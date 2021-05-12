«Не утвердил бы 95% сценариев»: чего ждать от новых экспертов Фонда кино

В составах Экспертного совета и Сценарной рабочей группы Фонда кино произошли серьезные изменения. Согласно сайту организации, перед обновлением комиссий были опрошены «все организации кинематографии, фильмы которых собрали в прокате на территории Российской Федерации более 100 млн рублей за последние пять лет, а также крупнейшие киносети и ведущие прокатные компании страны (более 90 кинокомпаний)».

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Экспертный совет работает с уклоном на продюсирование. Его участники анализируют содержание и заявленные показатели национальных фильмов, требующих поддержки Фонда кино, — бюджет производства, проката, календарно-постановочный план, стратегия рекламы и т.д. В этом году состав специалистов Экспертного совета под руководством Владимира Верещагина изменился на 50% и уменьшился с 20 до 18 человек.

Его новыми участниками стали Данила Козловский, Алексей Нужный, Клим Шипенко, Сергей Корнихин, Илья Стюарт, Петр Ануров, Эдуард Илоян, Вадим Смирнов и Валерий Тодоровский.

Алексей Казаков перешел работать из Сценарной рабочей группы в Экспертный совет.

Ротация состава Сценарной рабочей группы под руководством Владимира Хотиненко составила 33%. Раньше в ней также было 20 участников, а стало 18. В состав группы вошли Олег Погодин, Валерий Федорович, Роман Кантор, Николай Корнацкий и Алексей Сидоров. Антон Сиренко перешел работать из Экспертного совета в Сценарную группу. Это подразделение оценивает актуальность тематики, художественные достоинства и ценность сценариев национальных фильмов.

В разговоре с «Газетой.Ru» Погодин, сценарист прокатных хитов «Время первых» и «Конек-Горбунок», признался, что еще не думал о том, чем именно займется в Сценарной группе. И не исключил возможных разногласий с коллегами.

«Конфликт вкусов может быть в любой момент — не столько конфликт интересов, сколько творческих каких-то амбиций. А все остальное — это не конфликт, — сказал сценарист.

— Сейчас такое время, что утверждать особенно нечего — процентов 95 из прочитанных мной сценариев я не утвердил бы никогда. Но здесь уже начинается вкусовой шовинизм. Я пытаюсь быть объективным».

По мнению Погодина, в настоящее время «нет искусства» и все сценарии пишутся «для кассы по заданию продюсеров, которые нашли деньги». Он отметил, что даже самые талантливые авторы стараются вписать себя в рамки трендов и оправдать ожидания продюсеров. По мнению Погодина, все современные фильмы состоят из повторяющихся штампов — например, многочисленные ленты о подвигах военных, космонавтов, пожарных и спортсменов, которые разбавляются романтическими линиями.

«Сила советского кино была в том, что в нем показывали обычное с необычных точек зрения. Возьмите фильмы Данелии, Рязанова, Авербаха, Мельникова — это все простые люди, но угол зрения на них найден, смотреть интересно», — сказал Погодин.

При этом он подчеркнул, что фильмы, похожие на советские, сейчас не будут востребованы, поскольку российский кинематограф требует эволюции. Сценарист заявил о необходимости адаптации советского гуманистического кино к сегодняшнему дню.

«Государственная программа нужна, но я ее не вижу. Все, что идет от кинематографистов — попытка конкурировать с Голливудом», — отметил собеседник издания.

По словам Погодина, сегодняшний кинематограф стал зависимым от конкуренции и рейтингов и находится в «мертвой зоне». Он признался, что не знает, как из нее выйти и возможно ли это в современных условиях.