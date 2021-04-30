«Рюмка» Лепса, Моргенштерн-официант, виртуальный шеф-повар Собчак: какие рестораны открывают звезды

Моргенштерн — ресторан KAIF Provenance

Средний чек — 2500 рублей. Самое дешевое блюдо — яичница за 250 рублей из меню для завтрака до 16:00. Самое дорогое — фруктовое плато за 1950 рублей.

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Ресторан европейской кухни «KAIF Provenance» принадлежит рэперу Моргенштерну и бизнесмену Янису Греку. Это одно из самых известных и упоминаемых в прессе заведений знаменитостей. В декабре 2020 года блогер Даня Милохин отметил там день рождения, и ресторану грозил штраф до 1 млн рублей из-за несоблюдения коронавирусных ограничений. Об этом написали многие СМИ, но итог спора никто не прокомментировал. Весной Моргенштерн снова обратил внимание фанатов и журналистов к своему заведению, устроившись работать в нем официантом. Он наливал гостям чай, уносил посуду, спрашивая, доели ли они. Также 23-летний рэпер, не стесняясь, просил оставлять ему большие чаевые. Видео с экспериментом он опубликовал на YouTube.

Ксения Собчак — wellness-бистро She

Средний чек — 2000 рублей. Самое дешевое блюдо — суши эноки с трюфельной пастой 1 шт. — 160 рублей. Самое дорогое — камчатский краб в имбирном соусе за 1250 рублей.

В 2020 году журналистка Ксения Собчак и ресторатор Борис Зарьков запустили wellness-бистро азиатско-средиземноморской кухни She. В качестве шеф-повара ресторана они представили цифрового аватара Сашу Вайнер. Ее назначение на роль главной по кухне продолжает программу Her Kitchen Rules по поддержке женщин-поваров. Бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин запустил это движение в 2019 году. Вымышленный персонаж Саша Вайнер — 24-летняя девушка, у которой есть свой образ, голос, история и аккаунт в Instagram. Виртуальная шеф-поварка даже вошла в рейтинг Forbes «самые перспективные россияне до 30 лет».

Григорий Лепс — рюмочная «Рюмка водки»

Средний чек — 1000 рублей. Самое дешевое блюдо — мини-бутерброды с килькой за 220 рублей. Самое дорогое — большое ассорти мини-бутербродов за 1300 рублей.

Певец Григорий Лепс совместно с Эмином Агаларовым открыл в Москве рюмочную, которую назвал в честь узнаваемого хита «Рюмка водки». Концепция заведения построена вокруг советской культуры 70-80-х годов: ей соответствуют предметы быта в интерьере, приборы, посуда и музыка. В меню представлено 70 сортов водки, 30 наливок собственного производства, а также селедка под шубой, салат мимоза, мини-бутерброды, оливье, соленья и другие блюда. Также Лепс запустил собственный бренд водки и закусок к ней — линию крафтовых продуктов и напитков для праздничного застолья от «Хлебосольного Подворья Григория Лепса».

Сергей Жуков — караоке «Руки Вверх! Бар», кондитерская «Любовь и сладости»

Средний чек в караоке — 1500 рублей. Самое дешевое блюдо — ржаные гренки за 220 рублей. Самое дорогое — пивное плато за 1790 рублей.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков завлекает гостей в свой бар с помощью ностальгических и развлекательных мероприятий. На сайте представлена афиша выступлений стендап-комиков и звезд нулевых — группы «Инфинити», Оксаны Почепы и других. Кроме того, вместе с женой Региной Бурд Жуков открыл сеть кафе-кондитерских. Наряду с обычными десертами в них продаются ЗОЖ-продукция и тематические сладости к праздникам. Куличи и пирожные к Пасхе в кафе Жукова освящают при производстве. В 2020 году в рамках недели моды в Москве прошел показ кондитерской «Любовь и сладости», которая представила необычные торты в виде аксессуаров и обуви. В качестве моделей выступили Александр Гудков, Айза Анохина, Екатерина Волкова и другие.

Илья Лагутенко — «Мумий Тролль Music Bar»

Средний чек — 1500 рублей. Самое дешевое блюдо — картофель-фри за 250 рублей. Самое дорогое — первая фаланга камчатского краба за 1690 рублей.

Солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко демонстрирует любовь к малой родине — Владивостоку — не только в творчестве, но и в бизнесе. Его музыкальный бар пропитан дальневосточной атмосферой. В меню представлены приготовленные по авторским рецептам тихоокеанские морепродукты, а также азиатские напитки — корейский соджу, китайское пиво, японский виски. Изюминкой концертной афиши является широкое представление передовых музыкантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока России.

Владимир Познер — необистро «Geraldine»

Средний чек — 2500 рублей. Самое дешевое блюдо — суп из чечевицы за 300 рублей. Самое дорогое — антрекот за 2500 рублей.

Совладельцем одного из редких в Москве ресторанов французской кухни «Жеральдин» является журналист Владимир Познер. Он назвал заведение в честь своей матери — француженки Жеральдин Люттен. Сам Познер, как известно, родился в Париже. В апреле шеф-поваром необистро впервые стал француз — Мишель Эван, работавший в ресторанах со звездами Мишлена (Nikko**, Duc D«Enghien**, Guy Savoy***).

Тина Канделаки — ресторан «Тинатин»

Средний чек — 1650 рублей. Самое дешевое блюдо — люля-кебаб из картофеля за 220 рублей. Самое дорогое — шашлык из корейки ягненка за 1330 рублей.

Телеведущая и генеральный продюсер «МАТЧ-ТВ» Тина Канделаки активно участвует в пиаре своего ресторана (что неудивительно — грузинской кухни) «Тинатин». Фотографии и обращения журналистки регулярно появляются на странице заведения в Instagram. Кроме того, Канделаки радует поклонников викторины «Самый умный» и проводит в аккаунте гастрономическую версию игры. Чтобы удержать внимание подписчиков к профилю «Тинатин», вопросы публикуются не сразу, а по одному раз в несколько дней.