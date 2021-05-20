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«Клиника счастья» и «Секреты семейной жизни»: два сериала о кризисе в отношениях, ужасный и отличный

Рецензии на сериалы «Клиника счастья» и «Секреты семейной жизни»

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«МТС Медиа»
Сервис Kion начал показ эротической мелодрамы «Клиника счастья». В этом сериале Дарья Мороз играет создательницу медучреждения, чьи сотрудники помогают женщинам идти по жизни с улыбкой. Основным примером для пациенток служит сама главная героиня, которая в 50 выглядит на 30. Но сахарной идиллии приходит конец, когда выясняется, что в ее жизни все далеко не так гладко. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел полсезона «Клиники счастья», нашел сериал предельно неудачным — и решил напомнить об еще одном проекте платформы, черной комедии «Секреты семейной жизни», которую точно не стоит пропускать.
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«Клиника счастья»

Эндокринологиня Алена Липницкая (Дарья Мороз) — глава столичной клиники туманного назначения: женщины обращаются туда с самыми разными проблемами и могут проконсультироваться с довольно широким спектром специалистов, от кардиолога до психотерапевта, а на выходе обрести утерянное счастье. Алена уверена, что разгадала формулу жизненного успеха, но начинает сомневаться в своих ценностях и решениях, когда ее собственная семья принимается трещать по швам.

«Клиника счастья» позиционировалась как нечто сродни «Половому воспитанию» для взрослых, но на деле это довольно чудовищный привет из российского телевидения нулевых — написанный, сыгранный и смонтированный ровно так, как любили на каком-нибудь СТС лет 15 тому назад. Только в отличие от условной «Маргоши», которой время подарило флер ностальгической умилительности (сейчас с трудом верится, что по телевизору шел сериал про мужчину, превратившегося в женщину и полюбившего другого мужчину, — и никто не умер), «Клинику счастья» смотреть почти невыносимо. И уж точно не стоит пользоваться тамошними советами.

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Кадр из сериала «Клиника счастья» (2021) Кадр из сериала «Клиника счастья» (2021)
Кадр из сериала «Клиника счастья» (2021)

Кадр из сериала «Клиника счастья» (2021)

«МТС Медиа»

Это неприятная история про неприятных людей, которые в процессе вроде как должны осознать свою неправоту, но здешнее морализаторство — вещь странная и противоречивая, если не лицемерная (и попросту глупая). В один момент «Клиника» продвигает идеи феминизма и женского эмпауэрмента, в другой — замыкает женское счастье на семье и детях, а параллельно наряжает врачей-мальчиков в голубое и врачей-девочек в розовое. То утверждает, что нужно быть счастливыми в своих телах, то давит гнусным бодишеймингом и архаичными «стандартами красоты» (среди центральных персонажей полных двое, оба — мужчины). То выступает за толерантность, то сыпет омерзительными шуточками про людей с «перьями в жопе». Оттого удивительно, что единственный нормальный элемент сериала — это гомосексуальная линия, которая начинается в третьем эпизоде, а в четвертом разражается (опять же, единственной нормальной) эротической сценой в бассейне. Суровый и беспощадный русский гей-кэмп, как тебя занесло в эти края?

«Секреты семейной жизни»

«Секреты семейной жизни», напротив, внезапно почти что образцовая драмеди про отношения — с нестандартной экстремально-ироничной оптикой и обаятельными артистами на главных позициях. Герои сериала это Полина и Никита (Алена Михайлова и Петр Скворцов соответственно), сотрудники модного маркетингового агентства, а по совместительству — муж и жена с трехлетним стажем. Их брак находится на грани: у Полины год депрессия, Никиту больше интересуют, кажется, девушки из ленты инстаграма. Успевает зайти речь про развод, но тут в жизни героев случается нечто вроде трагедии — или несчастного случая, — благодаря чему они как будто заново узнают друг друга. И заново влюбляются друг в друга.

Шоу слегка раздражает своей чрезмерно экспрессивной комиксной эстетикой (мы и по лицу Михайловой поняли, что это история о миллениалах, угомонитесь), однако с ней рано или поздно смиряешься, а под вырвиглазной оберткой обнаруживаешь довольно хитрый триллер в духе 90-х с захватывающей игрой в кошки-мышки, а еще проникновенную драму о любви, доверии и уважении в эпоху соцсетей. Как известно, если со стартом финальных титров возникает жизненная необходимость выяснить, что произойдет с героями дальше, значит, все получилось, и в этом смысле «Секреты семейной жизни» — отличный сериал, у которого как можно скорее должен появиться второй сезон.

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