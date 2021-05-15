«Холстон»: Райан Мерфи наряжает Юэна Макгрегора в фэшн-икону 70-х и злит родственников

Вы, вероятно, уже в курсе, но для порядка уточним: легендарный американский модельер Рой Холстон, с детства мастеривший для мамы шляпки, оказался на слуху в 50-е, стал иконой в 70-е, все потерял в 80-е, умер в 90-м. О его детстве известно немного, зато взрослая жизнь довольно подробно зафиксирована: дружил с Энди Уорхолом, Лайзой Миннелли, Бьянкой Джаггер, кутил в «Студии 54», обильно нюхал, скончался от СПИДа. За исторической правдой стоит обращаться, например, к документальному фильму «Холстон». Сериал же «Холстон», как и всякое детище Райана Мерфи, — не то чтобы про факты (родственники сообщают, что все переврали, но родственникам это свойственно). Воспринимать его стоит с постоянной оглядкой на имя автора: видим Макгрегора, изображающего Холстона, держим Мерфи в уме.

close Кадр из сериала «Холстон» (2021) Кадр из сериала «Холстон» (2021) Netflix

Здесь способность продюсера делать любой материал если не автобиографичным, то автографичным — доведена до некоторого предела. С родной Индианой совпадение не слишком поразительное (формально Холстон из Айовы, впрочем, не будем отнимать у чужого кумира статус земляка), однако параллелей и кроме этой хватает. В один момент Холстон подписывает судьбоносный контракт с инвестором, после чего пытается поженить премиальный шик с масс-маркетом. Прямо как Мерфи, несколько лет назад заключивший дорогущую сделку с Netflix, сейчас скрещивает фирменный барочный кэмп с конвейерными мощностями стриминга. Экранный Холстон сравнивает свою одежду с театральным костюмом: «Мы наряжаемся, чтобы превратиться в кого-то другого». Мерфи снимает ретросказку, где весь Голливуд середины прошлого столетия наряжается в конфетное и превращается во что-то другое.

close Кадр из сериала «Холстон» (2021) Кадр из сериала «Холстон» (2021) Netflix

Будем надеяться, «Холстон» — это не странная попытка Мерфи моргнуть, находясь в заложниках (для модельера, заметим, все закочилось скверно, он лишился даже собственного имени), а лишь рефлексия на сравнительно отвлеченные темы вроде цены успеха и бремени огромного таланта. Из важного — проговаривается, например, необходимость признания чужого вклада в твой именной бренд, тоже вроде бы личная для продюсера штука: сам он, наперекор мифу о гениальном творце-аутёре как самодостаточной творческой единице, почти никогда не числится единственным создателем собственных шоу. Имена его постоянных коллабораторов Брэда Фэлчака и Иэна Бреннана («Хор» они придумали втроем) все равно упоминаются куда реже должного (этот текст не исключение), но поставим плюсик за старания.

close Кадр из сериала «Холстон» (2021) Кадр из сериала «Холстон» (2021) Netflix

Тем, кто равнодушен к Мерфи, смотреть это, ясное дело, необходимо из-за Юэна Макгрегора, который умудряется из стереотипного мурлыканья и вздохов соорудить живого, сложного человека, в котором быстро перестаешь узнавать шотландского артиста, — роль и правда выдающаяся. Актер, к слову, мог бы стать главным поводом для придирок: очередной гетеросексуал играет гея вместо гея, за что явно получит порцию статуэток в наградной сезон (на всякий случай со стороны звезды заблаговременно поступили оправдания). Пользоваться этим поводом не станем. Во-первых, Мерфи, основного работодателя для квир-персон на американском телевидении, сложно обвинить в подрыве дайверсити-политики уже после одной только «Позы», а у него такое примерно все. Во-вторых, сексуальная идентичность Холстона (как ни странно) в сериале рассматривается не слишком пристально и мало влияет на сюжет. В-третьих, Макгрегор так часто (и так хорошо) изображал геев, что многие, можно поспорить, удивятся его гетеросексуальности.

close Кадр из сериала «Холстон» (2021) Кадр из сериала «Холстон» (2021) Netflix

В остальном сериал не отличается как-то разительно от такого рода байопиков, особенно в области сценария (порой, что уж там, довольно небрежного), — ну разве что манерности в общем тоне побольше. Хотя по меркам Мерфи тут вообще все страшно прилично: карамельного кэмпа в духе «Голливуда», «Сестры Рэтчед» и «Политика» не наблюдается, обнаженные мужчины, неотличимые от древнегреческих скульптур, в явном дефиците. Слава богу хоть есть пара оргий.