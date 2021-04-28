Побег из концлагеря, репрессии, тайны: сын летчика Девятаева о фильме Бекмамбетова

— Что для вас значит эта картина?

— Очень многое, ведь жизнь моего отца отразила чуть ли не весь этап нашей истории до 2002 года. Он был ровесником Октября, поэтому голодные годы, коллективизация 20-х — это про него; 30-е, авиация, аэроклуб — это про него. Затем он стал летчиком и поднялся по социальной лестнице до немыслимых высот, как космонавт стал практически. Потом война, концлагерь — это отдельная громадная тема. Затем проблема сталинских репрессий и всего остального. А потом великая, всенародная слава, когда он вводил «Ракету» на подводных крыльях, «Метеор». Потом очень любил своих внучек, правнучек.

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— Насколько фильм соответствует реальным событиям?

— Сам Тимур Бекмамбетов сказал, что в фильме ничего не будет сделано против воли нашей семьи. Так оно и было. Только потребность работы над художественным фильмом привела к необходимости сделать две новые линии, которых не было в жизни отца совершенно. Поэтому те, кто знает биографию, легко поймут, что это придумка.

close Сын Героя Советского Союза Михаила Девятаева Александр на премьере фильма «Девятаев» в... Сын Героя Советского Союза Михаила Девятаева Александр на премьере фильма «Девятаев» в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы в Москве, 26 апреля 2021 года Евгений Одиноков/РИА «Новости»

— Будет спойлером, если вы назовете эти линии?

— Нет-нет, мы об этом говорим. А что тут скрывать? Невозможно в художественном фильме представить героя реального, жизненного. Ведь так мы за него диалоги не сможем сделать, его личность проявить. И поэтому нужен сюжет, который явно придуманный, но соответствует истине. Первый придуманный сюжет — с бомбой, а второй — это вся линия его товарища, летчика, который ушел в немецкую власовскую армию.

— Это, можно сказать, и не придумка — ведь такое действительно происходило, просто не было связано с вашим отцом...

— То, что у нас летало несколько полков на стороне Гитлера, — не секрет. Всей целью немецкой пропаганды и агитации было перетащить на свою сторону советских летчиков, элиту, как говорится, армии. Они все для этого делали.

— Вы спокойно отнеслись к художественному вымыслу и романтизации истории?

— Сначала я был против. Это естественно. А потом Тимур Нуруахитович убедил меня в необходимости художественного вымысла, и я согласился с ним. Наверное, иначе бы получилось очень сухо. А тут диалоги появились живые. Ну им виднее, кто снимает это кино. Мы же, все-таки, только хранители памяти фактически.



— В биографии вашего отца было много интересных деталей. Например, удивительная история про замену бирки на одежде (В концлагере регистратор и парикмахер заменили на одежде Девятаева бирку летчика, приговоренного к смертной казни за попытку побега, на бирку только что умершего человека, это спасло ему жизнь — «Газета.Ru»). Она вошла в сюжет?

— Это есть в фильме. Конечно, это сюжет, без которого непонятно, как вообще он мог оказаться в ракетном центре Вернера фон Брауна [создатель первых баллистических ракет — «Газета.Ru»].

— Жалеете ли вы о том, что какие-то моменты не вошли в фильм?

— Я об этом не жалею, а надеюсь, что будет сериал, в котором удастся уже подробно рассказать о становлении личности, об интересных событиях его биографии. Не только во время войны, но и в послевоенное время. Поэтому нужен большой хороший сериал.

close Актер Павел Прилучный в фильме «Девятаев» (2021) Актер Павел Прилучный в фильме «Девятаев» (2021) Базелевс Продакшн

— К вам уже обращались по поводу сериала?

— Нет. Об этом никто еще не думал. Я понимаю, что нужна очень большая работа. Для работы в кино нужно невероятно много чего найти, узнать, понять. А потом это все передать актерам, чтобы они справились со своей задачей.

— Актер Павел Прилучный, сыгравший Девятаева, был замешан в скандале из-за обвинения в домашнем насилии. Джонни Деппа из-за этого отстранили от ролей. Как вы считаете, должна ли личная жизнь актера влиять на его работу?

— Я вообще считаю, что личная жизнь любого человека – это его личная жизнь. Конечно, я понимаю, что есть публичные люди, — у них, так сказать, некая большая ответственность. Но актер, в первую очередь, должен быть актером. Мне кажется, он справился с ролью.

— С какой целью вы создали фонд памяти Михаила Девятаева?

— Мы будем более активно работать над тем, чтобы ответить на многие вопросы, которые не ясны до сих пор. Надеюсь, будет допуск к литературе, к архивным данным. Может быть, фильм поможет в этом.

— Среди этих вопросов — встреча Девятаева с Сергеем Королевым, о правдивости которой ходят споры?

— Никаких документов, подтверждающих, что отец встречался с Королевым, нет. Он встречался с офицером, ученым. А кто это был…

— Многие источники склоняются к тому, что это был именно Королев.

