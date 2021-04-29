Хохочущий испанец, или Эль Риситас: скончался герой знаменитого мема

Комик и телеведущий Хуан Хойя Борха, известный во всем мире как «хохочущий испанец» или Эль Риситас (El Risitas), умер 28 апреля в возрасте 65 лет. Как пишет издание ABC de Sevilla, он скончался от «внезапного рецидива болезни» в больнице в Севилье. Комик был госпитализирован в сентябре 2020 года из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, из-за осложнений врачи ампутировали ему ногу.

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Севильский актер прославился несколько лет назад, когда кадры с его смехом на испанской передаче (снятой еще в 2002-м) стали вирусными. Комик рассказывал о забавном случае, произошедшем с ним в первые дни на работе. Смех, шутки, индивидуальность и знаменитое восклицание «cuñaooo» сделали его популярным. В российском сегменте Борха известен как «Хохотун». О чем конкретно шла речь на передаче, можно понять из оригинального видео с русскими субтитрами (если вкратце, то Хуан делится уморительной историй о том, как сковородки, которые он должен был помыть, унесло в море).

Ролик с испанцем стал платформой для разнообразных пародий: вместо реального перевода пользователи размещали в субтитрах к видео рассказы, подходящие под эмоции Борхи. Он выступает от имени знаменитостей и представителей компаний, комментирует футбольные матчи, рассказывает о разработке компьютерных игр, ремонте дорог, вспоминает о поездке в Россию и даже высмеивает политических деятелей. В 2014 году была популярной пародия на арабском языке, в которой Борха иронизирует над тогдашним президентом Египта — авторами ролика выступили участники группировки «Брат­ья-мусульмане» (организация, запрещенная в РФ). Фактически первую широкую известность Борха получил именно благодаря этому видео.

Скриншот ролика также превратился в мем, с помощью которого пользователи выражают свою реакцию на смешные ситуации. Кроме того, на Западе Борха прославился благодаря картинке-реакции KEKW — популярного на Twitch эмоута.