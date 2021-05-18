Нашествие фанатов Майора Грома: за что опечатали ЦДМ на Лубянке

Деятельность Центрального детского магазина на Лубянке в Москве временно приостановлена после того, как на встречу с актерами из фильма-блокбастера про Майора Грома пришли тысячи поклонников. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора, причина — в несоблюдении противоэпидемических мер.

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«18 мая в отношении АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд г. Москвы», — говорится в сообщении.

Санитарные чиновники установили, что организаторы мероприятия в детском магазине не обеспечили людей масками и перчатками и не следили за их ношением. Кроме того, в местах общего пользования не было оборудования для обеззараживания воздуха, не был подготовлен достаточный запас антисептиков. У сотрудников клининга и техперсонала не было результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

Мероприятие состоялось 16 мая и завершилось по указанию полиции. На видео и фотографиях в соцсетях видно, что вестибюль ЦДМ заполонила толпа людей. Очевидцы оценивали количество собравшихся на автограф-сессию поклонников в 5-7 тыс. человек.

По словам очевидцев, исполнителю роли Чумного Доктора Сергею Горошко пришлось покинуть автограф-сессию из-за сильной духоты.

«РЕБЯТА, КТО СЕЙЧАС НА АВТОГРАФ-СЕССИИ, особенно кто только подходит, ПОЖАЛУЙСТА, не ломитесь внутрь, организовывайте очередь на улице (неважно, к актерам вам, или за комиксами)! Всего всем хватит, а чего не хватит - то мы допечатаем и повторим, не давите друг друга!» — призывали в Twitter организаторы из издательства Bubble.

Однако вскоре ситуация полностью вышла из-под контроля.

«АХТУНГ! Ребята, кто еще на улице - можете начинать расходиться, к сожалению, уже очевидно, что ЦДМ нас всех не выдержит», — писали организаторы из Bubble.

«Очень обидно, мы стояли почти 3 часа и двигались только лишь назад, в итоге сейчас уезжаем домой», — ответил им пользователь Twitter @namieiloveyou.

«Очевидная расплата за фэмели-отношение с фанатами. Нанимайте организаторов масс. мероприятий, волонтеров, охранников. Юные сердечки в любом случае будут разбиты, но зато у всех будут автографы и фото», — заявила пользователь Twitter @pozvali.

«Ээ, а нельзя иметь фемили-отношение и все хорошо организовывать? зачем «разбивать юные сердечки», просто они не ожидали такого наплыва и не смогли сделать нормальной организации, отношения здесь не причем», — отметил пользователь @klark172004 (авторская орфография и пунктуация всех твитов сохранена — «Газета.Ru»).

В начале мая стриминговый сервис Netflix приобрел российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» для показа в других странах. Это — первый российский полнометражный супергеройский фильм по мотивам комиксов Bubble.

«Меня радует, что мы выходим за пределы России и наш фильм будет доступен по всему миру, будет подготовлен дубляж. Я буду в этом участвовать, чтобы сохранить аутентичность звучания. Этот фильм увидит не только русскоязычный зритель — это приятно, этого не ожидал, это очень радует», — рассказал режиссер фильма Олег Трофим.

Пока что Netflix предоставляет доступ к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» только в России, вскоре должен выйти вариант фильма с субтитрами.

Бюджет фильма составил 640 млн рублей. Общие сборы, по данным ЕАИС, на данный момент составляют 315 млн рублей.