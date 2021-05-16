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От ABBA до Билана: самые-самые победители «Евровидения» — и что с ними стало

13-летняя певица, протеже Франко и другие яркие победители «Евровидения»

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Дана Интернешнл, Лорди, Дима Билан Дана Интернешнл, Лорди, Дима Билан
Дана Интернешнл, Лорди, Дима Билан

Дана Интернешнл, Лорди, Дима Билан

AP/Reuters, коллаж
18-22 мая в Роттердаме пройдет «Евровидение» — в преддверии шоу «Газета.Ru» вспоминает самых ярких победителей за 65-летнюю историю конкурса и рассказывает, как сложились их судьбы. От «первооткрывательницы» Лиз Ассиа до суперзвездных ABBA и россиянина Димы Билана.
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Самая первая: Лиз Ассиа, 1956

Страшно подумать, но в этом году «Евровидению» исполняется 65 лет — конкурс, к примеру, старее чемпионата Европы по футболу и музыкальной премии «Грэмми». Первый раз он состоялся в 1956 году в Швейцарии, победу тогда одержала хозяйка шоу Лиз Ассиа с песней «Refrain». В пилотном «Евровидении» участвовали всего семь стран (помимо уже названной Швейцарии, это Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург, Нидерланды). При этом каждая из них представляла по две конкурсные песни — с ними могли выступать как два разных исполнителя, так и один (в частности, у победительницы было именно два полноценных номера). Само шоу, естественно, мало походило на «Евровидение» в его нынешнем обличии, оно скорее напоминало кадры из знаменитой комедии в «Джазе только девушки» или других музыкальных фильмов той эпохи.

Что касается победительницы, то на момент рождения «Евровидения» она была уже достаточно известной в Европе (особенно — в ФРГ) певицей. В общей сложности артистка трижды выступала на конкурсе: спустя год после триумфа она заняла восьмое место, а уже в 1958-м вернулась на пьедестал, став второй. Визитной карточкой исполнительницы, которой не стало в 2018 году, считается шлягер «Oh, mein Papa».

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Лиз Ассиа на конкурсе «Евровидение», 1956 год Лиз Ассиа на конкурсе «Евровидение», 1956 год
Лиз Ассиа на конкурсе «Евровидение», 1956 год

Лиз Ассиа на конкурсе «Евровидение», 1956 год

YouTube

Самая политизированная: Массиель, 1968

В 1968-м Испания впервые победила на «Евровидении», первое место на проходившем в Лондоне конкурсе заняла певица Массиель. Еще тогда этот результат показался многим странным: выступление испанки сочли некачественным и заурядным, явно недостойным золота. «Народным» триумфатором «Евро-1968» стал британец Клифф Ричард, уступивший Массиель всего в один балл, — голосование в то время, кстати, было полностью отдано на откуп специального жюри, обычные слушатели в нем участия не принимали.

Уже впоследствии едва ли не основной стала версия, что ключевую роль в победе Массиель сыграл испанский диктатор Франсиско Франко. Для начала он запретил ехать в Британию победителю национального отбора Хуану Мануэлю Серрате, так как артист собирался исполнить песню на каталанском языке, и отправил на конкурс уроженку Мадрида. Затем он поспособствовал популяризации конкурсной песни Массиель в других европейских странах, пропихивая ее на местные телеканалы и радио. И наконец, финальным штрихом, как сообщалось, был подкуп членов жюри. Уже после победы на конкурсе артистка была представлена к почетной государственной награде.

Впрочем, время все расставило по своим местам. Массиель, хоть и выпустила более 50 альбомов, так и не сыскала всемирной славы, тогда как «серебряная» песня Ричарда «Congratulations» покорила хит-парады и разошлась миллионными тиражами.

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Массиель и Франсиско Франко Массиель и Франсиско Франко
Массиель и Франсиско Франко

Массиель и Франсиско Франко

Eric Koch/Anefo/Scherl/Global Look Press

Самые популярные: ABBA, 1974

Шведская ABBA до сих пор входит в число самых известных победителей «Евровидения» — наряду с Селин Дион и Тото Кутуньо. Группа добилась сумасшедшего успеха во всем мире, разрывала всевозможные чарты, победила время, попала в Зал славы рок-н-ролла, стала главным музыкальным коллективом Скандинавии в истории и породила бесчисленное множество подобных ей исполнителей.

Однако всего этого могло и не быть, не поучаствуй ABBA в «Евровидении-1974», где она выступила с культовым «Waterloo». Именно триумфальной победой на конкурсе группа заложила крепкий фундамент для будущих достижений, именно тогда ее заметили в большинстве стран мира. А дальнейшее уже было делом техники и талантом участников. Кстати, «Waterloo» до сих пор официально считается лучшей победной песней «Евровидения» в истории.

Самый двукратный: Джонни Логан, 1980/1987

Участвовать в «Евровидении» более одного раза доводилось многим исполнителям. Некоторые из них даже дважды попадали в призовую тройку. Однако лишь одному певцу удалось стать двукратным победителем конкурса. Речь про ирландца Джонни Логана, первенствовавшего в 1980-м и 1987-м годах. Впоследствии Логан, явно разгадавший секрет музыкального шоу, помог занять первое место Линде Мартин, написав для нее конкурсную песню. В итоге к ирландцу прикрепилось заслуженное прозвище «Мистер «Евровидение».

Добился неплохих успехов музыкант и за пределами «Евро»: он выпустил почти два десятка альбомов, включая действительно успешные, регулярно оказывался на вершине чартов, вел собственное шоу на «Би-би-си».

