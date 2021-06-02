«Во что ты была одета?» В Тюмени покажут одежду жертв насилия

Название выставки «Во что ты была одета?» отсылает к вопросу, который часто задают женщинам, пережившим насилие, при обращении в полицию, рассказала организатор Юлия Павлухина. Идея далеко не новая: впервые инсталляция с таким названием прошла в Университете Канзаса еще в 2013 году. В России этот проект был представлен в Санкт-Петербурге — в 2020 году.

«Эту фразу первой задают жертвам насилия. Тем самым выходит, что она сама виновата. Говорят: «Она же сама оказалась в этой компании». Да, сама туда пришла. Да, выпивала. Но это не дает права ее обижать», — пояснила Павлухина.

Экспонатами выставки станут предметы одежды, которые были надеты на женщинах в момент изнасилования. Это не вещи с места событий – все они были восстановлены по рассказам девушек. Изначально планировалось, что в инсталляцию войдут только истории жителей Тюмени, но в итоге откликнулись люди из разных городов России.

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«Все истории, представленные на выставке, анонимные. Это не истории из кабинета. Я и другие активистки создали анонимную Google-форму. Кто хотел получить обратную связь — писал нам напрямую», — поделилась Павлухина.

По ее мнению, для самих жертв подобные выставки являются формой терапии. Так, одна из героинь хотела прислать из Петербурга свою кофту, которая была надета на ней в момент изнасилования. Однако экспонат до Тюмени пока не доехал.

«Это работает так: когда я делюсь своей болью с другим человеком, пускай даже анонимно, я получаю исцеление. Главное об этой боли говорить. Можно сколько угодно плакаться в подушку, но травма никуда не уйдет. Я как психотерапевт сталкивалась с историями, когда люди говорили о пережитом насилии спустя годы», — добавила собеседница.

При этом Павлухина подчеркнула, что у насилия нет гендера. То, что в инсталляции будут представлены вещи женщин, по ее словам, лишь доказывает, что мужчины, как правило, реже рассказывают о пережитом насилии.

«Мы делали Google-форму как для женщин, так и для мужчин. Если мужчины поделятся с нами своими историями, мы будем им благодарны. Мужчины тоже состоят в абьюзивных отношениях. Я всегда говорю, что у насилия нет пола. Но так сложилось, что есть темы, которые обсуждать невозможно. Насилие – это табу», — отметила Павлухина.

Создательница выставки убеждена, что в этих историях многие посетители узнают самих себя. В идеале — будут учиться отстаивать свои границы.

«Достаточно того, что вы прочтете, что возраст жертвы — пять лет, и ее домогался родственник. У вас уже мурашки по коже, — считает Павлухина. — Возможно, некоторые придут домой с выставки и скажут: «Мам, мне нужно тебе кое-что сказать. Говоря об этой теме, мы ее легализуем – даем женщине возможность проговорить свою травму».

Цель выставки – доказать, что не одежда является причиной изнасилования, а намерения преступника. Помимо инсталляции, гостей ждут лекции психологов, мастер-классы по самообороне и событие в формате True story, в рамках которого мужчины со сцены прочитают истории насилия, описанные женщинами.

Мероприятие «Во что ты была одета?» пройдет 19 и 20 июня в тюменском мультицентре «Контора пароходства».