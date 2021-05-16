От ABBA до Билана: самые-самые победители «Евровидения» — и что с ними стало

Самая первая: Лиз Ассиа, 1956

Страшно подумать, но в этом году «Евровидению» исполняется 65 лет — конкурс, к примеру, старее чемпионата Европы по футболу и музыкальной премии «Грэмми». Первый раз он состоялся в 1956 году в Швейцарии, победу тогда одержала хозяйка шоу Лиз Ассиа с песней «Refrain». В пилотном «Евровидении» участвовали всего семь стран (помимо уже названной Швейцарии, это Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург, Нидерланды). При этом каждая из них представляла по две конкурсные песни — с ними могли выступать как два разных исполнителя, так и один (в частности, у победительницы было именно два полноценных номера). Само шоу, естественно, мало походило на «Евровидение» в его нынешнем обличии, оно скорее напоминало кадры из знаменитой комедии в «Джазе только девушки» или других музыкальных фильмов той эпохи.

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Что касается победительницы, то на момент рождения «Евровидения» она была уже достаточно известной в Европе (особенно — в ФРГ) певицей. В общей сложности артистка трижды выступала на конкурсе: спустя год после триумфа она заняла восьмое место, а уже в 1958-м вернулась на пьедестал, став второй. Визитной карточкой исполнительницы, которой не стало в 2018 году, считается шлягер «Oh, mein Papa».

close Лиз Ассиа на конкурсе «Евровидение», 1956 год Лиз Ассиа на конкурсе «Евровидение», 1956 год YouTube

Самая политизированная: Массиель, 1968

В 1968-м Испания впервые победила на «Евровидении», первое место на проходившем в Лондоне конкурсе заняла певица Массиель. Еще тогда этот результат показался многим странным: выступление испанки сочли некачественным и заурядным, явно недостойным золота. «Народным» триумфатором «Евро-1968» стал британец Клифф Ричард, уступивший Массиель всего в один балл, — голосование в то время, кстати, было полностью отдано на откуп специального жюри, обычные слушатели в нем участия не принимали.

Уже впоследствии едва ли не основной стала версия, что ключевую роль в победе Массиель сыграл испанский диктатор Франсиско Франко. Для начала он запретил ехать в Британию победителю национального отбора Хуану Мануэлю Серрате, так как артист собирался исполнить песню на каталанском языке, и отправил на конкурс уроженку Мадрида. Затем он поспособствовал популяризации конкурсной песни Массиель в других европейских странах, пропихивая ее на местные телеканалы и радио. И наконец, финальным штрихом, как сообщалось, был подкуп членов жюри. Уже после победы на конкурсе артистка была представлена к почетной государственной награде.

Впрочем, время все расставило по своим местам. Массиель, хоть и выпустила более 50 альбомов, так и не сыскала всемирной славы, тогда как «серебряная» песня Ричарда «Congratulations» покорила хит-парады и разошлась миллионными тиражами.

close Массиель и Франсиско Франко Массиель и Франсиско Франко Eric Koch/Anefo/Scherl/Global Look Press

Самые популярные: ABBA, 1974

Шведская ABBA до сих пор входит в число самых известных победителей «Евровидения» — наряду с Селин Дион и Тото Кутуньо. Группа добилась сумасшедшего успеха во всем мире, разрывала всевозможные чарты, победила время, попала в Зал славы рок-н-ролла, стала главным музыкальным коллективом Скандинавии в истории и породила бесчисленное множество подобных ей исполнителей.

Однако всего этого могло и не быть, не поучаствуй ABBA в «Евровидении-1974», где она выступила с культовым «Waterloo». Именно триумфальной победой на конкурсе группа заложила крепкий фундамент для будущих достижений, именно тогда ее заметили в большинстве стран мира. А дальнейшее уже было делом техники и талантом участников. Кстати, «Waterloo» до сих пор официально считается лучшей победной песней «Евровидения» в истории.

Самый двукратный: Джонни Логан, 1980/1987

Участвовать в «Евровидении» более одного раза доводилось многим исполнителям. Некоторые из них даже дважды попадали в призовую тройку. Однако лишь одному певцу удалось стать двукратным победителем конкурса. Речь про ирландца Джонни Логана, первенствовавшего в 1980-м и 1987-м годах. Впоследствии Логан, явно разгадавший секрет музыкального шоу, помог занять первое место Линде Мартин, написав для нее конкурсную песню. В итоге к ирландцу прикрепилось заслуженное прозвище «Мистер «Евровидение».

Добился неплохих успехов музыкант и за пределами «Евро»: он выпустил почти два десятка альбомов, включая действительно успешные, регулярно оказывался на вершине чартов, вел собственное шоу на «Би-би-си».

Самая молодая: Сандра Ким, 1986

В успешном выступлении на «Евровидении» многие исполнители видят заманчивую возможность заявить о себе миру, повысить общую известность и статусность, заработать парочку приятных рекламных контрактов — и в целом вывести карьеру на новый уровень. В 1986 году подросток из Бельгии Сандра Ким, видимо, решила не затягивать с закрытием этого пункта и выиграла конкурс с песней «J'aime la vie» в 13 лет. На тот момент в регламенте шоу не было пункта о минимальном возрасте участников, но дело все равно обернулось скандалом: в своей песне Ким пела, что ей 15, и когда о ее возрасте узнали соперники из Швейцарии (их представительница стала второй), стали требовать дисквалификации юной артистки. Однако победу у нее в итоге не отобрали — и теперь она является обладательницей по сути вечного рекорда как самая молодая победительница шоу, ведь возрастной ценз (особенно с учетом существования детского конкурса) вряд ли когда-то отменят.

