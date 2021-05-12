«Непростые времена были у всех»: Анджелина Джоли о новом фильме

«Газета.Ru»: «Те, кто желает мне смерти» — не просто обычный остросюжетный триллер, в нем также сокрыто несколько глобальных посланий для зрителя. Какой из посылов ленты конкретно вы считаете основным?

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Медина Сенгхоур: Один из главных месседжей здесь передается благодаря неодушевленному персонажу фильма – огню. Потому что огонь, это ненасытное, неостановимое явление, прервать которое способна только иная природная стихия. Это можно сравнить со стремлением потреблять и уничтожать. И мы, люди, в этом плане имеем выбор. Мы способны подавлять это в самих себе.

Попытаться понять людей, кто может в себе это обуздать, а кто — нет, для меня одна из главных задач фильма.

Анджелина Джоли: Это очень интересная мысль, Медина. Я думаю, что «Те, кто желает мне смерти» также размышляет о силе, человеческом преодолении. У всех в жизни случались непростые времена. В частности, люди, который пойдут на этот фильм, — им пришлось пережить пандемию. У каждого из нас была возможность понять, на что мы способны, пускай и все были в разных обстоятельствах.

Мне кажется, этот фильм дает возможность посмотреть на персонажей, которые не являются сверхлюдьми, они абсолютно обычные, их даже можно назвать сломленными. И герои не знают точно, насколько они действительно сильные. Но когда перед ними встает задача собраться с силами, чтобы, допустим, защитить кого-то, как в случае с моей героиней, они осознают, что в них есть сила, о которой они никогда не знали.

Я думаю, что это относится и к большинству людей в целом.

«Газета.Ru»: Анджелина, ваш персонаж в этом фильме — женщина-одиночка, которая, на первый взгляд, не особо умеет обращаться с детьми. И это сильно разнится с вами в реальной жизни. Было ли вам тяжело играть героиню конкретно в этом плане?

Джоли: Забавно, но вы правы. Это было самым сложным для меня. Мне было очень трудно не вести себя в кадре как мама Коннора (подростка, который по сюжету бежит от преступников, — «Газета.Ru») и запрещать себе привычные вещи, которые я обычно делаю: например, не трогать, не обнимать и просто быть более любящей. Мне было крайне непривычно задевать его, бросаться в него едой и творить все прочие дела, которые были прописаны моей героине.

Но мы с Финном (Литтлом, исполнителем роли Коннора — «Газета.Ru) во время съемок настолько сблизились, что это стало некой игрой между нами – что я буду худшей экранной матерью.

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Главные роли в триллере «Те, кто желает мне смерти», помимо Джоли, Сенгхоур и Литтла, исполнили звезда «Ходячих мертвецов» и «Карателя» Джон Бернтал, Николас Холт («Великая», «Люди Икс», «Тепло наших тел»), Мизинец в «Игре престолов» Эйдан Гиллен, а также обладатель «Оскара» Тайлер Перри.

Режиссером ленты выступил Тейлор Шеридан — несколько лет назад его номинировали на премию Американской киноакадемии за сценарий к фильму «Любой ценой», также на его счету такие проекты, как «Ветреная река» с Элизабет Олсен и «Убийца», в которой сыграла Эмили Блант. Сценарий нового триллера Шеридан написал в соавторстве с Майклом Коритой и Чарльзом Ливиттом.

В центре сюжета фильма — история мальчика Коннора (Литтл), в руках которого внезапно оказывается скрываемая могущественными злодеями информация. На фоне личной трагедии он вынужден пробираться сквозь охваченный пожаром лес, чтобы передать компромат независимым журналистам. В этом ему помогает местная спасательница Ханна (Джоли), для которой сохранение жизни Коннора является последним шансом побороть призраков прошлого. Ситуация усугубляется тем, что злодеи (Холт и Гиллен) готовы пойти на все, чтобы не допустить публикации секретных данных.

«Те, кто желает мне смерти» выйдет на российские экраны 13 мая. О других премьерах этой недели — читайте здесь.