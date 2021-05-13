«Туристам и артистам там не место»: космонавт раскритиковал отправку актеров на МКС

Госкомиссия определилась с кандидатами для участия в космическом полете ради съемок художественного фильма «Вызов». По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж утвердили актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В дублирующий экипаж войдут актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин. Старт экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Об этом сообщается в оказавшемся в распоряжении «Газеты.Ru» пресс-релизе Первого канала, который собирается освещать тренировки кинематографической группы перед отправкой в космос. В рамках подготовки ее участники пройдут испытания на центрифуге, вибростенде и парашютную подготовку, а также совершат тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White. Заявки на главную роль в «Вызове» подали 3 тыс. россиянок. В шорт-лист вошли Пересильд, Мордовина, Софья Аржаковская и пилот Галина Каирова. В «Роскосмосе» Каировой предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

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В комментарии «Газете.Ru» Шипенко признался, что никогда не чувствовал себя так близко к детской мечте о покорении далеких галактик. Он отметил, что перед началом съемок фильма в космосе команде предстоит гигантская подготовительная работа.

«Недавно я успешно прошел медицинскую комиссию и стал еще на шаг ближе к заветной цели, — сказал Шипенко. — Для актрис был еще более сложный путь: кроме привычных кастингов и проб, все претендентки также проходили полное медобследование. Из тысяч кандидаток на первом этапе были отобраны те, которые лучше всего соответствовали заявленным критериям, но в финал прошли лишь сильнейшие».

Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко скептически отнесся к идее отправить в космос непрофессионалов. Он отметил, что фильм можно снять и силами профильного экипажа, который отработал бы «не хуже, чем Пересильд с этим режиссером, а лучше». Космонавт напомнил, что он в течение года снимал на орбите фильм, который набрал миллионы просмотров в интернете и периодически транслируется на ТВ.

«Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней? У нас в отряде есть девочка Аня Кикина — ее можно было бы отправить, она профессионалка во всяком случае. Очень фотогеничная девочка», — сказал Корниенко. Он отметил, что высказывает свое личное мнение и никому его не навязывает.

На данный момент единственная девушка-космонавт в отряде «Роскосмоса» Анна Кикина вошла в состав нового экипажа Международной космической станции на 2022 год. С 2012-го она проходит подготовку к полету на орбиту. На ее счету нет ни одного полета в космос. В этом году девушка стала прообразом тематической куклы Barbie.

По словам Корниенко, из-за подготовки к съемкам «Вызова» пострадал график работы профессиональных космонавтов. Он подчеркнул, что сейчас разрабатываются и строятся новые космические объекты, и специалистам лучше было бы сосредоточиться на этих проектах, а также дальнейшем развитии вместо содействия съемкам.

«Много проблем — на «Восточном» вторая ветка строится. Я не бухгалтер, и, может быть, полез не в свои дебри. Но деньгам я нашел бы лучшее применение, чем посылать вот этих двоих туда, — сказал космонавт. — В центре подготовки космонавтов за голову держатся от этих новшеств. И притом это денег стоит немерено. Не знаю, может, это внебюджетные источники — мне не очень понятно, кто за них эти 2 миллиарда будет платить. Может быть, спонсоры какие-то у них есть. Но на выхлопе, я боюсь, что не очень много получится. Ни для страны, ни для «Роскосмоса».

В прошлом году Том Круз сообщил, что собирается сниматься в фильме на МКС в октябре 2021-го — поддержат в этом его NASA и SpaceX. Космонавт предположил, что Россия неспроста приняла решение отправить туда свою съемочную группу в это же время. «Но зачем соревноваться с Томом Крузом, когда у нас проблем полон рот?» — возмутился Корниенко.

Туристам, актерам и режиссерам он посоветовал использовать коммерческую космонавтику, не отвлекая специалистов от работы. Эксперт отметил, что недавно Илон Маск анонсировал свой проект в этой сфере, а в США есть компании, которые могут отправить человека в суборбитальный полет за $200тыс.

«Вперед и с песней, платите деньги и летите. Не надо дергать профессиональный экипаж и станцию МКС — это большая космическая лаборатория, она стоит немереных денег, как и подготовка каждого профессионала. Там делается наука, серьезные вещи. Туристам и артистам там не место», — заключил космонавт.

37-летний Шипенко наиболее известен как автор космического фильма «Салют-7», «Текста» с Александром Петровым, а также рекордсмена российского проката — комедии «Холоп». 36-летняя Пересильд в свою очередь знакома зрителям по «Битве за Севастополь», «Черновику» и «Палачу». Генеральными продюсерами уникальной картины выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Подробности сюжета на данный момент не раскрываются, однако ожидается, что это будет первый в истории художественный фильм в космосе.

Ранее генеральный директор компании «Главкосмос» («дочки» «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов сообщил, что на съемки ленты на борту МКС не будут тратиться бюджетные деньги. Точная сумма расходов официально не называется.

«Съемку фильма финансирует Первый канал. Съемки фильма проходят в рамках существующей Федеральной космической программы, то есть не потребует никаких дополнительных средств федерального бюджета», — говорил он.