Несмотря на отличный старт карьеры, большой звездой Ким не стала: выступив на нескольких крупных фестивалях и лично спев королю Бельгии Бодуэну, артистка ушла на телевидение. В настоящий момент она занимается постановкой мюзиклов.

Кстати, Ким — не самая юная участница «Евровидения». В 1989-м на конкурсе выступала 12-летняя француженка Натали Пак. Она заняла восьмое место.

close Сандра Ким на конкурсе «Евровидение», 1986 год Сандра Ким на конкурсе «Евровидение», 1986 год YouTube

Самая инклюзивная: Дана Интернэшнл, 1998

«Евровидение» помогло сделать ЛГБТК-персон более видимыми в поп-культуре — и дело не только в громкой победе Томаса Нойвирта, открытого гея и драг-квин, более известного как Кончита Вурст, в 2014 году. Еще задолго до этого — в 1997-м — от Исландии на конкурсе впервые выступил Пол Оскар, объявивший о своей гомосексуальности. Через год «Евровидение» выиграла израильская трансгендерная певица Дана Интернэшнл. Ее песню «Diva» хорошо помнят в России даже те, кто не смотрел само шоу, ведь ее перепел Филипп Киркоров («Вива ла Дива, Вива Виктория, Клеопатра» — вы точно это слышали).

Победа на «Евровидении» дала Дане мировое признание: она стала первой израильской артисткой, у которой взял интервью MTV, участвовала в музыкальной программе «Би-би-си» «Top of the Pops» и выступала на «Прайд-параде» с Кайли Миноуг и Steps. В 2011 году певица вновь участвовала в «Евровидении», но провалила полуфинал, о чем до сих пор жалеет. Сейчас Дана занимается фем-активизмом по проблеме домашнего насилия. Кстати, именно она и группа «Тату» вдохновили конкурсантку от России Манижу на участие в шоу.

Самые эпатажные: Lordi, 2006

«Все, что нам нужно, — это молния, которая смертельно поразит лжепророков» и «Этой ночью святые согрешат», — это не приглашение на шабаш, а текст песни-победителя «Евровидения» 2006 года. Пожалуй, главные фрики конкурса (соревноваться с ними могут разве что исландцы Hatari): участники из Финляндии Lordi поднялись на сцену прямиком из ада — в латексе и дьявольском гриме — и выиграли. Можно предположить, что группа просто напугала всю Европу или же зрители действительно соскучились по тяжелому року, который на «Евровидении» — большая редкость.

Несмотря на победу, бешеная популярность Lordi, увы, миновала: по воспоминаниям фронтмена Томи Путаансуу, год музыканты поколесили с концертами по миру, а потом снова засели у себя на родине и стали маргиналами (виноват хип-хоп и «гребаный ар-н-би»). И это, между прочим, в Финляндии — мировом лидере по количеству метал-групп. Тем временем на счету у Lordi уже десять альбомов. Последний — «Killection» — вышел в 2020 году после трехлетнего затишья.

Самый русский: Дима Билан, 2008

Дима Билан дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе: в 2006 году с песней «Never Let You Go» он занял второе место, в 2008-м вернулся и выиграл с синглом «Believe», написанным в сотрудничестве с Джимом Бинцом, продюсером Мадонны и Джастина Тимберлейка. Номер стал классикой «Евровидения»: пока Билан пел на сцене с голым торсом, фигурист Евгений Плющенко выполнял элементы на небольшом участке льда, а венгерский скрипач Эдвин Мартон исполнял сложные пассажи на скрипке Страдивари. С тех пор Россия «Евровидения» не выигрывала. Билан же не планирует больше участвовать в конкурсе, поскольку «давно забылся публике». Первое место не помогло артисту завоевать зарубежную аудиторию: свою карьеру он продолжил строить преимущественно в России, хотя попытки выйти на англоязычного слушателя с альбомом «Believe», записанном в Лос-Анджелесе, все же были.

Самый убедительный: Салвадор Собрал, 2017

Салвадор Собрал стал первым представителем Португалии, победившим на «Евровидении». Поначалу казалось, что исполнитель не вписывается в яркую картинку шоу: застенчивый парень, выступающий на сцене без бэк-вокала и танцоров, с песней на родном языке, которую ему написала сестра. Собрал пропускал репетиции из-за проблем со здоровьем — артист признавался, что с детства страдает пороком сердца, и ему необходим донор для пересадки. Неудивительно, что композиция «Amar Pelos Dois» о сердце, которое все выдержит и сможет любить за двоих, так тронула зрителей и обеспечила ему безоговорочную победу с рекордным количеством баллов (758) за всю историю конкурса. В 2017 году Собралу провели операцию на сердце, и он смог вернуться к творчеству. Три года назад у него вышел альбом под названием «Paris, Lisboa».