— Ну гипотеза такая есть. Она более реальная, но для того, чтобы так сказать, надо иметь документы. Все документы закрыты. Я надеюсь, что фильм даст возможность нашему фонду познакомиться с архивами и реально ответить на многие интересующие не только нас вопросы. Это же вопросы секретности «Фау-2». Биография фон Брауна расписана до последней минуты, все известно. А про отца ничего не сможем сказать, у нас нет документов. Отсюда и гипотезы, и предположения вполне возможные о роли этого побега, такой исторической роли в войне. Это тоже несомненно. Но только можно трактовать по-разному. Я имею в виду степень этой роли, значение и так далее.

close Кадр из фильма «Девятаев» (2021) Кадр из фильма «Девятаев» (2021) «Базелевс Продакшн»

— Помогли ли технологии угнанного вашим отцом самолета Heinkel советской науке?

— Смотрите, «Heinkel-111» использовался как специальный самолет для пуска ракет «Фау-1» по Лондону. Это первые ракеты «воздух-земля». Ничего подобного ни у кого не было. И этим очень интересовался Королев. В то время он любил крылатые ракеты, если верить всем воспоминаниям. Потом уже судьба повернула его к баллистическим ракетам — это новое оружие. Каждый самолет, который попадал к нам в руки, тут же обследовался специальной группой. Потому что в каждом таком самолете могла быть важная информация. И технически, и так далее. Этого ничего мы не знаем, потому что архивы закрыты.

— Была ли у Девятаева какая-то обида на власть? Ведь после войны ему пришлось перенести много трудностей.

— Мне кажется, в фильме Тимура Бекмамбетова удалось показать, что он не только ненавидел, не только боролся с фашизмом, но еще и умел прощать. Он был великий человек. А на прощение по-настоящему способны только великие люди.

— В 2002 году режиссер Василий Пичул и продюсер Денис Филюков собирались снимать художественный фильм «Побег в небо. Девятаев», но его много раз переносили, а через 15 лет совсем отменили. Известно ли вам, почему?

— За него взялся человек, который участвовал в съемках фильма «Догнать и уничтожить» 2002 года [в титрах документальной ленты Филюков указан как монтажер — «Газета.Ru»]. Но заявить — это одно. У нас ведь часто много чего заявляют. А сделано ничего не было. Он просто фантазировал и писал, что фильм есть. Я тоже с интересом открывал интернет, там было написано: «Фильм о Девятаеве выйдет в таком-то году». Потом — «в следующем», потом — опять «в следующем». Но это все была авантюра. Назовем это так. Человек хотел снять, но для этого нужен режиссер с таким списком послужным и авторитетом, как Тимур Бекмамбетов. Ему-то сколько пришлось потратить сил, чтобы этот проект заработал и получился. Еще и преодолеть COVID плюс ко всему. А там это никому не известный, по-моему, даже не очень хорошо образованный в кино человек. Поэтому зачем сейчас об этом вспоминать? Этот прошедший период, уже все, его нет и не будет.

close Кадр из фильма «Девятаев» (2021) Кадр из фильма «Девятаев» (2021) Базелевс Продакшн

— «Девятаев» — это первый художественный фильм о вашем отце, но ведь было много документальных...

— О папе снято более 30 хороших документальных фильмов. Начиная от картины Алексея Высоцкого, дяди Владимира Высоцкого, «Суровая память», который получал призы на разных международных фестивалях, — и до чудесного фильма «Догнать и уничтожить», снятого в 2002 году еще при жизни отца. Но документальный фильм, сами понимаете, смотрит не тот объем аудитории.

— Что вы можете сказать о «Догнать и уничтожить»?

— Сценарий был написан Ярославом Головановым — это главный журналист и специалист по космосу от «Комсомольской правды». Также в создании сценария участвовал Василий Песков — это человек, который написал трехтомник о Королеве. И поэтому делался очень серьезный фильм. Они первые забили тревогу: как же так, нет документов. Им не дали. Прошло 20 лет, а воз и ныне там.



— Как вы считаете, в чем актуальность фильмов о Великой Отечественной войне, которых сейчас снимается так много?

— Если мы хотим изучить историю, мы должны знать людей, которые ее совершали. О том, как человек лежал в окопах того же Сталинграда, фильм вам расскажет по-настоящему — с грязью, с потом, со смертью. Вот тогда вы, наверное, поймете, что такое Сталинград. А история общая — это просто обычное образование, знание неких дат ключевых. Это, конечно, должно быть, как у любого получившего образование человека. Но это не понимание истории.

— Какие фильмы о войне вам понравились больше всего?

— Если говорить вообще о войне, то я помню просто по названию «Перл-Харбор», который вышел 20 лет назад, а также знаменитые фильмы о Вьетнамской войне. Конечно, я помню всю нашу советскую классику от «В бой идут одни «старики» до «Чистое небо» и так далее. Конечно, я все это видел, и не раз. Ну а в сегодняшнее время я не смотрю уже.

— Как вы считаете, сможет ли фильм «Девятаев» стать в один ряд с самыми важными фильмами про войну?

— Я бы очень надеялся на это. Для этого мы и прикладываем усилия. Для этого, между прочим, мы и интервью даем, чтобы попытаться разъяснить какие-то вопросы. Хоть и понимаем, что на все никогда не ответишь.