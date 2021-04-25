«Оскар-2021»: Финчер в прошлом, Макдорманд в «Амазоне» и Хопкинс с деменцией

Д.К.: Я тоже не готов поддержать фаворита «Землю кочевников». Головой я с Финчером и его «Манком», а сердцем буду со «Звуком металла» и «Чикагской семеркой».
П.В.: Если говорить о личных предпочтениях, то я бы вручил статуэтку «Девушке, подающей надежды» или «Звуку металла». Хотя мне нравятся почти все картины, представленные в главной номинации (есть вопросы к «Земле кочевников» и «Иуде и черному мессии»). Ну и небольшая деталь: «Суд над чикагской семеркой» был единственным, кажется, прошлогодним фильмом, что я посмотрел дома и ни разу не отвлекся на телефон.
Киножурналистка Татьяна Шорохова выдвигала версию с «Манком» Дэвида Финчера. Лента может выйти на первую строчку из-за разделения голосов среди академиков: «молодые» будут голосовать за «Землю кочевников», а «старики» — за «Отца».
Режиссер и критик Никита Лаврецкий, главный русскоязычный предсказатель «Оскара» (в тот раз угадал «Паразитов»), ставит на «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина. Потому что «Земля» слишком артхаусная, а «Суд» — идеальный голливудский фильм.
Итак, основным претендентом на победу западная пресса считает «Землю кочевников» Хлои Чжао. Фильм победил на фестивалях в Венеции и Торонто, после чего взял «Золотой глобус», BAFTA и награду Гильдии продюсеров Америки (и еще россыпь наград). Внушительный набор, но он ничего не гарантирует, на самом деле.
Как же закончится сегодняшняя ночь, спросите вы? По словам Екатерины Шульман, прогнозирование — сомнительный жанр, поэтому мы лукаво уйдем от прямого ответа и перечислим несколько чужих версий, которые нам кажутся интересными.
Напомним номинантов из основной категории, а то вдруг вы не можете назвать всех по памяти:
«Отец», реж. Флориан Зеллер
«Иуда и черный мессия», реж. Шака Кинг
«Манк», реж. Дэвид Финчер
«Минари», реж. Ли Айзек Чун
«Земля кочевников», реж. Хлоя Чжао
«Девушка, подающая надежды», реж. Эмиральд Феннел
«Звук металла», реж. Дариус Мардер
«Суд над чикагской семеркой», реж. Аарон Соркин
Всем привет! Сегодня мы увидим не рядовую церемонию награждения премией «Оскар». Пандемия коронавируса сильно изменила киноиндустрию во всем мире, были отменены многие кинофестивали, некоторые провели в онлайн-формате. «Оскар» смог частично избежать этой участи, но был перенесен на два месяца. Тем не менее, все состоится и начнется ровно в 3:00 по московскому времени.