Премьеры недели: «Тихое место 2», «Круэлла» и «Папа» Валерии Гай Германики

«Тихое место 2» («A Quiet Place Part II»); Джон Красински

Во второй части хоррора Джона Красински «Тихое место» семья Эббот попытается спастись от кровожадных монстров, реагирующих на любой шум. Главную роль вновь сыграла Эмили Блант, продюсером выступил Майкл Бэй. Первый фильм стал настоящим хитом проката в 2018 году, заработав более $34 млн при скромном бюджете в $17 млн.

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«Газета.Ru» подробнее рассказывала про «Тихое место 2» в материале о главных фильмах лета.

В прокат выходит «Круэлла» — фильм о знаменитой злодейке, мечтавшей создать шубу из шкур далматинцев. Действие картины разворачивается в Лондоне 70-х, во время расцвета панк-рока. Эстелла де Виль (которую в соцсетях уже окрестили новым Джокером) работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным дизайном. Под влиянием баронессы фон Хельман (Эммы Томпсон) Эстелла откроет свою темную сторону и превратится в Круэллу. Главную роль в проекте исполнила обладательница «Оскара» Эмма Стоун.

«Итальянские каникулы» («Odio l'estate»); Массимо Венье

Добрая итальянская комедия о том, как не сойти с ума, оказавшись на отдыхе с незнакомцами. По сюжету фильма «Итальянские каникулы» три (ну очень) разные семьи с детьми и собаками случайно снимают один дом из-за ошибки туристического агентства. На самом деле все не так страшно: к концу совместного проживания каждый откроет в себе что-то хорошее.

«Выбор Фредерика Фитцелла» («Flashback»); Кристофер МакБрайд

Канадский детективный триллер Кристофера МакБрайда («Заговор») расскажет о «белом воротничке» Фреде Фитцелле (Дилан О'Брайен), который переживает кризис идентичности — никак не может оставить мечту стать художником и сделать предложение девушке (Ханна Гросс). Внезапно герой встречает старого знакомого, который предлагает ему отправиться на поиски их бывшей подруги Синди (Майка Монро). Для этого он пускается в наркотический трип с помощью вещества «Меркурий», которое связано с исчезнувшей.

«Папа»; Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме — 91-летнем Александре Брауне, который тяжело переживает смерть жены. По словам режиссера, она хотела снять комедию про то, почему советский человек не умеет радоваться жизни и вечно на всем экономит, но кино вышло в большей степени про конфликт поколений и безуспешные попытки понять себя самого через родного человека.

«Спасти нельзя оставить»; Дарья Беднарская

Действие семейной комедии «Спасти нельзя оставить» разворачивается в лагере для альпинистов. Подросток-руфер Никита подговаривает друзей забраться на высокую гору, не предупредив об этом тренера. По итогу ребята отклоняются от маршрута и вскоре сталкиваются со смертельной опасностью. Главные роли в ленте исполнили Даниил Максимов, Арина Печерская и Ярослав Загородний.

«Мейнстрим» («Mainstream»); Джиа Коппола

Амбициозная девушка Фрэнки случайно замечает на улице бунтаря Линка и снимает его на видео. Ролик становится вирусным и вскоре парочка заводит канал, где пропагандирует безделье как стиль жизни. Людям нравится, ребята зарабатывают деньги, но чем популярнее становится Линк, тем больше он сходит с ума. В фильме об изнанке интернет-славы снялись звезда «Человека-паука» Эндрю Гарфилд и дочь Умы Турман Майя Хоук («Очень странные дела»).