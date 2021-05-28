От феи-крестной до Губки Боба: кто из героев совершил каминг-аут

«Красавица и чудовище»

Пухленький весельчак Лефу из мультфильма «Красавица и чудовище» — первый гей в истории Disney. Точнее, геем он стал в 2017 году, когда на экраны вышел мюзикл Билла Кондона по мотивам бессмертной сказки. В фильме Кондона Лефу впервые обрел собственную сюжетную линию: приспешник главного антагониста Гастона в какой-то момент начинает испытывать к нему романтические чувства. «Это такой парень, который сегодня хочет быть Гастоном, а завтра хочет поцеловать Гастона», — описывал режиссер. Как бы там ни было, но дальше своих желаний Лефу не зашел. Тем не менее «Красавицу и чудовище» сняли с проката в Малайзии. В России в ленте не нашли гей-пропаганды, несмотря на попытки депутата Виталия Милонова доказать обратное.

«Золушка»

В новой версии «Золушки», премьера которой состоится на Amazon Prime в сентябре этого года, главные роли исполнят певица Камила Кабельо и актер из шоу «Покои» Николас Голицын, а Билли Портер сыграет фею-крестную без конкретной гендерной принадлежности. И, учитывая экстравагантные образы звезды сериала «Поза» на красных дорожках (взять хотя бы шляпу со шторкой и платье-смокинг), лучше него Золушку на бал никто не соберет. «У магии нет гендера», — заметил Портер.

«Губка Боб Квадратные штаны»

В июне 2021 года в месяц прайда Nickelodeon совершил аутинг Губка Боба (он же Спанч-боб). Детский канал опубликовал твит с ЛГБТК+-героями, среди них оказался житель Бикини-Боттом, об ориентации которого ранее официально не сообщалось. Судя по постам в Twitter, многие об этом давно догадывались: в одном из эпизодов Губка Боб и Патрик вдвоем воспитывали ребенка-ракушку. Кто-то также обратил внимание на «сексуальное напряжение» в отношениях главного героя и его соседа Сквидварда, но об этом история умалчивает. В то же время создатель Губки Боба Стивен Хилленберг с мнением Nickelodeon не согласился и заявил, что считает его «практически асексуальным».

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month

(: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

«Симпсоны»

В 27-м сезоне «Симпсонов» (2016 год) помощник мистера Монтгомери Бернса, владельца Спрингфилдской АЭС, — Смитерс — совершил каминг-аут как гей. Но романтическая обстановка в виде совместного прыжка с парашютом и преклонения на одно колено никакого влияния на объект страсти не возымела. Бернс предпочел тихо уйти и ничего не отвечать. После любовной неудачи Смитерс даже встретил мужчину, но крепких отношений не сложилось. Эту серию сценарист Роб Лазебник посвятил своему сыну, прошедшему через каминг-аут. Смитерс не единственный ЛГБТ-персонаж в сериале: сестра Мардж Симпсон, Пэтти Бувье, — открытая лесбиянка.

Who is this man with Smithers? Find out on an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday! pic.twitter.com/tBXZcFDGUs — The Simpsons (@TheSimpsons) April 1, 2016

«Южный парк»

«Южный парк» богат сериями на ЛГБТК+-тематику. И дело не в шутке «вы не можете жениться, вы же [гомосексуалы]». Персонаж мультсериала мистер Гаррисон дважды менял пол. За 24-летнее существование проекта Гаррисон идентифицировал себя поочередно как гей/гетеросексуалка/лесбиянка, при этом он регулярно отпускал неполиткорректные шутки.