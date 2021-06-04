«Пускай и дальше работает в кабаке»: Вайкуле ответили на критику «Ласкового мая»

Комментируя выпад Лаймы Вайкуле в сторону «Ласкового мая», директор Юрия Шатунова и экс-администратор группы Аркадий Кудряшов предположил, что певица просто «устала петь «Белые розы» на заказ».

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«Мы не даем комментарии о тех артистах, которые поют в ресторанах. Она, наверное, просто устала петь эту песню на заказ. Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает. Зачем вообще у нее было брать интервью? Ей же надо было зацепиться, чтобы о ней вспомнили», — сказал он «Газете.Ru».

Михаил Шуфутинский, исполнявший «Белые розы», не согласился с мнением коллеги и подчеркнул, что считает музыкальный вкус Вайкуле «безупречным».

«Я считаю иначе. Считаю, что любое произведение, если оно не оскверняет и не позорит никого, заслуживает внимание той или иной категории слушателей. Одним нравится одно, другим — другое. Вкус Лаймы Вайкуле для меня является безупречным.

Тем не менее считаю, что песня «Белые розы» заслуживает доброго человеческого внимания. Тем более что с ней связано целое поколение людей, выросших в то время. Целое поколение людей, любивших «Ласковый май», — это ведь не поколение дебилов, правда? Поэтому их песни совсем не для дебилов были написаны, как сказала Лайма», — выразил мнение певец.

Он также ответил на вопрос об актуальности главного хита «Ласкового мая» в наши дни с учетом новых трендов в музыке.

«Актуальна ли эта песня сейчас, когда популярна совсем другая музыка? У меня немного другой взгляд на это. Музыка изменилась, но не вся. Вкусы людей изменились, но не всех. У нас есть что-то новое, которое нам нравится, но мы также любим то старое, с чем мы прожили свои годы — молодость или зрелость. Сколько людей — столько же и вкусов. Поэтому любая песня сегодня может актуальной, если есть люди, которые хотят ее слушать», — заключил артист.

Резкое высказывание в адрес «Белых роз» Вайкуле сделала в рамках очередного выпуска шоу «Музыкалити» Максима Галкина.

«Ласковый май» — очень плохо, — сказала певица, после чего спародировала припев композиции. — Ну, для дебилов, понимаешь? Но это тоже продается».

«Белые розы» были выпущены в 1989 году, трек вошел в альбом «Ласкового мая» «Маскарад». Музыку и слова песни придумал Сергей Кузнецов, один из основателей группы. Композиция в исполнении Шатунова мгновенно добилась популярности по всей стране, а также нашла поклонников в Европе. В настоящее время «Розы» являются визитной карточкой группы — наряду с «Седой ночью» и «Глупыми снежинками».

По состоянию на 2021 год в состав «Ласкового мая» входят Андрей Разин, Денис Медведев и ряд других музыкантов. Шатунов и Кузнецов покинули группы в 1992-м и 1989-м году соответственно.

Что касается «Белых роз», то трек остается популярным до сих пор — его периодически исполняют различные артисты, включая Шуфутинского, Любовь Успенскую и даже Монеточку (как саундтрек к фильму), тогда как современные ремиксы композиции на YouTube собирают по сотне тысяч просмотров.