Самая молодая: Сандра Ким, 1986

В успешном выступлении на «Евровидении» многие исполнители видят заманчивую возможность заявить о себе миру, повысить общую известность и статусность, заработать парочку приятных рекламных контрактов — и в целом вывести карьеру на новый уровень. В 1986 году подросток из Бельгии Сандра Ким, видимо, решила не затягивать с закрытием этого пункта и выиграла конкурс с песней «J'aime la vie» в 13 лет. На тот момент в регламенте шоу не было пункта о минимальном возрасте участников, но дело все равно обернулось скандалом: в своей песне Ким пела, что ей 15, и когда о ее возрасте узнали соперники из Швейцарии (их представительница стала второй), стали требовать дисквалификации юной артистки. Однако победу у нее в итоге не отобрали — и теперь она является обладательницей по сути вечного рекорда как самая молодая победительница шоу, ведь возрастной ценз (особенно с учетом существования детского конкурса) вряд ли когда-то отменят.

Несмотря на отличный старт карьеры, большой звездой Ким не стала: выступив на нескольких крупных фестивалях и лично спев королю Бельгии Бодуэну, артистка ушла на телевидение. В настоящий момент она занимается постановкой мюзиклов.

Кстати, Ким — не самая юная участница «Евровидения». В 1989-м на конкурсе выступала 12-летняя француженка Натали Пак. Она заняла восьмое место.

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Сандра Ким на конкурсе «Евровидение», 1986 год Сандра Ким на конкурсе «Евровидение», 1986 год
Сандра Ким на конкурсе «Евровидение», 1986 год

Сандра Ким на конкурсе «Евровидение», 1986 год

YouTube

Самая инклюзивная: Дана Интернэшнл, 1998

«Евровидение» помогло сделать ЛГБТК-персон более видимыми в поп-культуре — и дело не только в громкой победе Томаса Нойвирта, открытого гея и драг-квин, более известного как Кончита Вурст, в 2014 году. Еще задолго до этого — в 1997-м — от Исландии на конкурсе впервые выступил Пол Оскар, объявивший о своей гомосексуальности. Через год «Евровидение» выиграла израильская трансгендерная певица Дана Интернэшнл. Ее песню «Diva» хорошо помнят в России даже те, кто не смотрел само шоу, ведь ее перепел Филипп Киркоров («Вива ла Дива, Вива Виктория, Клеопатра» — вы точно это слышали).

Победа на «Евровидении» дала Дане мировое признание: она стала первой израильской артисткой, у которой взял интервью MTV, участвовала в музыкальной программе «Би-би-си» «Top of the Pops» и выступала на «Прайд-параде» с Кайли Миноуг и Steps. В 2011 году певица вновь участвовала в «Евровидении», но провалила полуфинал, о чем до сих пор жалеет. Сейчас Дана занимается фем-активизмом по проблеме домашнего насилия. Кстати, именно она и группа «Тату» вдохновили конкурсантку от России Манижу на участие в шоу.

Самые эпатажные: Lordi, 2006

«Все, что нам нужно, — это молния, которая смертельно поразит лжепророков» и «Этой ночью святые согрешат», — это не приглашение на шабаш, а текст песни-победителя «Евровидения» 2006 года. Пожалуй, главные фрики конкурса (соревноваться с ними могут разве что исландцы Hatari): участники из Финляндии Lordi поднялись на сцену прямиком из ада — в латексе и дьявольском гриме — и выиграли. Можно предположить, что группа просто напугала всю Европу или же зрители действительно соскучились по тяжелому року, который на «Евровидении» — большая редкость.

Несмотря на победу, бешеная популярность Lordi, увы, миновала: по воспоминаниям фронтмена Томи Путаансуу, год музыканты поколесили с концертами по миру, а потом снова засели у себя на родине и стали маргиналами (виноват хип-хоп и «гребаный ар-н-би»). И это, между прочим, в Финляндии — мировом лидере по количеству метал-групп. Тем временем на счету у Lordi уже десять альбомов. Последний — «Killection» — вышел в 2020 году после трехлетнего затишья.

Самый русский: Дима Билан, 2008

Дима Билан дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе: в 2006 году с песней «Never Let You Go» он занял второе место, в 2008-м вернулся и выиграл с синглом «Believe», написанным в сотрудничестве с Джимом Бинцом, продюсером Мадонны и Джастина Тимберлейка. Номер стал классикой «Евровидения»: пока Билан пел на сцене с голым торсом, фигурист Евгений Плющенко выполнял элементы на небольшом участке льда, а венгерский скрипач Эдвин Мартон исполнял сложные пассажи на скрипке Страдивари. С тех пор Россия «Евровидения» не выигрывала. Билан же не планирует больше участвовать в конкурсе, поскольку «давно забылся публике». Первое место не помогло артисту завоевать зарубежную аудиторию: свою карьеру он продолжил строить преимущественно в России, хотя попытки выйти на англоязычного слушателя с альбомом «Believe», записанном в Лос-Анджелесе, все же были.

Самый убедительный: Салвадор Собрал, 2017

Салвадор Собрал стал первым представителем Португалии, победившим на «Евровидении». Поначалу казалось, что исполнитель не вписывается в яркую картинку шоу: застенчивый парень, выступающий на сцене без бэк-вокала и танцоров, с песней на родном языке, которую ему написала сестра. Собрал пропускал репетиции из-за проблем со здоровьем — артист признавался, что с детства страдает пороком сердца, и ему необходим донор для пересадки. Неудивительно, что композиция «Amar Pelos Dois» о сердце, которое все выдержит и сможет любить за двоих, так тронула зрителей и обеспечила ему безоговорочную победу с рекордным количеством баллов (758) за всю историю конкурса. В 2017 году Собралу провели операцию на сердце, и он смог вернуться к творчеству. Три года назад у него вышел альбом под названием «Paris, Lisboa».

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