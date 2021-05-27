«Детский садик»: Пашаев и Добровинский о работе адвокатов Ефремова

Адвокаты Михаила Ефремова Петр Хархорин и Роман Филиппов попросили отменить апелляционное определение Мосгорсуда от 22 октября 2021 года. Оно смягчило актеру наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. В кассационной жалобе, направленной в Пресненский суд Москвы, адвокаты попросили передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Согласно защите Ефремова, 22 октября судья не приняла во внимание доказательства того, что погибший курьер Сергей Захаров вместо ремня безопасности использовал заглушку. По словам Хархорина, он не понимает, почему в суде проигнорировали заявления судмедэксперта.

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«Я не могу объяснить, почему на суде не приняли эти доказательства — это надо спрашивать у судьи, — сказал Хархорин «Газете.Ru». — Все доказательства давно есть в свободном доступе в интернете, с ними может ознакомиться любой. О том, что погибший не был пристегнут, было известно с самого первого момента, когда я принял участие в этом деле, — то есть, после приговора [Пресненского] районного суда».

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский подтвердил, что на апелляции Хархорин говорил о несоблюдении Захаровым правил безопасности.

«Это ничего не доказано абсолютно и ничего не дает системе защиты Ефремова. Кассация не будет рассматривать такие вещи», — заявил Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru».

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что «это неправда, и заглушек не было». По словам юриста, нынешняя защита актера не изучила материалы дела в полном объеме.

«Он (Хархорин) должен был изучить хотя бы стенограмму судебного заседания, как минимум, — заявил Пашаев «Газете.Ru». — Для меня он не враг — я в любое время помог бы, подсказал бы, что сделано, что, может быть, я не доделал. К большому сожалению, это просто детский садик».

Адвокат добавил, что один из предыдущих защитников Ефремова — Андрей Алешкин — не постеснялся попросить у него помощи, а Хархорин не обратился ни разу. Заявления защитников артиста Пашаев назвал «бредом» и отметил, что в свое время он «прессовал экспертов» по поводу того, был ли Захаров пристегнут.

«Эксперт четко показал, какие последствия были бы, если бы он не был пристегнут. Это все исследовал суд первой инстанции, — подчеркнул Пашаев. — А здесь мы с чем сталкивается? В суд приводят эксперта, который не знает о ремне и натяжителе».

Также Пашаев рассказал, что ранее Хархорин якобы «просил три или пять миллионов» и говорил: «Я сделаю такую экспертизу, что Ефремова освободят».

«Я сказал: «Давайте его ко мне. Пусть он расскажет, как будет это делать, каким способом, который мне неизвестен», — сказал адвокат. — А он тут же удрал, когда услышал мою фамилию: он понимал, что со мной этот бред не пройдет».

Срок заключения Ефремова Пашаев назвал «слишком строгим» и отметил, что артист не заслуживает этого наказания. В смерти Захарова юрист обвинил врачей «скорой помощи».

«Есть квалификация уголовного дела, когда наступила смерть и по какой причине. Все эксперты говорили, что необходима комплексная экспертиза. Но суду правда не нужна была — судья работал по звонку. Я же видел весь этот процесс», — сказал Пашаев.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже срок сократили на полгода за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.