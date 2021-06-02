«Пошлый кабак»: что говорят о новой группе Сергея Шнурова «Зоя»

Первый альбом «Это жизнь» новой группы Сергея Шнурова «Зоя» состоит из 14 музыкальных композиций, которые исполняются исключительно женским голосом. Имени вокалистки экс-фронтмен «Ленинграда» пока не раскрыл. Однако фанаты музыканта предположили, что ей стала Ксения Руденко. Она была участницей музыкального шоу «Я вижу твой голос» телеканала «Россия 1», передают «Вести».

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Бывшая солистка «Ленинграда» Юлия Коган поддержала новый проект Шнурова.

«Я не слушала альбом и даже не знала, что он вышел. Конечно, я поддерживаю продолжение творчества Сергея, потому что любое творческое продолжение — это прекрасно. Искусство никому ничего не должно», — объяснила Коган в беседе с «Газетой.Ru».

Известный журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий посчитал, что женский вокал всегда портил музыку Шнурова. По его словам, «новый альбом еще хуже, чем девичий Ленинград».

«Я любил раньше музыку Шнура. Помните время, когда он орал благим матом со сцены? Это было потрясающе. А потом начали появляться солистки, которые разбавляли «Ленинград» своим вокалом и музыка начала видоизменяться в худшую сторону. Мужской вокал Сергея мне казался более убедительным, — сказал Троицкий «Газете.Ru». – Я послушал новый альбом. Это еще хуже, чем девичий Ленинград. Это пошлый кабак. Причем безнадежный в коммерческом отношении. Девушка неартистичная и плохо поет. Провал».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался более резко. Напомним, что между Шнуровым и Пригожиным разгорелся конфликт. Продюсер жаловался на бедственное положение артистов из-за пандемии коронавируса, а музыкант высмеял того в свойственной ему манере.

«Я не слышал альбом, Сергей Шнуров мне не нравится и вообще — не интересен с музыкальной точки зрения. Музыка — это смысл человеческой жизни, а не кураж. Конечно, это дело вкуса: кто-то любит носить смокинги, костюмы, а кто-то спортивную одежду. Какую смысловую нагрузку несет для нас Шнур или Моргенштерн, например? – прокомментировал Пригожин «Газете.Ru».

– Для куражу я вам жопу покажу? Тогда не ждите нормальное новое поколение. Будут ли слушать Шнура новое поколение через 30 лет? Нет, потому что это хайп, не более того».

Также Пригожин подискутировал о развитии искусства: «Вседозволенность в искусстве и обществе — не демократия, а беспредел. Мы в России захлебнулись свободой, захлебнулись новым искусством. Это все равно что вы едите рвоту. Когда нас пичкают дерьмом, называя его салом — это фашизм. Люди, которые занимаются подобными вещами, занимаются бизнесом, а не творчеством. Для меня Шнуров и вся новая «модная» музыка наравне с легализацией наркотиков и проституции. Подворотню не люблю».

Перед представлением нового альбома Сергей Шнуров стер все свои посты в Instagram и отписался от всех аккаунтов. Все, что осталось от провокационных публикаций основателя «Ленинграда», — подписка на «Зою» и всего два поста, посвященных новой группе. В 2019 году Шнуров объявил о скором прекращении деятельности группы «Ленинград», анонсировав прощальный тур. Однако впоследствии группа продолжала выпускать новый материал.