Плохой сценарий, ужасная игра: зрители обрушили рейтинг темнокожей Анны Болейн

«Сделать из исторической личности темнокожую (в оригинале «to blackwash», то есть сделать героя темнокожим) кажется очень странным решением. Только представьте, сколько было бы шума, если бы Мартина Лютера Кинга сыграл белый актер?» — это самый популярный комментарий к сериалу «Анна Болейн» на IMDb.

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На момент написания заметки рейтинг проекта упал до 1,1 балла из 10 (по результатам примерно 3 тыс. голосов). Зрителей возмутило практически все: от выбора темнокожей актрисы Джоди Тернер-Смит на главную роль, сюжета и диалогов до костюмов. Такие комментарии оставляли на сайте IMDb и в Twitter:

«Меня оскорбляет, что Анну Болейн играет темнокожая женщина, а не темнокожий гей в инвалидной коляске».

«Сценарий поистине ужасен. Диалоги состояли из пародийно-шекспировских фраз, смешанных с разговорным английским, и реплик, совершенно не относящихся к историческому периоду».

«Отбросим «блэквошинг» в сторону. Актерская игра просто ужасает».

«Вы правда считаете, что проявили сочувствие к Анне Болейн? Женщина, в свое время ставшая жертвой лжи, которая привела к судебной ошибке, в наше время стала жертвой лжи о своем цвете кожи и своей сексуальности (в сериале Болейн влюбляется в Джейн Сеймур, третью жену Генриха VIII — прим. «Газета.Ru»)».

«Создатели приложили огромные усилия к воссозданию знаменитого ожерелья Анны Болейн. Вероятно, это было их единственным усилием».

Only trans actors can play trans characters.



Only gay actors should play gay characters.



Actors apologising for playing limb different characters. (Anne Boleyn had 6 fingers on her right hand)



But black actors can play white limb different characters. ‍ — Laurence Fox (@LozzaFox) June 2, 2021

(Только транс-актеры могут играть транс-актеров. Только геи могут играть геев. Актеры извиняются за то, что сыграли героев с отличными от них телом/конечностями. Но только темнокожие актеры могут играть кого угодно).

Исполнительница главной роли Тернер-Смит уже ответила критикам, обрушившим рейтинг сериала. По мнению актрисы, это шоу не для всех. Она также призвала рассматривать историю Болейн не только с точки зрения ее расы и социального статуса, назвав ее судьбу общечеловеческой.

«Темнокожие были вычеркнуты из истории, их человеческое присутствие было стерто, — сказала звезда «Квин и Слима». — Я хочу, чтобы люди перестали обращать внимание на мой цвет кожи. Я человек, у которого есть свой человеческий опыт. Я живу среди людей».

Важно оговориться, что «Анна Болейн» — не историческая драма. По крайней мере, так говорят сами создатели. Сценаристка Ив Хеддервик Тернер объясняла, что пыталась переосмыслить историю самой известной из шести жен короля Генриха VIII через феминистскую оптику. Актриса Тернер-Смит, в свою очередь, неоднократно настаивала в интервью, что сериал рассказывает об испытаниях, с которыми сталкиваются женщины, «изучая свое тело и любовь в патриархальном обществе».

Такое объяснение не устроило критиков. Автор The Guardian Арва Мадави напомнила, что история Анны Болейн не нова и не слишком прогрессивна (в кино ее воплощали актрисы от Шарлотты Рэмплинг до Натали Портман), и посоветовала браться за других исторических личностей, например королеву Арву, правившую Йеменом в XI веке. Издание Independent, давшее сериалу 3 звезды из 5, также посчитало, что переосмысления не случилось:

«Действительно ли «Анна Болейн» добавляет что-то новое к наследию своей героини? К концу первой серии мы узнаем, что жены Генриха VIII были бесправными, ходячими «инкубаторами», которым постоянно изменяли. Было бы ошибкой назвать это откровением. Женщина, обезглавленная по приказу своего мужа, прожила глубоко несчастную жизнь. Кто бы мог подумать?»

Историки же критикуют сериал не за инклюзивный кастинг (например, в 1933 году Болейн сыграла актриса индийского происхождения Мерл Оберон). Специалист по Тюдорам Хейли Нолан в интервью Grazia указывал на то, что вторая жена Генриха VIII не могла быть лесбиянкой — об этом даже не ходило слухов, а сама она была глубоко религиозным человеком.