«Пробить стену молчания»: автор фильма «Дуров» о проекте и встрече с главным героем

В России сняли первый документальный фильм об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове. Конкурсный показ кинобиографии «Дуров» состоялся 24 апреля на Московском международном кинофестивале. Команда студии «Амурские волны» во главе с режиссером Родионом Чепелем работала над «Дуровым» в течение года, общаясь с коллегами и близкими самого закрытого IT-гуру. В разговоре с «Газетой.Ru» документалист отметил сложность проделанной работы.

«В целом рынок документального кино не очень развит в России, не так много авторов в этом сегменте работает. Плюс закрытость героя предполагает, что — чтобы пробить стену молчания вокруг него — нужно затратить много усилий. Не всегда в распоряжении документалистов есть много энергии и сил для этого. В этом смысле нам повезло», — признался Чепель.

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Героями фильма стали одноклассники, однокурсники, учителя, инвесторы и коллеги Дурова, которые рассказали о его жизни и работе. Интервью с вице-президентом Telegram и бывшим топ-менеджером «ВКонтакте» Ильей Перекопским представлено как эксклюзив — ранее он не общался с журналистами на камеру. Соратник Дурова рассказал о взаимоотношениях с ним и становлении «ВКонтакте». Сам Дуров в фильме не появился, но согласился его посмотреть. Для этого Чепель на несколько дней прилетал в Дубай, чтобы встретиться с программистом. Режиссер объяснил «Газете.Ru», что личный просмотр был устроен во избежание утечки.

«Я почувствовал, что он принял правильное решение, — сказал Чепель. — Утечки могут быть всегда, это показывает сама история Telegram, ролик о разработке блокчейн-платформы TON, который был предназначен закрытому кругу лиц, утек в сеть раньше срока. Таким образом о платформе стало известно публично, это нарушило некоторые планы компании. Это недавний пример из деятельности Telegram. Имея это ввиду, мы хотели застраховаться от таких неожиданностей».

Сюжет фильма последовательно рассказывает биографию Дурова — от создания студенческого сайта СПБГУ до попытки запустить блокчейн-платформу TON. Многие факты, за исключением отдельных деталей, были известны и ранее, а Дуров так и остался загадкой. Спикеры отметили лишь его закрытость, независимость и «мышление другого уровня». За две недели до премьеры ленты на YouTube-канале «Редакция» вышел ролик «История взлета и падения главных российских соцсетей», в котором, как и в новой документалке, были освещены этапы становления «ВКонтакте» и частично — биография Дурова. По словам Чепеля, для него ценность фильма заключается в закладывании начала нового направления в документальном жанре — дискуссии о современных людях из IT-индустрии, которые здесь и сейчас меняют нашу реальность.

«Если в англоязычном мире примеры таких проектов уже существуют — например, фильмы об Эдварде Сноудене, фильм «Великий взлом», «Нулевые дни» или «Социальная дилемма», то в российском документальном кино до нас еще не снимали документальных фильмов об IT-индустрии и ее героях. Да, был сериал нашего коллеги Андрея Лошака «Холивар». Он и «Дуров» — начало такого разговора», — объяснил режиссер.

Также Чепель прокомментировал присутствие в российском супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» персонажа, прототипом которого стал Дуров. Режиссер назвал закономерным появление в сюжете ленты миллионера и создателя соцсети «Вместе».

«Значение фигуры IT-гуру действительно вырастает, она входит в поп-культуру. «Майор Гром» — еще одна попытка ее осмыслить. Наш фильм тоже пробует ее осмыслить. Это нормальный процесс общественной дискуссии: как мы относимся к таким героям, что стоит за их мотивацией, куда они нас ведут. В этом смысле абсолютно нормально сравнивать и того героя, и его исходный референс», — сказал документалист.

Фильм о Дурове доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.