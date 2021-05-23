«Прессинг мог негативно сказаться на Маниже»: звезды «Евровидения» об итогах конкурса

Виктор Дробыш, композитор, автор песни «Бурановских бабушек» для «Евровидения-2012»:

«Считаю, что результат Манижи превосходит все ожидания. Я ожидал худшего. В плане пения она сделала все хорошо. Другой вопрос — что именно она пела...

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Мне понравились швейцарец (3-е место. — «Газета.Ru»), Мальта (7-е). И очень музыкально понравился португалец (12-е), хотя понимал, что ему особо сильно не светит. А вот Мальта, на мой взгляд, могла заслужить большее. Не понимаю, почему зрители не оценили это выступление. «Евровидение» — штука загадочная.

По поводу победы Италии: конечно, мне нравится, что рок победил. Однако больше приглянулись финны (6-е) — они были на Limp Bizkit похожи. Но итальянцы выиграли, и это хорошо. Думаю, это говорит о том, что прошла эра таких «евровидийных» песен — условно пафосных «танцевалок». На мой взгляд, проходит вся эта «лазаревщина», это уже не будет работать».

Мария Кац (Юдифь), певица, участница «Евровидения-1994» от России:

«Манижа — молодец, она хорошо спела. Мне кажется, в полуфинале она была поярче и поточнее. Но и в финале была хороша, номер очень красивый. Думаю, нужно гордиться тем, что мы в десятке. Замечательный результат. Ругать ее уж точно не стану. Я просто знаю, что ей пришлось пережить, какой прессинг, какое волнующее время. Я за своих всегда. Конечно, этот прессинг мог негативно на ней сказаться, она что вам, железная что ли? У нас ее за текст чуть не распяли. Но в нем не было ничего плохого, ничего оскорбительного. Это музыка, она может кому-то нравиться, кому-то — нет.

Мне больше всего понравился швейцарец, он был безупречен в плане всего. Это настоящий музыкант, у него безупречный вокал, прекрасный голос, владение голосом, песня замечательная. И как он выглядел, его искренность. На втором месте у меня исландцы (4-е) со своим большим юмором, мне это всегда очень нравится. И еще парень с крыльями, норвежец (18-е). Француженка (2-е) была хороша, но не дотягивала. Это все какое-то актерское пение. В общем, если говорить про профессию артиста-музыканта-вокалиста, швейцарец — то, что нужно.

Итальянцы мне никак. Я вообще не понимаю этого выбора. Это, видимо, какой-то протестный выбор, как Lordi в свое время. Какой-то цирк уродцев, прошу прощения. Безусловно, рокеры могут и должны выигрывать на «Евровидении», я и сама рок-музыкант. Просто это не рокеры, это ряженые.

У Израиля была девочка очень крепкая, хорошо поющая, прекрасно выглядящая. Если хотите мое мнение, то, конечно, у нее были все шансы [на высокие места]. Но мне кажется, что ее 17-е место к политике имеет мало отношения. А если имеет, то мне жалко этот мир, он сошел с ума.

Разговор о дружеском голосовании между странами на «Евровидении» ведется из года в год. Греция — Кипру, Кипр — Греции. Украина не видит нас в упор, мы не видим в упор Украину. Или видим, но не в упор. Это все часть игры, часть формата, часть шоу».

Дмитрий Колдун, певец, участник «Евровидения-2007» от Белоруссии:

«Манижа выступила хорошо. Если касаться именно выступления, то никаких претензий к ней лично быть не может, она большой молодец, спела чисто, харизма есть. Видно, что проявила себя, выложилась на сцене по полной. Ее результат я связываю с тем, что в этом году была очень разношерстная программа, очень много рок-музыки, этника. Номера объединяли тексты-манифесты, люди заявляли о каких-то правах. Артисты отсидели пандемийный год — и это вылилось не в счастье встречи, а в некую горечь сожаления, тексты большинства песен особой радости не вселяли. Они в основном были «заявочные» — кто-то кому-то что-то предъявляет, заявляет свою позицию. Соответственно, и у Манижи песня в этом же ключе. И здесь уже, видимо, оценивали не по напору, а по мелодической ноте, насыщенности. Потому что в топ-3 попали яркие номера. Того же рока давно не было. В последний раз, наверное, он был 15 лет назад, когда победили Lordi.

100 баллов Манижи от зрителей — я просчитывал, что примерно так и будет. Потому что ее песня, она на своем языке и о русской женщине. Я не уверен, что в Европе поняли, о чем вообще эта песня и кто такая русская женщина. Поэтому баллы и получились такими средненькими. Но ее результат считаю достойным с учетом всех обстоятельств, которые сопутствовали конкурсу.

Из лидеров я болел за Францию, она мне ближе всего — и по мелодике, и по эстетике. Но победило опять, что называется, зло (смеется). Хоть он [итальянский солист] и на каблуках, а также достаточно приятного вида.

У Украины (5-е) был весьма яркий номер. Красивая графика, красивые костюмы, красивые инструменты на сцене. И самое главное, что песня была нейтральной по своей наполненности, а не претензией или заявлением. Просто композиция о внутренних переживаниях. Такая песня всегда должна находиться в десятке».

Дина Гарипова, певица, участница «Евровидения-2013»:

«Я считаю, что Манижа выступила отлично. Как в финале, так и в полуфинале. Она была яркой, прекрасно спела, сделала все на высшем уровне. Я горжусь ее выступлением. Она попала в десятку лучших и передала свое послание в песне, достучалась до всей Европы и помогла многим людям стать сильнее и увереннее — это здорово. Ее песня запомнилась всем и навсегда стала частью легендарного конкурса «Евровидение».

На этом конкурсе было очень много интересных песен. Я каждый год добавляю в свой плейлист несколько треков с «Евровидения», и в этом году их немало. Конечно, лидеры голосования очень хороши. Например швейцарский исполнитель стал для меня открытием, когда я услышала его живое выступление. Потому что одно дело, когда слушаешь запись, где все аккуратно сведено и прописано, а другое дело — увидеть все живьем, когда перед тобой появляется не только хороший вокалист, но еще и его живые эмоции, движение на сцене, сам номер.

Очень жаль было представителей стран, которые получили ноль баллов… Это как-то несправедливо. Например, у представителя Великобритании (последнее место) была такая позитивная летняя песня, я уже слушала ее в машине иногда и даже подпевала. А тут ноль баллов… Не представляю, каково это. Одним словом, это конкурс. Здесь все непредсказуемо. И остается надеяться, что баллы со временем забудутся, а песни останутся.

Италию высоко оценили как жюри, так и зрители. Поэтому, да, думаю, это было заслуженно. Они так свободно чувствовали себя на сцене и так качественно выступили, что я не была удивлена их победе. При первом их появлении на экране я сразу задумалась: «Ну ничего себе, кажется, впервые слушаю рок-музыку на итальянском — и, оказывается, это очень круто звучит». Я вообще люблю этот стиль музыки и теперь открыла для себя его новую грань. Теперь с нетерпением будем ждать следующего «Евровидения» в Италии».

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