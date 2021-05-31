«Передвижные концлагеря»: в Госдуме отреагировали на измученных лис в цирке

Администрации Миасса следовало запретить цирку «Шапито» выступать, заявил «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«[То, что запечатлено на видео], говорит о жестком обращении с животными. Почему городские власти дали право выступать этой организации, непонятно. Надо было запретить. Они создали угрозу для животных и зрителей. С моей точки зрения, произошедшее — пространство для реакции надзорных ведомств», — сказал Бурматов.

Политик подчеркнул, что у передвижных цирков не может быть лицензии на работу, поскольку в ближайший год они «будут запрещены». В начале мая Бурматов анонсировал проверки развлекательных учреждений на предмет соответствия требованиям содержания животных и обращения с ними. По ее итогам все владельцы цирков будут обязаны получить лицензию.

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»[Цирки] сейчас проходят процедуру лицензирования. До конца этого года должны лицензии получить. К 1 января [2022 года] мы поймем, что имеем. Тогда мы инициируем проверки, чтобы [не получившие лицензию] цирки закрыли», — уточнил Бурматов.

В свою очередь, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин считает, что скоро в России начнут «поэтапно» отказываться от цирков с животными. Как именно это будет проходить, Шеин прогнозировать не рискнул, поскольку глубоко в тему не погружался.

«Идет мировоззренческая переоценка. Еще 20 лет назад этот вопрос не был предметом дискуссии. Был консенсус, что да, это нормально, но жестокости стоит избегать. Сегодня тенденция очевидна. Думаю, пройдет 10-20 лет и результаты опроса будут где-то 90% к 10% за то, чтобы отменять цирки с животными, — добавил депутат.

— Я не говорю, что создам законопроект. Есть более погруженные люди. Но когда морских млекопитающих перевозят в закрытых цистернах в чересчур жаркую или холодную погоду, это несправедливо. Передвижные концлагеря нужно запретить».

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отказался комментировать ситуацию в Миассе, сказав только, что выступает за введение лицензий.

Видео циркового представления в Миассе было опубликовано 30 мая в паблике «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в «ВКонтакте». В коротком ролике две лисицы еле двигаются, в то время как дрессировщица продолжает тянуть их за цепи.

«Во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь», — поделились очевидцы в комментариях.

Полиция начала проверку в отношении цирка «Шапито», подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Между тем руководитель цирка Сергей Мироненко сказал «Подъему», что лисицы полностью здоровы, просто во время шоу им было жарко. В тот день, по его словам, было 40 градусов.

«Работать было крайне сложно. Артисты потели, они все мокрые были, уставали те же пуделя, они еле ходили. Бедные были все», — ответил Мироненко.