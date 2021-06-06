Главное в шоу-бизнесе: Бузова в спектакле о Сталине, «Зоя» Шнурова, штраф Моргенштерна

Бузова стала актрисой МХАТ им. Горького

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова исполнит роль артистки кабаре Беллы Шанталь в спектакле про молодого Иосифа Сталина. В постановке «Чудесный грузин» ее героиня примет участие в «спасении Сталина». Актриса сообщила на своей странице в Instagram, что премьера спектакля состоится 11 и 12 июня на сцене МХАТ им. Горького. Также анонс постановки появился на сайте и в соцсетях театра.

Украинцы «прогнули» Netflix

С 1 июня на стриминговом сервисе Netflix стали доступны фильмы «Брат» и «Брат 2» российского режиссера Алексея Балабанова. После шквала критики от украинских активистов Netflix изменил перевод слова «бандеровец» во втором «Брате». Теперь вместо изначального перевода «Ukrainian Nazi collaborator» («украинский нацистский коллаборационист») это слово выглядит в субтитрах как «banderite». Актер Александр Дьяченко, сыгравший в «Брате 2» близнецов, раскритиковал замену перевода в разговоре с «Газетой.Ru». Он заявил, что украинцы попытались раздуть политический конфликт и «прогнули» Netflix.

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Шнуров представил новый проект «Зоя»

Музыкант и продюсер Сергей Шнуров презентовал новую группу с женским вокалом под названием «Зоя». Он очистил свою страницу в Instagram от публикаций и выложил фотографию с солисткой проекта Зоей Зимес. Позднее Шнуров опубликовал ссылку на альбом Зои «Это жизнь» из 14 треков. Дебютное выступление группы состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале показала видео с Зоей, которая поет со сцены: «Выбирай — не выбирай, все дороги ведут в рай». Журналистка сравнила ее внешность с Настей Каменских.

Моргенштерн получил штраф за пропаганду наркотиков и раскритиковал «Муз-ТВ»

Рэпер Моргенштерн не согласился с итогами голосования в рамках премии «Муз-ТВ» и устроил скандал после церемонии. Когда ведущий Дмитрий Нагиев объявил победителем в номинации «Лучший исполнитель» Александра Ревву, Моргенштерн поднялся на сцену и потребовал провести еще одно голосование. Ему отказали. Затем Моргенштерн написал в Instagram, что «настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках» и что на премии запомнился только он. На «Муз-ТВ» рэпер приехал в инвалидной коляске из-за проблем с почками. Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в песнях «Розовое вино 2» и «Family».

Россия представит шесть фильмов на Каннском кинофестивале

В конкурсную программу Каннского кинофестиваля, который пройдет во Франции с 6 по 17 июля, вошли шесть российских фильмов. В основной конкурс попала новая лента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» и совместный проект России, Финляндии, Германии и Эстонии «Купе номер шесть» режиссера Юхо Куосманена. В официальную программу «Особый взгляд» вошли «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Ранее стало известно о том, что мистическая драма Эллы Манжеевой «Белой дороги!» будет представлена в программе Cinéfondation Atelier как один из наиболее перспективных проектов на стадии производства. Российско-белорусский анимационный VR-сериал «Под подушкой» Георгия Молодцова был отобран в программу «Cannes XR».

Создатель «Гравити Фолз» обвинил Disney в двойных стандартах

Аниматор мультсериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш заявил, что студия Disney попросила его вырезать сцены с гомосексуалами, потому что это могло бы не понравиться зрителям из России и Китая. Он уточнил в Twitter, что сам не имеет ничего против этих стран. По словам Хирша, студия следует двойным стандартам.

«Всем креативщикам Disney: пожалуйста, безжалостно спамьте своих руководителей, говоря, что «место под радугой есть для всех», если они в очередной раз попросят вас «пересмотреть» своего ЛГБТК+ персонажа из-за того, что он «неприемлем для Disney», — написал аниматор, который ранее работал с Disney, а потом ушел в Netflix.

Disney privately: Cut the gay scene! We might lose precious pennies from Russia & China!



Disney publicly: Honk honk we put rainbow bumper sticker on Lightning McQueen today CONSUME OUR PRODUCTS TEENS https://t.co/1eco8YgaoP — Alex Hirsch (@_AlexHirsch) June 2, 2021

Международную Букеровскую премию получил француз Давид Диоп

Победителем Международной Букеровской премии признали француза Давида Диопа с книгой «Ночью вся кровь черна». В этом году писательница Мария Степанова с романом «Памяти памяти» стала первым российским автором в шорт-листе премии нового формата из шести кандидатов. До 2016 года короткий список состоял из 13 писателей. В 2009 году в него вошла Людмила Улицкая, а в 2013-м — Владимир Сорокин.