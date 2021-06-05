«Штраф надо повышать»: что будет за пропаганду наркотиков после Моргенштерна

Сергей Боярский, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

close Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Понятно, что штраф в размере 100 тыс. рублей неощутим для таких успешных исполнителей, как Моргенштерн, которые зарабатывают гораздо более серьезные деньги на своем творчестве. Думаю, что в будущем этот прецедент станет поводом для необходимости ужесточения наказания по этой статье. Хотя, на мой взгляд, это плохой пример для остальных. Предполагалось, что другие исполнители решат убрать из текстов своих песен все неоднозначные моменты, но пиар был в пользу Моргенштерна, поскольку дело громко освещали в СМИ.

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Победим ли мы наркотики из-за того, что оштрафуем музыканта из-за клипа? Не нужно искать здесь связь. Это не значит, что мы движемся к цензуре, просто есть моменты, на которые глаза закрывать нельзя. Ничего в этом запретительного нет. Никто не запрещает творческим людям высказываться по насущным проблемам. Наркотики ведь не с Луны свалились. Говорить о них нужно, но если бы они говорили о них в опасном ключе, как Aerosmith в песне «Monkey on my back» (о том, как лидер группы Стив Тайлер поборол зависимость — прим. «Газета.Ru»). Как только начинаются заигрывания с этими препаратами, когда поется о том, что наркотики — это весело, легко и хорошо, — это потихоньку приводит к разрушению не отдельного человека, а возможно, целого поколения. Государство не будет закрывать на такое глаза.

Виталий Милонов, депутат Госдумы

close Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Я бы предложил наказание, связанное с лишением свободы, поскольку это сделано публично с использованием интернета и СМИ. Я буду обращаться в генпрокуратуру с просьбой, чтобы они его [решение суда] опротестовали (штраф 100 тыс. рублей — максимальное наказание для Моргенштерна по этой статье — прим. «Газета.Ru»). Я бы его на два года отправил в тюрьму.

Нужно вносить поправки. Я бы предложил по такой статье сажать на два года. Если повторное нарушение — еще пять с запретом петь. Про запрет петь — это мой шаг в сторону защиты русской культуры от этого продавца помидоров. Я как петербуржец просто не могу терпеть, что какое-то существо называет себя певцом.

close Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Не слишком ощутимое наказание (адвокат Сергей Жорин после суда заявил, что наказание «достаточно мягкое и не слишком ощутимое» для Моргенштерна — РБК)? То есть его же адвокат нарушил адвокатскую этику, намекнув, что его подзащитного мало наказали? (смеется). Ну что значит не слишком ощутимое? Наказание есть наказание. Это пойдет ему в учет, на него заведут соответствующую карточку в картотеке. Кому это нужно? Дело ведь не в деньгах. Не в размере и не в тяжести наказания, а в его неотвратимости.

Проблема, на мой взгляд, в том, что у нас высокий уровень латентной преступности, и правоохранителям надо думать над тем, чтобы этих реальных преступников отлавливать. Ужесточать, может, и надо, я не говорю, что не надо. Но задача состоит больше в том, чтобы эти меры по выявлению преступников улучшать.

Не думаю, что в этом случае творческих людей надо как-то отдельно выделять. Пропаганда наркотиков может быть и в искусстве. Законы везде должны действовать одинаково — и в искусстве, и в политике. Единственное, что депутату с трибуны позволено чуть больше, чем обычному гражданину.

Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России

close Валерий Мельников/РИА «Новости»

Решение суда — это прецедент. В первый раз такой крупный исполнитель был привлечен к ответственности за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). 100 тыс. рублей — это максимально возможный штраф для индивидуального предпринимателя Моргенштерна. В этом случае суд не смягчил наказание и не превысил свои полномочия. Действительно размер штрафа по этой статье нужно повышать. Те затраты, которые несет государство, в свою очередь, несоизмеримы с этим штрафом.

С другой стороны, не важно, какой штраф — 10 рублей или 100 тыс. Важно то, что пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна установлена судом. Какие последствия это может повлечь? Почему Моргенштерн и его адвокат так переживали, будет ли заседание или нет? Потому что это может повлечь расторжение контрактов, потерю спонсоров, отмену концертов. Никто из серьезных компаний, органов власти не захочет иметь с ним дело. В результате это скажется на его заработке. Кроме того, у нас есть уголовная статья за склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230. УК РФ). Вполне возможно, что в будущем против Моргенштерна будет возбуждено уголовное дело.