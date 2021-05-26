«Непростая задача»: Netflix снимет современную версию «Анны Карениной»

Каждое поколение должно иметь свою экранизацию »Анны Карениной», считает журналистка и режиссер Фекла Толстая. По мнению праправнучки Льва Толстого, сериал по мотивам романа обещает быть качественным, поскольку его производит Netflix.

Реклама

«Я с большим интересом отнесусь к тому, что получится. Во-первых, Netflix очень серьезная компания. Работы, которые они представляют, позволяют надеяться на то, что качество русского Netflix будет таким же высоким. Конечно, это хорошо и неудивительно, что обращаются именно к этому произведению. «Анна Каренина» самый экранизируемый роман (более 30 фильмов и сериалов)», — сказала «Газете.Ru» Толстая.

Телеведущая заметила, что, как правило, в экранизациях за основу берут любовный треугольник Вронский — Анна — Каренин, но роман «гораздо глубже и серьезнее». Между тем Толстая подчеркнула, что сериал — это самостоятельное произведение, и судить его нужно именно как сериал, а не как пересказ литературного классика.

«Роман в этом смысле останется романом. С точки зрения книг любая экранизация провоцирует зрителей обратиться к первоисточнику. Это очень важно для современного поколения, — добавила она. — Я желаю создателям удачи. Это непростая задача — написать сценарий, и они, я надеюсь, справятся».

Толстая также оценила выбор актрисы на главную роль в шоу:

«Светлана Ходченкова профессиональная, хорошая артистка. Она в прекрасной форме сейчас. Я, конечно же, жду, как она воплотит образ Карениной».

Владимир Ильин, в свою очередь, современную трактовку романа не поддержал. В 2017 году актер сыграл седого генерала в экранизации «Анна Каренина. История Вронского» режиссера Карена Шахназарова.

«Я не модный человек, с трудом переношу сокращения, адаптации и ремейки. На мой взгляд, в каждом произведении должен быть слышен голос автора, соответствующий лексикон. Когда язык настоящий — это же такая красотища», — поделился Ильин.

Режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, известные по сериалу «Перевал Дятлова», отказались комментировать «Газете.Ru» детали проекта, сославшись на условиях контракта.

Сериал под названием «Анна К.» будет спродюсирован московской компанией «1–2–3 Production». Над ним работают сценаристы Роман Кантор («Серебряные коньки», «Эпидемия») и Мария Микулина («Тонкие материи»). Помимо Федоровича и Никишова, в числе режиссеров заявлены авторы «Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова, имена остальных актеров пока не разглашаются.

Действие сериала происходит в современной России, где светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи.

Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Иван Самохвалов (студия, согласно утечке в СМИ, на тот момент тоже вела переговоры с Netflix) назвал «началом большой игры» сотрудничество российской индустрии сериалов с потоковым гигантом.