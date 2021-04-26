Главное из мира шоу-бизнеса: Дейенерис в Marvel, пожизненное для рэпера, Водонаева в больнице

Эмилия Кларк присоединяется к Marvel

С каждым годом становится все сложнее и сложнее вспоминать хотя бы с десяток звездных артистов, никогда не снимавшихся в супергероике Marvel или DC. Кажется, что в ближайшее время и без того скудный список сократиться как минимум на одну фамилию: Эмилия Кларк близка к подписанию контракта с Disney о присоединении к касту сериала «Секретное вторжение». Сюжет шоу, которое создается для диснеевского стриминга (дата премьеры пока остается неизвестной), крутится вокруг инопланетной расы скруллов, способных менять свою внешность. В оригинальном комиксе им удалось тайно проникнуть в каждую из множества супергеройских организаций Земли, и это грозит человечеству огромными проблемами. Фанатам MCU данная инопланетная раса должна быть хорошо знакома по фильму «Капитан Марвел», где ей было уделено повышенное внимание.

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На текущий момент нет информации, кого именно Кларк может сыграть в предстоящем проекте. Однако фанаты уже представили ее в образе скруллки.

Российское кино против Голливуда

Как рассказала глава российского Министерства культуры Ольга Любимова, отечественное кино на внутреннем рынке в течение прошлого года почти не уступало зарубежному по сборам. Безусловно, свою роль тут сыграла пандемия, из-за которой масштабных западных премьер в 2020-м почти не было, однако в любом случае — показатель крайне обнадеживающий. Всего в прошлом году в прокат вышло более 100 российских фильмов, их посмотрели более 42 млн человек, собрали данные картины в общей сложности без малого 11 млрд рублей.

«Сто десять фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 млн человек», — цитирует Любимову РИА «Новости».

Водонаеву госпитализировали с микроинсультом

Микроинсульт у телеведущей Алены Водонаевой случился на прошлой неделе. Девушку экстренно госпитализировали, ее состояние удалось нормализировать — и уже вскоре звезду выписали из больницы. По словам самой Водонаевой, которой в этом году исполнится 39 лет, ситуация ее сильно напугала.

«Мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую, — сообщила телеведущая. — В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы».

Легендарный сериал «Как я встретил вашу маму» официально получил сиквел

Удивительная новость для всех поклонников Теда, Робин, Барни, Лили, Маршалла и других персонажей «Как я встретил вашу маму», в реальность которой (несмотря на множественные слухи) почему-то не верилось до самого конца, до официального анонса: на Hulu выйдет продолжение культового шоу (точной даты еще нет), оно будет называться «Как я встретил вашего папу». Главную роль в проекте исполнит Хилари Дафф, повествование в ситкоме будет идти от лица девушки. На данный момент нет информации, появятся ли в сиквеле персонажи «КЯВВМ», однако предполагается, что продолжение, как и оригинал, будет иметь нелинейное построение сюжета.

Продюсерами проекта назначены создатели «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас.

close Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» 20th Century Fox Television

19-летнему рэперу Lil Mosey грозит пожизненный срок

Рэпер-миллионник Lil Mosey, чьи клипы «Noticed» и «Blueberry Faygo» набрали в сумме полмиллиарда просмотров на YouTube, может провести остаток жизни в тюрьме. В настоящий момент артист находится в розыске, так как пропустил последнее судебное заседание — и после не выходил на связь. Артисту предъявлено обвинение в изнасиловании. По информации СМИ, в начале этого года рэпер и его приятель надругались над двумя девушками в доме музыканта. Одна из предполагаемых жертв заявляет, что потеряла сознание после выпитого коктейля и шампанского, после чего ее изнасиловали мужчины.

Максимальное наказание по предъявленному рэперу обвинению — пожизненный срок. Ситуация усугубляется тем, что артист наплевал на предписание суда относительно явки на последнее заседание и скрылся.

Новая экранизация «Мастера и Маргариты»

В России появится очередная экранизация культового произведения Михаила Булгакова, на сей раз за перенос романа на экраны взялся Михаил Локшин (Серебряные коньки). Фильм «Воланд» планируют выпустить в прокат в конце 2022 года, съемки начнутся уже этим летом. Автором сценария, помимо Локшина, выступил Роман Кантор («Эпидемия»). Актерский состав проекта на данный момент остается неизвестным.

Ранее всемирно известный роман Булгакова на родине писателя экранизировали Юрий Кара и Владимир Бортко. Также к нему обращались некоторые зарубежные постановщики — например, польские (причем дважды).

Бритни Спирс обругали за поддержку BLM

Как и множество других американских звезд, Бритни на днях открыто выступила в поддержку движения BLM. И, внезапно, получила порцию критики — подписчики предположили, что в этой ситуации Спирс «просто зарабатывает себе баллы», в реальности не особо переживая за судьбу темнокожего населения США.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал певицу, поблагодарив ее за проявление гражданской позиции по отношению к актуальной проблеме.

close Бритни Спирс Бритни Спирс Rich Fury/Invision/AP

Моргенштерн боится ехать на Украину

У музыканта на ближайшее лето были запланированы три концерта на Украине — в Киеве, Запорожье и Харькове. Однако теперь они, вероятно, не состоятся — об этом заявил сам музыкант.

«Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», — признался он.

Скандал с Одессой произошел в 2019 году. Тогда в одном из местных колледжей в результате пожара погибли 12 человек, в стране в связи с этим объявили национальный траур. Рэпер же, выступая на концерте в городе вскоре после трагедии, назвал объявленный траур «показухой». В качестве других версий нежелания музыканта ехать в соседнюю страну называются политические разногласия между Россией и Украиной, а также усилившаяся в последнее время напряженность.

Леван Горозия снова стал L'One

Экс-звезда Black Star Леван Горозия, автор «Локтей» и «Тигра», в свое время со скандалом расставался с лейблом. Тогда он лишился прав на некоторые собственные же песни, а также использование псевдонима, под которым был всем известен, — в результате артист стал гастролировать и выпускать новый материал под настоящем именем.

Спустя несколько лет после начала конфликта стороны уладили вопрос — рэпер вернул себе и ранее утраченные хиты, и псевдоним.