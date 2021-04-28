Премьеры недели: «Девятаев» Бекмамбетова, «Зверокрекеры» в озвучке Little Big и «Ночь»

В прокат выходит военная драма Тимура Бекмамбетова. Картина посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева, который попал в плен и совершил побег на угнанном бомбардировщике 8 февраля 1945 года. Главную роль исполнил Павел Прилучный. Саундтрек к «Девятаеву» записал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Это кавер на советский хит «Любимый город», впервые прозвучавший в исполнении Марка Бернеса в фильме «Истребители» режиссера Эдуарда Пенцлина.

«На дальних рубежах»; Максим Дашкин

Действие драмы «На дальних рубежах» разворачивается на военной базе в Кыргызстане. Героиня Мария ждет, когда ее мужа Николая, командира базы, переведут обратно в Россию. Неожиданно между ней и сослуживцем ее супруга, капитаном Крайновым, завязывается роман. Любовный треугольник разыграли Сергей Шнырев, Виктория Толстоганова и Александр Кудин.

«Зверокрекеры» («Animal Crackers»); Тони Бэнкрофт, Скотт Кристиан Сава

Согласно сюжету мультфильма «Зверокрекеры» — мужчина по имени Оуэн получает в наследство цирк и коробку с волшебным печеньем. С помощью магии герой намеревается создать самое яркое цирковое шоу в мире, помогут ему в этом крекеры в форме зверюшек. В российской версии Оуэна и его жену озвучили Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big.

«Ночь» («The Night»); Курош Ахари

«Ночь» — режиссерский дебют Куроша Ахари и первый с 1979 года фильм совместного с США производства, получивший широкий прокат в Иране. Критики назвали триллер иранской версией «Сияния». Он рассказывает о супружеской паре, которая останавливается на ночь в отеле Лос-Анджелеса. Вскоре после заселения с ними начинают происходить странные вещи.

Комедия «Приключения экспоната» расскажет, как отличник Паша отправляется на поиски пропавшего отца в компании заклятого школьного врага Ильи. Фильм представляет собой недетские приключения и прятки от бандитов в исполнении Дмитрия Гущина и Артема Кошмана. Сняла ленту Алена Олейник, это ее первая полнометражная работа.

«Академия магии» («The Academy of Magic»); Йорген Клюбен

В центре сюжета мультфильма — юная Аура, которая не могла подумать, что однажды проснется волшебницей. На 16-летие родители сделали девочке подарок, отправив ее учиться магии в специальную академию. Теперь девочке предстоит узнать, какой стороне — доброй или темной — она принадлежит. Художник-мультипликатор Йорген Клюбен ранее работал над диснеевскими проектами «Мулан» и «Король Лев».

«6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе» («69: The Saga of Danny Hernandez »); Викрам Ганди

Компания A-One сняла документальный фильм о рэпере Текаши 6ix9ine. Лента расскажет не только о музыкальных успехах артиста, но и про его преступления — по ходу проекта количество обвинений растет пропорционально интернет-популярности, предупреждают авторы. Режиссер Викрам Ганди задается вопросом, почему Текаши, одного из антигероев нашего времени, не коснулась культура отмены: у него почти 24 млн подписчиков в Instagram, коллаборация с Ники Минаж в арсенале и миллиарды просмотров на Youtube.