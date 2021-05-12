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Дружил с Хичкоком, воевал с Голливудом: каким был актер Норман Ллойд

Ушел из жизни Норман Ллойд. Актер, чья карьера продолжалась 97 лет

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Норман Ллойд, 2015 год Норман Ллойд, 2015 год
Норман Ллойд, 2015 год

Норман Ллойд, 2015 год

Chris Pizzello/AP
На 107-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд. Он работал с Чарли Чаплином, Альфредом Хичкоком и считался старейшим действующим актером в мире.
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Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Уже в девять лет он выступал на сцене «Меркьюри-театра» в постановках Орсона Уэллса. В труппу на тот момент входили Джозеф Коттон и Агнес Мурхед, в 1941 году Уэллс снял их в своем фильме «Гражданин Кейн».

Незадолго до этого Уэллс пригласил его на одну из ролей в фильме «Сердце тьмы», но этот проект так и не был реализован. Режиссер предложил всем членам съемочной команды остаться в Голливуде на несколько недель, но Ллойд уехал в Нью-Йорк работать на радио.

«Я уехал, а те, кто остался, сняли «Гражданина Кейна». Я всегда жалел об этом», — вспоминал актер.

Позже Ллойд вернулся в Голливуд. Он снимался у Альфреда Хичкока в «Диверсанте», у французского режиссера Жана Ренуара в «Южанине», у Чарли Чаплина в трагикомедии «Огни рампы», работал ассистентом оператора и дружил с актером Джоном Гарфилдом.

Именно из-за тесного общения с Гарфилдом Ллойд попал в голливудский «черных список» времен борьбы с коммунизмом и на какое-то время лишился работы. Комиссия Палаты представителей США по антиамериканской деятельности (HUAC) выяснила, что в 17 лет Гарфилд присутствовал на комсомольском собрании. За это ему грозило пять лет тюрьмы. Ллойд присутствовал на слушаниях по делу друга и сам пал под подозрения в связях с коммунистами.

В 1957 году карьеру Ллойда спас Хичкок, предложивший ему участие сразу в нескольких своих проектах. В интервью Los Angeles Times актер признавался, что представители HUAC пытались переубедить режиссера. Но тот не отступил.

«Они говорили ему: «Ллойд — проблемный актер. Вас могут ждать неприятности», — отметил Ллойд. — Но Хичкок сказал всего три слова: «Я хочу его!»

Вскоре артист стал исполнительным продюсером сериала «Час Альфреда Хичкока». Над этим проектом он проработал два года.

Последней совместной работой Хичкока и Ллойда мог стать шпионский триллер «Короткая ночь». В 1978 году режиссер всерьез заинтересовался сценарием о британском шпионе, который сотрудничал с СССР, но его здоровье резко ухудшилось, и фильм так и не был снят. В апреле 1980 года Хичкок скончался.

В фильмографии Ллойда более 60 работ. Он также был режиссером и сам поставил около двадцати фильмов и сериалов. Последними работами, в которых снимался Ллойд, стали сериал «Американская семейка» и комедия «Девушка без комплексов», вышедшая в 2015 году. Сам актер признавался, что содержание последней его «несколько смущало».

Друг Ллойда, продюсер Дин Харгрув, рассказывал, что последняя треть жизни актера была лучшей — он участвовал во множестве голливудских ретроспектив и мероприятий. Ллойд дважды номинировался на премию «Эмми» и был удостоен почетной награды Венецианского кинофестиваля.

В последние годы Ллойда регулярно включали в списки самых возрастных действующих актеров. К его столетию в 2014 году городской совет Лос-Анджелеса объявил 8 ноября (день рождения актера) «Днем Нормана Ллойда». Сам Ллойд часто говорил, что его секрет долгой жизни в том, чтобы избегать неприятных людей.

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