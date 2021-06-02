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Приготовьтесь, будет громко: «Тихое место 2» — блестящий сиквел хоррор-хита 2018 года

Рецензия на фильм «Тихое место 2» с Эмили Блант и Киллианом Мерфи

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Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)
Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Paramount Pictures
В прокат выходит хоррор Джона Красински «Тихое место 2» — продолжение нашумевшего блокбастера трехлетней давности про семью, которая спасается от инопланетных монстров с суперслухом. К своим ролям в ленте вернулись Эмили Блант, Миллисент Симмондс и Ноа Джуп, также к актерскому составу присоединился звезда «28 дней спустя» и «Острых козырьков» Киллиан Мерфи. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел фильм — и считает, что это один из лучших сиквелов в истории.
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Сиквелы — в целом тема довольно больная. Особенно в случае с хоррорами. А с хоррорами, которые базируются на необычном хай-концепте, — тем более. Поэтому продолжение «Тихого места» Джона Красински еще на старте вызывало много вопросов и опасений. Лента 2018 года как будто бы исчерпала всю оригинальность идеи блокбастера почти без диалогов. К тому же авторы этой идеи, ключевые сценаристы первой части Брайан Вудс и Скотт Бек отказались от участия в затее и сообщили, что франшизы им в творческом плане не слишком интересны. Тогда сиквел целиком лег на плечи Красински. Впервые в карьере ему пришлось выступить в роли сценариста сольно, при этом не имея под рукой никакого первоисточника (свой режиссерский дебют «Короткие интервью с подонками» он написал по одноименному сборнику рассказов Дэвида Фостера Уоллеса). И у него получилось. «Тихое место 2» — один из лучших сиквелов в истории (хотя бы внутри своего жанра).

Стоит, впрочем, заранее подуспокоить свои ожидания. Оригинальный фильм действительно израсходовал все задумки, какие мог. Вторая лента не сказать чтобы развивает концепт — и априори не способна преподнести такое же количество сюрпризов. В арсенале Красински остается лишь стандартная сиквельная формула с несколько механическим расширением всего, что можно расширить, и воспроизведением лучших решений первого «Тихого места». Новые локации, новые персонажи. Основная ставка идет на эмоциональную привязанность к уже знакомым героям.

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Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)
Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Paramount Pictures

Но и в этом случае есть пространство для маневра, чем Красински, к чести своей, активно пользуется. Его изобретение, которое оценили в Paramount и которое запустило фильм в производство, заключается в смене перспективы. Первая картина была про «отцов»: главными героями оказывались супруги в исполнении Красински и Эмили Блант, пытавшиеся (не всегда успешно) защитить детей от слепых монстров с суперслухом. Во втором на лидирующие позиции выходят как раз дети: глухонемая Риган (Миллисент Симмондс), решившая продолжать дело погибшего папы, и ее младший брат Маркус (Ноа Джуп).

Естественно, новое «Тихое место» энергично бравирует выросшим втрое бюджетом; по счастью, в разумных количествах. Теперь это по-настоящему громкое (как бы иронично ни звучало) и по-аттракционному зрелищное кино. В прологе, где описаны события дня, когда на Землю свалились инопланетные чудища, наконец в полной мере чувствуется продюсерская рука Майкла Бэя: взрывы, целующиеся всмятку машины, оглушающий грохот (словом, ленту стоит увидеть в IMAX). Звука в «Тихом месте» вообще стало больше — все-таки в старом фильме герои обнаружили способ противостоять хищным тварям. Применять его не стесняются, но, опять же, не до той степени, чтобы лишить зрителя поводов переживать за героев и разрушить всю задумку.

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Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)
Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Paramount Pictures

Самое главное: сохранилась прежняя команда звуковиков, щепетильно работающих с аудиорядом. Поэтому от здешней эпизодической тишины все еще стынет в жилах кровь, и это снова захватывает сильнее, чем эффектный, пусть и простоватый монтаж, а также уютная, осязаемая пленочная картинка (датчанку Шарлотту Брюус Кристенсен за камерой сменил британец Полли Морган, снимавший эпизоды «Американской истории ужасов» и «Легиона»).

Осталась и зыбкая атмосфера, в лучшие моменты напоминающая гейм-дилогию «Last of Us». Во многом — из-за чарующей музыки Марко Белтрами, который, по примеру Густаво Сантаолалье, продолжает использовать изящные диссонансы и создавать умиротворяющий, но вместе с тем тревожный настрой. Кроме партитуры с игровыми блокбастерами студии Naughty Dog фильмы Красински теперь роднит еще и та общая логика передачи эстафеты, когда старшие смиренно отходят на второй план, уступая дорогу молодым. К этому сводится впечатляющая роль новобранца франшизы Киллиана Мерфи, который впервые возвращается в постапокалипсис после «28 дней спустя» и «Пекла» Дэнни Бойла. Звезда «Острых козырьков», изображающий грустного мужчину, потерявшего детей и жену, здесь слегка перетягивает одеяло на себя. Что, будем откровенны, немудрено с такими пронзительными глазищами, слегка искупающими избитость арки с внутренней борьбой суровой маскулинности против эмпатии и боязни чувств в целом.

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Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021) Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)
Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Кадр из фильма «Тихое место 2» (2021)

Paramount Pictures

В результате стараний Мерфи артистка Блант вынужденно перемещается как бы в хвост состава: на этот раз ее Эвелин оказывается, пожалуй, наименее интересной из всего ансамбля и звучит подзапавшей нотой — изнуренной волчицей, готовой грызть любые глотки за волчат (что делает ее отличной матерью, но не всегда, так скажем, приятной и понятной собеседницей). С другой стороны, такой расклад кажется органичным продолжением ее линии, учитывая выпавшее на долю героини. А также тот факт, что между двумя сериями нет ни малейшей передышки. Сиквел начинается с той же секунды, какой завершается первая часть: если для нас прошло три года, то Эвелин буквально накануне родила ребенка и потеряла мужа. Посмотрим, как пойдет дело еще через пару лет.

Кстати об этом: восторги восторгами, но финальные титры оставляют нас в несколько смутном положении. Теперь еще сложнее представить, чтобы у Красински и в третий раз вышло что-то вразумительное (меж тем режиссер уже приступил к мыслительному процессу, а боссы Paramount, надо думать, воодушевлены статусом самого кассового фильма в США после пандемии). В то же время однажды мы уже усомнились в его способностях, и не хотелось бы вновь наступать на те же грабли. Как бы то ни было, у франшизы есть одно важное преимущество: с точки зрения современного медиабизнеса она совершенно неправильная, потому что изначально не продумана на много лет и частей вперед (и не забываем про игрушки); каждый фильм делался без стопроцентного продолжения в уме. Поэтому оба «Тихих места» — это законченные истории, не слепящие закинутыми на будущее удочками. Не то чтобы противоположный «марвеловский» подход представлялся вселенским злом, но для разнообразия приятно иметь в кинотеатре и такую вот старомодную вещицу. Ну и хотелось бы, наверное, не доводить до условного номера восемь с подзаголовком «Ангелы смерти штурмуют Манхэттен». Однако не будем загадывать.

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