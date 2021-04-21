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Премьеры недели: новый Гай Ричи, Джонни Депп и Колин Фаррелл против подростков

Главные кинопремьеры недели

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Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021) Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)
Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)

Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)

Miramax Films
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Очередная совместная работа Джейсона Стэйтема и Гая Ричи, Джонни Депп в роли фотожурналиста Life, новый фильм Дмитрия Федорова «Москвы не бывает» и Колин Фаррелл в экспедиции по колонизации далекой планеты: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели в России.
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«Гнев человеческий» («Wrath of Man»); Гай Ричи

В российский прокат выходит фильм «Гнев человеческий». В нем таинственный джентльмен по кличке Эйч в исполнении Джейсона Стэйтема внедряется в компанию инкассаторов, чтобы выйти на укравших миллионы грабителей. Со Стэйтемом в экшн-триллере снялись Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт и даже рэпер Пост Мэлоун.

«Газета.Ru» поговорила с Джошем Хартнеттом, сыгравшим напарника Стэйтема, о новом этапе в творчестве Гая Ричи.

«Великий» («Minamata»); Эндрю Левитас

Действие «Великого» разворачивается в 1970-х годах вокруг американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита. Он отправляется в Японию по заданию журнала Life, чтобы сделать репортаж из города Минамата, который пострадал от экологической катастрофы. В главных ролях Джонни Депп — это одна из его самых масштабных работ за последние годы. Снял ленту Эндрю Левитас («Колыбельная»). Сценарий основан на одноименной книге Эйлин Миоко Смит и Юджина Смита.

«Поколение Вояджер» («Voyagers»); Нил Бергер

По сюжету картины группа трудных подростков под предводительством Колина Фаррелла отправляется в экспедицию по колонизации далекой планеты. Но в ходе путешествия отношения между детьми и их наставником портятся. По мере того, как жизнь на корабле погружается в хаос, между ними усиливается борьба за власть. Вместе с Фарреллом в «Поколении Вояджер» сыграли Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп, Мэдисон Ху и Файон Уайтхэд.

«Порочная связь» («Lacci»); Даниэле Лукетти

«Порочная связь» — итальянская версия «Брачной истории» Ноа Баумаха, в которой муж с женой выясняют отношения, а страдают от этого дети. Действие «Порочной связи» происходит в двух временных отрезках, когда главным героям под сорок — и когда им под семьдесят. Главные роли исполнили известная итальянская актриса «новой волны» Альба Рорвахер и Сильвио Орландо.

«Москвы не бывает»; Дмитрий Федоров

Новый фильм режиссера «Ведьмы» Дмитрия Федорова — «Москвы не бывает» — расскажет о простом провинциальном парне Лехе, застрявшем в городе с неплохим названием Улетное. Вокруг Лехи тлен — кого-то постоянно арестовывают, по улицам разъезжает ржавый пазик, кого-то хоронят. Сценарий фильма написал журналист и писатель-фантаст Лев Рыжков. Премьера состоялась состоялась в рамках ММКФ в 2020 году.

«Тьма: Монстры за поворотом» («Shortcut»); Алессио Лигуори

Пятеро подростков едут по пустынной дороге в лесной чаще, как вдруг их школьный автобус сбивается с маршрута — так начинается хоррор «Тьма. Монстры за поворотом», который выходит в прокат 22 апреля. Дети оказываются в ловушке: на них начинает охоту кровожадное существо, оно живет в темноте и питается страхом.

«Любовь и монстры»; Екатерина Краснер

«Любовь и монстры» — полнометражный дебют постановщицы Екатерины Краснер, известной по короткометражкам «Высокие отношения», «Вкус», «Двойник» и «Магия превыше всего». Главный герой приезжает на болгарский курорт и знакомится с сотрудницей полиции, которая ловит чудищ и других неведомых существ.

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Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021) Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)
Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)

Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)

Miramax Films
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