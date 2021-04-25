«Оскар-2021»: Финчер в прошлом, Макдорманд в «Амазоне» и Хопкинс с деменцией

П.В.: Если говорить о личных предпочтениях, то я бы вручил статуэтку «Девушке, подающей надежды» или «Звуку металла». Хотя мне нравятся почти все картины, представленные в главной номинации (есть вопросы к «Земле кочевников» и «Иуде и черному мессии»). Ну и небольшая деталь: «Суд над чикагской семеркой» был единственным, кажется, прошлогодним фильмом, что я посмотрел дома и ни разу не отвлекся на телефон.