Приготовьтесь, будет громко: «Тихое место 2» — блестящий сиквел хоррор-хита 2018 года

Сиквелы — в целом тема довольно больная. Особенно в случае с хоррорами. А с хоррорами, которые базируются на необычном хай-концепте, — тем более. Поэтому продолжение «Тихого места» Джона Красински еще на старте вызывало много вопросов и опасений. Лента 2018 года как будто бы исчерпала всю оригинальность идеи блокбастера почти без диалогов. К тому же авторы этой идеи, ключевые сценаристы первой части Брайан Вудс и Скотт Бек отказались от участия в затее и сообщили, что франшизы им в творческом плане не слишком интересны. Тогда сиквел целиком лег на плечи Красински. Впервые в карьере ему пришлось выступить в роли сценариста сольно, при этом не имея под рукой никакого первоисточника (свой режиссерский дебют «Короткие интервью с подонками» он написал по одноименному сборнику рассказов Дэвида Фостера Уоллеса). И у него получилось. «Тихое место 2» — один из лучших сиквелов в истории (хотя бы внутри своего жанра).

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Стоит, впрочем, заранее подуспокоить свои ожидания. Оригинальный фильм действительно израсходовал все задумки, какие мог. Вторая лента не сказать чтобы развивает концепт — и априори не способна преподнести такое же количество сюрпризов. В арсенале Красински остается лишь стандартная сиквельная формула с несколько механическим расширением всего, что можно расширить, и воспроизведением лучших решений первого «Тихого места». Новые локации, новые персонажи. Основная ставка идет на эмоциональную привязанность к уже знакомым героям.

close Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Paramount Pictures

Но и в этом случае есть пространство для маневра, чем Красински, к чести своей, активно пользуется. Его изобретение, которое оценили в Paramount и которое запустило фильм в производство, заключается в смене перспективы. Первая картина была про «отцов»: главными героями оказывались супруги в исполнении Красински и Эмили Блант, пытавшиеся (не всегда успешно) защитить детей от слепых монстров с суперслухом. Во втором на лидирующие позиции выходят как раз дети: глухонемая Риган (Миллисент Симмондс), решившая продолжать дело погибшего папы, и ее младший брат Маркус (Ноа Джуп).

Естественно, новое «Тихое место» энергично бравирует выросшим втрое бюджетом; по счастью, в разумных количествах. Теперь это по-настоящему громкое (как бы иронично ни звучало) и по-аттракционному зрелищное кино. В прологе, где описаны события дня, когда на Землю свалились инопланетные чудища, наконец в полной мере чувствуется продюсерская рука Майкла Бэя: взрывы, целующиеся всмятку машины, оглушающий грохот (словом, ленту стоит увидеть в IMAX). Звука в «Тихом месте» вообще стало больше — все-таки в старом фильме герои обнаружили способ противостоять хищным тварям. Применять его не стесняются, но, опять же, не до той степени, чтобы лишить зрителя поводов переживать за героев и разрушить всю задумку.

close Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Paramount Pictures

Самое главное: сохранилась прежняя команда звуковиков, щепетильно работающих с аудиорядом. Поэтому от здешней эпизодической тишины все еще стынет в жилах кровь, и это снова захватывает сильнее, чем эффектный, пусть и простоватый монтаж, а также уютная, осязаемая пленочная картинка (датчанку Шарлотту Брюус Кристенсен за камерой сменил британец Полли Морган, снимавший эпизоды «Американской истории ужасов» и «Легиона»).

Осталась и зыбкая атмосфера, в лучшие моменты напоминающая гейм-дилогию «Last of Us». Во многом — из-за чарующей музыки Марко Белтрами, который, по примеру Густаво Сантаолалье, продолжает использовать изящные диссонансы и создавать умиротворяющий, но вместе с тем тревожный настрой. Кроме партитуры с игровыми блокбастерами студии Naughty Dog фильмы Красински теперь роднит еще и та общая логика передачи эстафеты, когда старшие смиренно отходят на второй план, уступая дорогу молодым. К этому сводится впечатляющая роль новобранца франшизы Киллиана Мерфи, который впервые возвращается в постапокалипсис после «28 дней спустя» и «Пекла» Дэнни Бойла. Звезда «Острых козырьков», изображающий грустного мужчину, потерявшего детей и жену, здесь слегка перетягивает одеяло на себя. Что, будем откровенны, немудрено с такими пронзительными глазищами, слегка искупающими избитость арки с внутренней борьбой суровой маскулинности против эмпатии и боязни чувств в целом.

close Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Paramount Pictures

В результате стараний Мерфи артистка Блант вынужденно перемещается как бы в хвост состава: на этот раз ее Эвелин оказывается, пожалуй, наименее интересной из всего ансамбля и звучит подзапавшей нотой — изнуренной волчицей, готовой грызть любые глотки за волчат (что делает ее отличной матерью, но не всегда, так скажем, приятной и понятной собеседницей). С другой стороны, такой расклад кажется органичным продолжением ее линии, учитывая выпавшее на долю героини. А также тот факт, что между двумя сериями нет ни малейшей передышки. Сиквел начинается с той же секунды, какой завершается первая часть: если для нас прошло три года, то Эвелин буквально накануне родила ребенка и потеряла мужа. Посмотрим, как пойдет дело еще через пару лет.

Кстати об этом: восторги восторгами, но финальные титры оставляют нас в несколько смутном положении. Теперь еще сложнее представить, чтобы у Красински и в третий раз вышло что-то вразумительное (меж тем режиссер уже приступил к мыслительному процессу, а боссы Paramount, надо думать, воодушевлены статусом самого кассового фильма в США после пандемии). В то же время однажды мы уже усомнились в его способностях, и не хотелось бы вновь наступать на те же грабли. Как бы то ни было, у франшизы есть одно важное преимущество: с точки зрения современного медиабизнеса она совершенно неправильная, потому что изначально не продумана на много лет и частей вперед (и не забываем про игрушки); каждый фильм делался без стопроцентного продолжения в уме. Поэтому оба «Тихих места» — это законченные истории, не слепящие закинутыми на будущее удочками. Не то чтобы противоположный «марвеловский» подход представлялся вселенским злом, но для разнообразия приятно иметь в кинотеатре и такую вот старомодную вещицу. Ну и хотелось бы, наверное, не доводить до условного номера восемь с подзаголовком «Ангелы смерти штурмуют Манхэттен». Однако не будем загадывать.