классического, народно-сценического и современного танца.

Конкурс имеет четырехлетний цикл и поэтапно представлен специальностями «Характерный и народно-сценический танец», «Хореографы», «Современный танец в музыкальном театре», а также «Классический танец». Его участники добиваются международного признания — так, в 2017 году Никита Ксенофонтов стал дипломантом XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, Екатерина Клявлина на этих же состязаниях получила III премию и бронзовую медаль, а Денис Захаров – I премию и золотую медаль.

Министр культуры Ольга Любимова в приветственном письме к организаторам и участникам всероссийского конкурса отметила важность этого проекта, объединяющего талантливых хореографов и позволяющего начинающим артистам сделать первый шаг к признанию. По словам главы ведомства, для молодых танцоров это уникальная возможность поработать с ведущими мастерами хореографического искусства и приобрести бесценный опыт.

«В этом году внимание ценителей искусства и жюри конкурса направлено на народно-сценический танец, по праву считающийся украшением российской танцевальной культуры. Яркий, темпераментный, самобытный, он наполнен содержательностью и эмоциональной выразительностью», — говорится в послании министра.

Ольга Любимова пожелала участникам успешных выступлений, а гостям — незабываемых впечатлений и прекрасного настроения.

Артисты нового поколения

Жюри конкурса традиционно состоит из выдающихся деятелей искусства. Его председателем вновь стал народный артист России, художественный руководитель театра «Кремлевский балет», профессор Андрей Петров.

«В этом году Всероссийский конкурс артистов балета посвящен характерному и народно-сценическому танцу. Мы ждем от него, как и от других номинаций этого конкурса — артистов классического балета, современного танца, хореографов, появления новых ярких талантов. От выступлений участников мы ждем высокого профессионализма и умения передать через народно-сценический танец душу народа», — отметил Петров в беседе с «Газетой.Ru».

close Минкульт РФ

По его словам, Всероссийский конкурс, безусловно, помогает развитию российского балетного искусства.

«Благодаря конкурсу мы способны оценить уровень развития нашего искусства, его художественную направленность в данный момент. Это большой форум, где артисты и члены жюри имеют возможность общаться друг с другом, узнавать много нового о балетной жизни в театрах и балетных школах России и составить впечатление, что надо делать, чтобы балетное искусство двигалось вперед, черпало вдохновение у нашего многонационального народа»», — рассказал председатель жюри.

Заслуженный деятель искусств России, генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов, также являющийся членом конкурсного жюри, подчеркнул, что жизнь после пандемии, наконец, начинает возвращаться в нормальное русло.

«Подобный конкурс сейчас — это отдушина для всех, и в первую очередь для участников, потому что они все засиделись. Множество конкурсов было отменено, а ведь люди готовились, на что-то надеялись, выстраивали свои планы; и еще, они не могли по-настоящему ни работать, ни сохранять свою форму. Поэтому, замечательно, что конкурсы начали возрождаться», — говорит Усанов. — Очень хорошо, что существует Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов; этот проект стал продолжением существовавшего ранее Всесоюзного конкурса артистов балета и балетмейстеров.

Но Всероссийский конкурс продвинулся дальше, расширив палитру своих специальностей — наравне с классическим танцем и современной хореографией, народно-сценический и характерный танцы вошли в общую программу отдельной номинацией, как самостоятельный конкурс. Это очень важно, так как позволяет поддержать образование в области характерного танца в хореографических училищах и колледжах», — рассказал Сергей Усанов.

«Каждый конкурс высвечивает интересных исполнителей, поэтому и на этот раз, можно рассчитывать, что появится целая плеяда новых одарённых танцовщиков, тем более, сейчас, после длительной паузы, все готовятся, полагаю, с особым настроем к выступлениям перед публикой и известными мастерами классического, характерного и народно-сценического танца, вошедших в состав жюри конкурса в Ярославле.

Мы надеемся, что это будет большой праздник, тем более что конкурс имеет обширную творческую программу: концерты, мастер-классы, кинопоказы и так далее. По сути дела, это значительный балетный форум характерного и народно-сценического танца», — заключил Усанов.