«Это супер, военная песня сегодня нужна»: Лещенко о перепетом Линдеманном советском хите

Народный артист РСФСР Лев Лещенко положительно оценил тот факт, что лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн обратился к культовой советской песне «Любимый город». Российский певец признался, что данная композиция — его любимая и он нередко исполняет ее на концертах.

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«Это супер, что Rammstein сделали «Любимый город». Это моя любимая песня, я до сих пор пою ее на концертах, — сказал он «Газете.Ru». — Это говорит о том, что военная песня сегодня нужна. Она создает нормальный нравственный фон, потому что, пока звучат эти песни, пока живы старики, у нас есть некая фантомная совесть. Смотришь на этих стариков — и понимаешь, что вот это биография, это жизнь, это настоящее. Не думаю, что [исполнение немцем Линдеманном советской песни] может вызвать негатив».

Лещенко также признался, что и в целом приветствует ситуации, когда иностранные певцы перепевают военные песни, написанные в СССР.

Кавер Линдеманна был выложен на YouTube 22 апреля. За считанные часы видео с песней набрало на платформе более 100 тыс. просмотров. Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на музыкальный эксперимент немецкого рокера. Одни сочли, что Тилль Линдеманн «очень круто спел и почти без акцента» (последнее, кстати, абсолютная правда). Другие отметили, что «шансонье из него никудышный», а также с иронией связали появление немецкой версии «Любимого города» со Светланой Лободой — СМИ уже не первый год приписывают им с Линдеманном роман.

Перепетый лидером Rammstein советский довоенный хит станет саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова о Великой Отечественной войне. Лента с Павлом Прилучным в главной роли, которая выйдет на экраны 29 апреля, рассказывает историю летчика Михаила Девятаева, сбежавшего из немецкого плена на угнанном бомбардировщике.

Оригинал песни, которую исполнил Марк Бернес, был создан для военного фильма «Истребители» режиссера Эдуарда Пенцлина — эта картина вышла в 1939 году. Музыку для композиции написал Никита Богословский, стихи — Евгений Долматовский.

Для создания саундтрека к «Истребителям» Долматовского в 1939 году пригласили в Киев. В поезде он познакомился с летчиком, который ехал воевать в Испанию, именно он вдохновил поэта на стихи. При этом среди создателей картины и актеров не было единого мнения насчет композиции — нужна ли она там вообще, но в конечном счете песня была утверждена.

К весне 1941 года «Любимый город» обрел широкую популярность в народе. Однако в какой-то момент Долматовскому сообщили, что появилось распоряжение — песню запре­тить. Вероятно, это было связано с опасениями касательно строчки про «город, который может спать спокойно»: на фоне разраставшейся Второй мировой войны и предстоящей Великой Отечественной она казалась многим кощунственной.

Воспользовавшись старым знакомством, Долматовский все-таки решил проблемы с композицией — он позвонил секретарю Московского комитета партии Юрию Щербакову, который успокоил его, заявив, что «песню запретить нельзя».

Впоследствии автор также вспоминал, что та самая строчка принесла ему «много хлопот» и на фронте.

«Во время жестокой бомбежки на Дону я был у десантников-парашютистов. Только пробрал­ся к ним — и сразу плашмя на землю на несколько часов. Самолеты идут волнами, бьют по переправе, по автоколоннам, по войскам. Я никого здесь не знаю, лежу среди незнакомых мне людей... В секунду затишья кто-то из офицеров поднимает голову и под хохот десантников изрекает: «Вот бы сейчас поэта сюда, того, что «Любимый город может спать спокойно» написал», — делился литератор в мемуарах.

Тогда он так и не рискнул сообщить солдатам об авторстве.